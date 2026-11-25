La OMS confirma la primera muerte en el mundo de un ser humano por gripe aviar tras un contacto con ganado lechero

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LO ESENCIAL Las claves La OMS ha confirmado la primera muerte en el mundo de una persona por gripe aviar tras haber estado expuesta a ganado lechero infectado en el estado de Washington, EE. UU. El fallecimiento forma parte de un brote de tres casos detectados en trabajadores de granjas de vacunas en el condado de Yakima, donde se detectó el virus H5N1 en los animales. Las autoridades sanitarias señalan que el riesgo para la población general se mantiene bajo y no existe evidencia de que haya transmisión del virus de persona a persona. Desde 2024 se han registrado 75 infecciones humanas de gripe aviar en Estados Unidos, donde los expertos instan a reforzar las medidas de prevención y vigilancia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés), informó este martes de la primera muerte en el mundo por el virus de la influenza A(H5) a través del contacto "tras la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado" en Estados Unidos.

La OMS ha notificado —en un comunicado— tres infecciones humanas en adultos en el estado de Washington, en el noroeste del país, donde uno resultó mortal.

Los tres casos analizados correspondían a adultos que trabajaban en granjas de ganado lechero en el condado de Yakima, "donde recientemente se había detectado el virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) —en animales— A(H5N1) en ganado lechero", precisó el escrito.

La OMS aseguró que se están llevando a cabo investigaciones y un seguimiento de las personas expuestas, así como de personas cercanas que hayan podido estar cerca de focos del virus, pero remarcaron que "según la información disponible hasta la fecha, no hay evidencia de transmisión de persona a persona".

75 casos en dos años

"Con base en la información disponible sobre este y casos anteriores, la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo", insistió.

Este caso supone la primera muerte reportada en el mundo tras la exposición a ganado lechero infectado. Las autoridades hasta el momento han evitado precisar qué tipo de animal originó el contagio.

De acuerdo con la OMS, hasta el pasado 20 de noviembre "se habían reportado un total de 75 casos humanos de infección por el virus de la influenza A(H5), incluidos los tres casos descritos en este informe, en EEUU desde 2024".

En EEUU, a principios del pasado año, ya se notificó la primera muerte de un ser humano tras contagiarse por la gripe aviar. El paciente contrajo el virus al estar expuesto a aves de corral y silvestres que criaba en su propio domicilio.

El genotipo que se identificó en este caso fue el D1.1, el cual había estado circulando entre aves silvestres en Norteamérica, aunque también ha mostrado adaptaciones para infectar a mamíferos.

No hay que confundir esta variante con la que precisamente ha estado afectando al ganado lechero, que es el genotipo B3.13. Este ha provocado síntomas menos graves que el D1.1 cuando ha infectado a humanos.

La capacidad de multiplicación es lo que, de momento, le falta al virus en los dos genotipos mencionados. Pero, como ya apuntó a EL ESPAÑOL Gustavo del Real, investigador del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), es "cuestión de tiempo".

"Sabemos qué es lo que tiene que pasar, pero no tenemos un calendario". La única forma de acortarlo es si se facilita la propagación, incumpliendo con las medidas de vigilancia.

Por ello son "muy importantes" las estrategias de prevención. Y es que, como señala el investigador del INIA-CSIC, es imposible eliminar ya el virus puesto que circula por todo el mundo a través de aves silvestres.

Sí que se puede frenar la expansión con una vigilancia de las aves y el ganado lechero y atajando un foco en cuanto se detecte para que no se disperse.