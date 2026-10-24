Cómo eliminar el mal olor en la cocina en 30 segundos: el truco para que huela siempre a limpio usando solo canela

La cocina es una de las estancias de la casa donde más fácilmente se acumulan los malos olores.

El pescado, las frituras, los restos de comida, el cubo de basura e incluso la nevera pueden dejar un olor persistente que no desaparece simplemente con mantener la limpieza al día.

Sin embargo, existen algunos trucos domésticos que ayudan a mejorar el ambiente sin recurrir a ambientadores ni productos perfumados. Tan solo se necesita una rama de canela.

¿Cómo usar la canela?

Su aroma intenso y especiado ayuda a disimular los olores desagradables y aporta una sensación de frescor.

Para utilizarla, basta con colocar una o dos ramas de canela en diferentes esquinas de la cocina. También puede aumentar su eficacia si se hierve en un cazo con agua caliente. El calor favorece la liberación de sus compuestos aromáticos, que se dispersan por el ambiente.

Aunque la preparación es rápida, el aroma puede tardar unos minutos en extenderse por toda la estancia.

Eso sí, conviene tener en cuenta que la canela perfuma el ambiente, pero no elimina la causa del mal olor. Para conseguir que la cocina huela a limpio de forma duradera, es importante acompañar este truco de una buena ventilación y una limpieza adecuada.

El olor a comida

A la hora de cocinar, el pescado, el ajo, la cebolla y las frituras suelen dejar olores fuertes en la casa, especialmente cuando los vapores y la grasa se quedan en el ambiente.

Para evitarlo, lo principal es encender la campana extractora mientras se cocina y mantenerla en funcionamiento unos minutos después de terminar. Sin embargo, no todo el mundo dispone de una.

Resulta especialmente útil colocar una ramita de canela en un rincón de la cocina para evitar estos inconvenientes tan comunes en el día a día de la mayoría de familias.

El cubo de basura es otro de los principales focos de malos olores.

Los restos orgánicos, especialmente los de pescado y carne, pueden desprender olores desagradables a medida que se descomponen.

Para prevenirlos, además de retirar la basura con frecuencia, utilizar bolsas resistentes y mantener el recipiente tapado, también puede servir colocar otra ramita de canela en el interior del cubo por debajo de la bolsa.

El olor de la nevera

Otro de los problemas más comunes es el olor que desprenden algunos alimentos que guardamos en la nevera. En ese caso, lo primero es revisar y retirar los que estén en mal estado.

Después, conviene limpiar los estantes, los cajones y las juntas con agua y detergente especial para frigoríficos.

Si igualmente persiste este olor, se pueden colocar varias ramas de canela en el interior de la nevera.

De esta forma, la canela podrá absorber y neutralizar los malos olores de forma natural gracias a sus aceites esenciales.