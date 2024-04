El disparate de Pablo Motos y la máquina para regenerar células: "Es una mentira como una casa"

Pablo Motos llevaba meses buscando una máquina y la ha encontrado en España. Así comienza un vídeo en el que el popular presentador televisivo habla de un invento presuntamente saludable que ha encontrado en Alicante: la máquina "más top" de regeneración celular.

El nombre llama la atención. A primera vista, recuerda a las terapias celulares que están dando beneficios en cada vez más enfermedades. Sin embargo, tanto el concepto como su finalidad son completamente distintos: esta máquina busca "recargar de energía nuestras células" para combatir el cansancio y el envejecimiento de la piel.

En el vídeo, Anna Baeza, coordinadora de los Servicios Médicos y las Terapias Naturales de SHA Wellness Clinic (la empresa que tiene la máquina), explica que su funcionamiento se basa en "coger el aire de la habitación y convertirlo en plasma atmosférico frío" que cede electrones y protones a nuestro cuerpo para que la célula genere más energía, estimular el nervio vago para luchar contra el estrés crónico y actuar sobre el envejecimiento combatiendo los radicales libres.

Todo por 375 euros la sesión de 50 minutos (deben administrarse entre cuatro y cinco) o 7.500 euros el programa de Well-ageing & Prevention de 7 días.

El vídeo ha sido fuertemente criticado en redes sociales. "Pura palabrería pseudocientífica", "gilipolleces acientíficas", "ejemplo claro de cómo las pseudociencias usan un lenguaje que parece científico para vendernos humo", "como mezclar conceptos científicos y medias verdades con humo y así estafar a la gente"...

El rechazo a terapias como la publicitada por Pablo Motos ha sido tan generalizado entre investigadores biomédicos y profesionales de la salud que hasta la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha pronunciado al respecto.

"Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud", ha advertido en X.

Este tratamiento es claramente una pseudoterapia según los expertos consultados por EL ESPAÑOL.

"Que, respirando plasma y estando en una habitación con muchos electrones o protones, sirva para que tu cuerpo vaya a fabricar más ATP —las moléculas que son la fuente de energía de las células— es una mentira como una casa", afirma con rotundidad Guillermo López Lluch, catedrático del Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide e investigador sobre sistemas antioxidantes en el envejecimiento del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.

Es más, no haría falta cargar de más ATP las células porque nuestro cuerpo tiene reservas más que suficientes: la grasa. "Esta energía se puede movilizar más rápidamente. No tiene mucho sentido eso de energizar las células", comenta.

López Lluch recuerda que solía ir a congresos de medicina anti-envejecimiento pero que dejó de hacerlo porque "se contaban cosas terribles. Aislar células madre de la grasa, factores de crecimiento, inyectarse plasma... He visto deportistas que se inyectan plasma para recuperarse antes y, además de que no se recuperan, las inyecciones les producen una inflamación enorme".

"Se hacen un montón de barbaridades en el mundo del envejecimiento", resume el investigador, que señala que "deportistas y famosos son muy proclives a comprar este tipo de mensajes con mucha palabrería pseudocientífica".

"Si hasta la ministra se queja, ¿qué grado de indefensión tienen los pacientes ante este tipo de cosas?", se pregunta Alberto Nájera, profesor del área de Radiología y Medicina Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. "La Organización Médica Colegial debería actuar".

Este organismo tiene un Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias, donde recoge todo tipo de prácticas pseudocientíficas que afirman tener efectos beneficiosos sobre la salud. En el mejor de los casos, en realidad, ese efecto es inocuo. En el peor, puede ser gravemente perjudicial, ya que animan al abandono de la medicina basada en la evidencia científica.

No hay un apartado en este observatorio que recoja las terapias de regeneración celular, sin embargo. Nájera explica que la clínica que ofrece esta terapia, SHA Wellness Clinic, "mezcla todo, cosas que pueden funcionar y que no".

Además, este tratamiento en concreto "recurre a un lenguaje pseudocientífico, que no tiene ningún sentido, mezclando conceptos y procesos para ofrecer unos beneficios que, generalmente, son muy inespecíficos, como el cansancio o el malestar".

