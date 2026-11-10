El 81,2% de las pacientes con cáncer de mama metastásico considera que necesita más información sobre la enfermedad.

Leire fue diagnosticada a los 42 años y confiesa que pasó mucho miedo: “Me fui realmente derrotada, preguntándome qué iba a ser de mí”

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El cáncer de mama metastásico causa más de 6.000 muertes al año en España, siendo la principal causa de fallecimiento en mujeres de entre 35 y 55 años, con una supervivencia a los cinco años de solo el 30%. Un estudio de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico refleja que el 81,2% de las pacientes afirma sufrir falta de información y reclama una atención médica integral que incluya apoyo psicológico y nutricional. La iniciativa #laMquefalta visibiliza la enfermedad y destaca la importancia de diagnosticar los biomarcadores moleculares para acceder a tratamientos personalizados, más eficaces y menos tóxicos.

En España se estima que se diagnosticarán 38.318 nuevos casos de cáncer de mama en 2026. De ellos, entre el 5% y el 6% presentarán metástasis en el momento del diagnóstico.

La enfermedad metastásica tiene un impacto importante en la supervivencia, pues solo el 30% de las pacientes con este diagnóstico o que progresan a esta fase siguen vivas a los cinco años.

Cada año mueren más de 6.000 personas por cáncer de mama metastásico, siendo la primera causa de muerte en mujeres de entre 35 y 55 años y, pese a los avances diagnósticos y terapéuticos, el pronóstico sigue dependiendo en gran medida de la extensión de la enfermedad en el momento en que se detecta.

Hablan las pacientes

Cada 13 de octubre, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, se pone el foco en esta enfermedad y en las necesidades de quienes conviven con ella.

Una realidad que busca ganar visibilidad a través de iniciativas como #laMquefalta, impulsada desde hace cinco años por la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca.

Más allá de los tratamientos, las pacientes necesitan información clara, acompañamiento y herramientas para comprender una enfermedad que, en la actualidad, no tiene cura.

Leire Sañudo, portavoz de la AECMM, fue diagnosticada a los 42 años y reconoce que esta enfermedad puede parecer invisible, “porque hablar de metástasis da mucho miedo”.

De esta invisibilidad nace también mucha desinformación. Según una encuesta de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico, el 81,2% de las pacientes con cáncer de mama metastásico considera que le falta información sobre la enfermedad.

Además, solo el 40,6% de las pacientes considera fácil encontrar información fiable fuera del entorno médico.

“Reclamamos una atención integral y multidisciplinar, es decir, no solo centrarse, que evidentemente es lo prioritario, en la enfermedad oncológica, sino también en otras áreas que van asociadas a la calidad de vida”.

Sañudo señala, por ejemplo, la nutrición, la fisioterapia, la atención ginecológica y, por supuesto, la psicológica, recordando el momento de su propio diagnóstico.

“Salí de la consulta con un montón de citas para pruebas, pero no tuve ningún tipo de apoyo. Me fui a casa pensando que me iba a morir pronto, porque la palabra ‘metástasis’ inevitablemente nos lleva a pensar en la muerte. Me fui realmente derrotada, preguntándome qué iba a ser de mí, y tuve que buscar ayuda psicológica por mi cuenta”.

Dra. Josefina Cruz. Cedida

Desde el otro lado de la consulta son también cada vez más conscientes de esta situación.

La doctora Josefina Cruz Jurado, médica especialista en oncología médica del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en Tenerife, asegura que “es importante dejar más espacio a la paciente después de ese primer diagnóstico, cuando se le comunica que la enfermedad no va bien, y reforzar la información en una segunda o tercera visita”.

“Seguramente, si la reforzamos en varias ocasiones, ese conocimiento llegará de forma más adecuada y la entenderá mejor”, concluye.

Conocer los biomarcadores

A menudo la falta de información que acusan las asociaciones de pacientes afecta a aspectos fundamentales como las opciones de diagnóstico y tratamiento disponibles.

Entre ellos se encuentran los biomarcadores, que permiten identificar determinadas características moleculares del tumor para poder optar a un tratamiento más certero y eficaz.

Sin embargo, su conocimiento sigue siendo limitado. Según la encuesta de la AECMM, solo el 14,5% de las pacientes afirma saber bien qué son los biomarcadores, mientras que el 31,9% ha oído hablar de ellos, pero no sabe exactamente en qué consisten y el 26,1% desconoce si le han realizado estas pruebas.

“Nos permiten saber si podemos tener una alternativa terapéutica diferente, cómo se va a comportar el tumor y cómo podemos ajustar el tratamiento en la paciente, con la finalidad de ofrecerle una opción personalizada que se acompañe de la mejor calidad de vida posible”, explica la doctora Cruz.

Entre los biomarcadores de interés en cáncer de mama se encuentran HER2, las mutaciones en PIK3CA y las mutaciones en ESR1, entre otros.

Su análisis, cuando está indicado, ayuda a caracterizar el tumor y puede orientar las decisiones terapéuticas, también en el contexto del cáncer de mama metastásico.

En los últimos años, la clasificación de distintos perfiles moleculares ha permitido poner ‘nombre y apellidos’ a los distintos tipos de cáncer de mama para poder identificar posibles dianas terapéuticas.

“Si tenemos una terapia dirigida a una diana específica encaminaremos el tratamiento hacia esa diana, lo que significa que vamos a dar un tratamiento menos tóxico y más óptimo para la paciente”, cuenta la oncóloga.

Algunas pacientes siguen prefiriendo no saber los detalles de su tumor o tipo de cáncer, pero, para muchas otras, esa información es esencial. “Preferimos saber”, afirma Leire Sañudo, porque “gracias a ello, se siente como si controlaras aspectos de tu enfermedad”.

Este contenido ha sido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) y Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca.

ES/ADC/10/26/0001 | ES-46153-Octubre de 2026