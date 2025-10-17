Cuidar del corazón y ayudar a mantener a raya el colesterol nunca fue tan fácil

Para el control del colesterol y la tensión arterial es esencial un ácido graso como el Omega 3, sobre todo a partir de cierta edad.

Las claves nuevo Generado con IA El 65% de la población española no cumple con la ingesta recomendada de Omega 3, afectando la salud cardiovascular. Hasta el 50% de los españoles presenta niveles elevados de colesterol, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Vivesoy Soja Omega 3 de Pascual ofrece una forma sencilla de cubrir el 50% de la ingesta diaria recomendada de Omega 3. La bebida enriquecida con Omega 3, potasio, calcio y vitaminas es apta para dietas vegetarianas y veganas.

Tal y como señalaba el estudio de la revista Nutrients de 2023, la ingesta media de Omega 3 en la población española no cumplía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este déficit, que se da en el 65% de la población, tiene un impacto directo en la salud cardiovascular. Una materia en la que los españoles aún tienen mucho que mejorar.

De hecho, según el estudio ENRICA (Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España), publicado en la Revista Española de Cardiología, hasta un 50% de la población del país presenta niveles elevados de colesterol en sangre, siendo este el segundo factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares.

Para tener un corazón sano, explica la nutricionista Juana María González, de la clínica Alimmenta, es necesario evitar ciertos hábitos como fumar o llevar una vida sedentaria. Recomienda, eso sí, practicar actividades aeróbicas, ejercicios de fuerza, limitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, controlar el estrés, promover la salud mental y dormir bien. Pero añade que “la alimentación juega un papel protagonista” y que el patrón mediterráneo sigue siendo la mejor guía para proteger el sistema cardiovascular.

El papel del Omega 3

Entre los nutrientes más valiosos para el corazón destaca el Omega 3, una grasa esencial que el cuerpo no puede producir por sí mismo y que, por tanto, debemos obtener a través de la dieta. Sus efectos sobre nuestra salud no son escasos: ayuda a controlar la presión arterial, los triglicéridos y el colesterol.

Tradicionalmente, el Omega 3 se ha obtenido del pescado azul, como el salmón, el atún, el boquerón o la caballa. Estos alimentos aportan dos tipos de ácidos grasos: el EPA y el DHA. Sin embargo, existe otro tipo, el ALA que está presente en vegetales como los frutos secos y las semillas de lino.

Una bebida vegetal pensada para el corazón

En este contexto, Pascual ha desarrollado Vivesoy Soja Omega 3, una bebida vegetal que ayuda a cubrir las necesidades diarias de este nutriente. Al estar enriquecida con Omega 3 de origen vegetal procedente del aceite de lino (ALA), con sólo un vaso estaremos obteniendo el 50% de la cantidad recomendada al día.

La bebida contiene potasio, que contribuye a mantener una tensión arterial normal; calcio y vitamina B12, que favorecen la correcta coagulación sanguínea y la formación de glóbulos rojos; vitamina B1, que apoya el funcionamiento del corazón; y vitamina C, que protege las células frente al daño oxidativo.

Además, su exclusiva fórmula Vivecor combina ácidos grasos omega 3, vitaminas y minerales esenciales que, tal y como asegura la nutricionista, “pueden ayudar a prevenir la enfermedad cardiovascular”.

Elaborada con soja 100% procedente de cultivos españoles, la bebida es apta para dietas vegetarianas y veganas y se presenta como una alternativa sencilla y nutritiva para cuidar la salud del corazón.

Cómo incorporarla en el día a día

Para obtener los beneficios de este nutriente, González recomienda tomar un vaso diario de Vivesoy Soja Omega 3 y, además, una dieta rica en alimentos como pescado azul, marisco, legumbres, frutos secos y semillas.

La nutricionista propone ideas para incorporar este ácido graso en el día a día. Para el desayuno, sugiere tomar tostadas con hummus y aguacate, acompañadas de la bebida vegetal de Vivesoy enriquecida en Omega 3. Para la comida, ensalada con nueces y salmón al horno. Y, por último, para la cena, pisto con sardinas o melva en conserva (soja texturizada o tofu para la versión vegetal), pan integral y yogur con semillas de lino.

Una forma sencilla y saludable de cuidar de la salud

En definitiva, cuidar del corazón es más fácil de lo que creemos y a veces tan sólo debemos hacer pequeños cambios en nuestro día a día. Tomar cada día un vaso de Vivesoy Soja Omega 3 cubre la mitad del Omega 3 que nuestro cuerpo necesita al día y ayuda a mantener el colesterol bajo control. Una forma sencilla, saludable y 100% vegetal para cuidar el corazón.