Este efecto, en cambio, tendría más que ver con el placebo y la sugestión, "y está relacionado con el precio que se paga: si te ofrecen dos cremas para una enfermedad y una cuesta un euro y la otra 40, vas a creer que te funciona mejor la crema cara aunque ninguna de las dos te haga nada".

El teorema de Brandolini

La nota de prensa de SHA Wellness Clinic explica que "con varias sesiones de esta terapia se crea un campo electromagnético que reorganiza la carga celular e incrementa la energía, la la salud y la longevidad de las células".

La tecnología de plasma atmosférico frío genera "una corriente de moléculas —aniones (electrones con carga negativa), fotones y electrones— que mejoran el sistema nervioso, aumentan la serotonina y la dopamina, reducen el cortisol, estimulan la melatonina, la producción de vitamina D, y aumentan el voltaje celular y la salud mitocondrial".

Esto, indica la nota, aumentaría significativamente la "energía vital". Aunque en un momento dado afirma que esta terapia "no cura enfermedades", apunta que se han observado buenos resultados "como tratamiento coadyuvante del cáncer".

Alberto Nájera, que es miembro de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp), apunta que "es absolutamente inútil explicar cuál es la base" de estas afirmaciones pseudocientíficas.

Recuerda, además, el llamado 'teorema de Brandolini': "La energía que gastas explicando por qué es una chorrada es 10 veces superior a lo que cuesta decir la chorrada. Lo más sencillo es decir que es una chorrada, que no hay fundamento científico, que mezcla procesos físicos sin ningún sentido y le dan aspecto científico a lo que no es".

Con todo, señala que lo grave de estas terapias no está tanto en ser un sacacuartos para ricos —aunque "la actuación de Pablo Motos me parece muy irresponsable"— sino que haya quien que, por acceder a estas pseudoterapias, "no acuda a un médico de verdad".

Emilio José Molina Cazorla, vocal de la Apetp, señala que las proclamas realizadas por SHA Wellness Clinic "no tienen fundamento alguno y son del estilo 'teletienda', no hay por donde cogerlas".

Sin embargo, apunta que "ni el aire ionizado entra en el cuerpo de forma que pueda 'estimular' a nivel celular o nervioso, ni tiene tampoco esos efectos en la célula". No solo eso sino que, en todo caso, el aire ionizado no tendría efecto eliminando los radicales libres sino que, "si la proclama fuera cierta, encima sería más bien contraproducente".

SHA Wellness Clinic ha proporcionado a este periódico las referencias de estudios en que se basan para hablar de beneficios del plasma atmosférico frío en regeneración celular, infecciones, oftalmología, odontología y cáncer.

Estudios pequeños y no concluyentes

En lo que respecta a la regeneración celular se citan dos estudios. El primero, con diez participantes, mide la respuesta de un apósito de plasma frío atmosférico (no se trata del aire de la habitación sino de una máquina que aplica una descarga en una zona de la piel) en la curación de heridas cutáneas a lo largo de una semana.

El segundo estudio, realizado en 20 voluntarios sanos, medía la mejora de la microcirculación cutánea de la sangre tras una descarga y observó un incremento de la saturación del oxígeno y del flujo circulatorio cutáneo con dos picos en los minutos 14 y 19 tras el tratamiento. Pero no habla de regeneración.

En cuanto al cáncer, la clínica menciona una revisión de la eficacia del plasma junto a quimioterapia en tumor de mama triple negativo, si bien los trabajos recogidos en esta revisión son preclínicos, es decir, no se han realizado en seres humanos, por lo que no se puede hablar de beneficio en salud.

Otro artículo —no es un experimento— sobre su aplicación en cáncer señala que la técnica ha sido ampliamente estudiada pero no en modelos animales grandes, como primates o cerdos, ni en humanos, y que falta establecer qué tumores podrían beneficiarse.

Con todo, hay que diferenciar entre potenciales indicaciones terapéuticas, como las analizadas en los estudios referenciados, y su uso general 'cargando de iones el ambiente'. Ninguno de los trabajos habla de campos electromagnéticos ni de que se observe un beneficio tras varias sesiones.