El paciente había sufrido un infarto y presentaba una calcificación arterial severa que impedía recurrir a una cirugía convencional.

Aorta de porcelana: alta hospitalaria en 72 horas gracias al uso de 'stents' y bomba cardíaca

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LO ESENCIAL Las claves Cardiólogos del Hospital Quirónsalud Córdoba lograron evitar una cirugía a corazón abierto en un paciente infartado con 'aorta de porcelana' y una obstrucción del 90% en la arteria coronaria. El procedimiento percutáneo combinó una bomba mecánica de asistencia circulatoria por la arteria femoral, técnicas para fracturar las severas placas de calcio e implantación de dos 'stents'. La menor agresividad de esta intervención permitió que el paciente recibiera el alta hospitalaria a las 72 horas y recuperara la funcionalidad cardíaca normal al cabo de un mes.

Las enfermedades cardiovasculares siguen representando uno de los mayores desafíos para la salud pública en España.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las enfermedades del sistema circulatorio fueron responsables del 26,1% de las muertes registradas en 2024, con más de 113.000 fallecimientos.

Dentro de este grupo, las enfermedades isquémicas del corazón, entre las que se encuentra el infarto de miocardio, causaron 26.851 muertes, siendo una de las principales causas de mortalidad del país.

Ante un episodio de este tipo, el objetivo prioritario es restablecer cuanto antes el flujo sanguíneo para evitar secuelas permanentes en el corazón.

En determinados pacientes puede ser necesario recurrir a una cirugía de revascularización para crear nuevas vías para que la sangre llegue al corazón.

La combinación de dispositivos de asistencia circulatoria, herramientas para tratar las calcificaciones arteriales y sistemas de imagen intracoronaria permite abordar lesiones especialmente complejas sin necesidad de recurrir a una cirugía a corazón abierto.

Obstrucción del 90% del flujo

Precisamente esto ocurrió recientemente en el Hospital Quirónsalud Córdoba, donde el equipo de Cardiología evitó la cirugía abierta en un paciente con un infarto agudo y una severa calcificación arterial, lo que se denomina aorta de porcelana.

La obstrucción del tronco coronario comprometía aproximadamente el 90% del flujo sanguíneo destinado al corazón, una situación de elevado riesgo que requería una actuación rápida y precisa.

“La dificultad, en este sentido, estaba en la contraindicación para una revascularización quirúrgica y en la dificultad para su abordaje por cateterismo”, explica la doctora Soledad Ojeda, jefa de Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba.

Doctora Soledad Ojeda. Cedida

A esto se sumaba la presencia de placas de ateroma severamente calcificadas, que endurecen las paredes de las arterias y dificultan su apertura.

La calcificación extrema de la aorta “limitaba mucho la opción quirúrgica”, recuerda la doctora Ojeda, y explica que “el calcio es el principal caballo de batalla del intervencionismo coronario al asociarse a tasas de éxito más bajas y a tasas de complicaciones más elevadas”.

Ante este escenario, se diseñó una estrategia que combinaba asistencia circulatoria mecánica, técnicas específicas para modificar las placas calcificadas y la implantación de dos ‘stents’, con el apoyo de tecnología avanzada de imagen.

“La cirugía convencional es la técnica de elección en pacientes con lesión de tronco coronario que tengan un score de riesgo elevado, como era el caso de este paciente”, cuenta el doctor Francisco José Hidalgo, cardiólogo intervencionista del servicio de Cardiología.

“No obstante, el desarrollo del intervencionismo está haciendo que esta tendencia esté cambiando, al conseguir resultados superponibles a la cirugía, con una menor agresividad, al realizarse a través de una arteria del cuerpo”, continúa el doctor Hidalgo.

Una bomba mecánica

Antes de comenzar cualquier tratamiento, los especialistas optaron por implantar una bomba mecánica de asistencia circulatoria.

El dispositivo se introdujo a través de la arteria femoral, en la zona de la ingle, y permitió ayudar al corazón a mantener el bombeo de sangre durante el procedimiento.

Este soporte resultaba especialmente importante debido a la gravedad de las lesiones y a la limitada capacidad del músculo cardíaco para impulsar la sangre.

“La bomba fue fundamental para poder llevar a cabo el procedimiento con éxito, ya que mientras estábamos realizando la fractura del calcio con los dispositivos específicos, la tensión arterial quedaba prácticamente dependiente de dicho dispositivo”, declara el doctor Hidalgo.

Doctor Francisco Hidalgo. Cedida

De esta manera, el equipo pudo abordar la obstrucción de la arteria con una herramienta adicional para mantener la circulación durante las fases más delicadas de la intervención.

Placas de calcio

Una vez asegurado el soporte circulatorio, los especialistas se enfrentaron a uno de los principales obstáculos del procedimiento: la calcificación de las placas de ateroma.

Cuando los depósitos de calcio son muy duros, pueden dificultar la apertura de las arterias y comprometer la correcta expansión de los ‘stents’, los pequeños dispositivos que se colocan en el interior de los vasos sanguíneos para mantenerlos abiertos y facilitar el paso de la sangre.

Para tratar estas lesiones, el equipo utilizó diferentes técnicas que, combinadas, “nos permite obtener una fractura adecuada del calcio que nos permita implantar ‘stents’ con adecuada expansión de los mismos, lo que deja una luz interna de la arteria óptima para evitar eventos futuros”, describe la doctora Ojeda.

Recuperación favorable

Tras completar el procedimiento, el paciente permaneció durante 24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para vigilar su evolución y recibió el alta hospitalaria 72 horas después de la intervención.

Esto se debe, en parte, a que “la menor agresividad de las técnicas percutáneas nos permite una recuperación más precoz. A efectos prácticos el paciente estaba completamente recuperado a las 24 horas del procedimiento”, asegura el doctor Hidalgo.

En la revisión posterior, concluye la doctora Ojeda, “las buenas noticias se confirmaron cuando en la revisión al mes del procedimiento el paciente persistía asintomático, y en la ecografía cardíaca de control confirmamos que el déficit de potencia de su corazón se había corregido y presentaba una funcionalidad cardíaca completamente normal”.

El caso pone de relieve las posibilidades que ofrecen las técnicas de intervencionismo coronario para tratar accidentes cardiovasculares graves en pacientes para los que la cirugía convencional no constituye una alternativa adecuada.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Quirónsalud.