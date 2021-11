Málaga se juega hoy la Capital Europea de la Innovación y un millón contra la brecha digital

Málaga puede convertirse este miércoles en Capital Europea de la Innovación 2021. La distinción supondría un espaldarazo continental a la gestión municipal en el ámbito tecnológico, además de un millón de euros como premio que -según adelantan desde el Ayuntamiento- se pretende dedicar a la lucha contra la brecha digital. Pero, antes de poder siquiera plantearse eso, Málaga tendría que imponerse esta tarde a tres duras contendientes: Dublín (Irlanda), Vilna (Lituania) y Dortmund (Alemania)

La gran final de esta competición con la que la Comisión Europea premia anualmente los esfuerzos tecnológicos de las urbes se celebrará dentro de la Cumbre del Consejo Europeo de Innovación 2021, en Bruselas. Se trata de una gala que empezará a las 18:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora, en la que cada alcalde tendrá dos minutos para defender su candidatura. La capital lituana es la única que no tiene previsto llevar a su regidor a intervenir en el evento, sino a un teniente alcalde. No obstante, desde el consistorio malagueño creen que la decisión ya estará tomada para el momento de esos discursos.

La teniente de alcalde y concejala de Innovación y Digitalización Urbana de Málaga, Susana Carillo, ha atendido a este periódico en los días previos a esta finalísima: "El trabajo está muy bien hecho. Si nos lo dan, maravilloso; pero, si no nos lo dan, no quiero que suponga un palo para el equipo ni para el alcalde. Es posible que no te lo den y, ante todo, hay que seguir ilusionando a la gente", plantea.

"Estamos todavía con el alma en un hilo. A mi equipo le digo que tenemos que darnos por premiados porque llegar a ser finalistas está muy bien. De las cuarenta que se presentaron, está muy bien estar entre las cuatro mejores", explica la concejala. Por el camino quedaron grandes capitales como Estambul o Bruselas.

De conseguirse, el logro vendría con premio gordo: un millón de euros que Carillo planea dedicar a paliar la brecha digital y formar a jóvenes y niños en tecnologías "que les puedan ayudar a ilusionarse con una profesión de futuro programando": "Ya estamos viendo que la mayoría de empresas que vienen necesitan programadores y personas formadas en las nuevas tecnologías", justifica. Justamente esa capitalía actuaría como "un sello" que permitiría "que más personas y empresas quieran venir a Málaga a desarrollar tecnología".

En el caso de que Málaga no lograra el premio a Capital Europea de la Innovación 2021, Carillo no descarta volver a intentarlo en 2022: "Con todo el trabajo que tenemos hecho, no es ni siquiera difícil volverse a presentar. Es posible que lo volvamos a intentar, tampoco hay que tirar la toalla", asegura.

La gala solo contará con la presencia de tres representantes de la ciudad: el presidente del Málaga TechPark Execs, Ezequiel Navarro; el alcalde, Francisco de la Torre, y la propia Carillo. El objetivo es mostrar así la unión entre la esfera pública y privada en la ciudad.

En cualquier caso, el objetivo es también lograr "una segunda derivada": establecer un vínculo con la división de innovación de la Comisión Europea para intentar atraer eventos comunitarios a la ciudad, colaborar más asiduamente con ellos o incluso conseguir que la comisaria europea de Innovación, Mariya Gabriel, viaje a Málaga -por ejemplo, para el foro Transfiere-.

Semifinal

La candidatura de Málaga tomó impulso en la semifinal para lograr el premio a Capital Europea de la Innovación 2021, que se celebró por videoconferencia el pasado 7 de octubre. El consistorio apostó por demostrar el movimiento andando y hacer una presentación innovadora sobre los avances de la ciudad.

"Montamos un programa de televisión. Los examinadores veían al presentador -el alcalde- o a mí, moviéndonos delante de una pantalla como la mujer del tiempo. En esa pantalla iban saliendo todas las imágenes, los datos, las personas...", detalla Susana Carillo. No faltaron efectos especiales ni transiciones llamativas.

Esta manera de diferenciarse fue congratulada varias veces por el jurado, que posteriormente estuvo hasta tres cuartos de hora lanzando cuestiones a De la Torre y Carillo, a quienes además se sumó el ya mencionado Ezequiel Navarro y la vicerrectora de Smart-Campus de la Universidad de Málaga, Raquel Barco.

"Nuestro discurso iba siempre hablando del ecosistema. Hablamos del trabajo en la cuádruple hélice: en todos los proyectos entran los centros de investigación de la UMA, las empresas, el Ayuntamiento y el ciudadano. Cuando nos sentamos los cuatro delante de la pantalla a recibir preguntas, esa era la imagen que queríamos dar", relata Carillo.

Ante los temas por los que los examinadores posiblemente preguntarían a los malagueños, prepararon algunas imágenes de recurso para reproducirse en el fondo mientras los ponentes respondían la pregunta: "¿Me preguntan por un proyecto de innovación social con participación ciudadana? Pues detrás se veían los niños con los padres. Quedó muy bien", explica Carillo.

"Se hizo una presentación espectacular, con un alto nivel de tecnología, que no es como se suele hacer. Todo el equipo de innovación del Ayuntamiento y el Polo de Contenidos Digitales sacaron lo mejor. Trabajamos muchísimo, hasta las tantas de la noche muchos días, para montar lo que montamos", resume la concejala de Innovación. Este miércoles sabremos si esa buena dinámica de la semifinal se mantiene hasta la gran final.

