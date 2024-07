Soy uróloga y llevas toda la vida bebiendo agua mal: esta es la cantidad que deberías ingerir al día

Según advierte la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el agua es el componente más importante del organismo. De hecho, sólo necesitamos fijarnos en el dato de que nuestro propio organismo está compuesto por nada menos que entre un 50% y un 70% de agua, siendo este el componente principal del cuerpo y además, dependemos del agua para sobrevivir.

De hecho, cada célula, tejido y órgano del cuerpo humano necesita agua para funcionar de forma correcta y para realizar las diferentes funciones vitales. De ahí que los beneficios de beber agua sean innumerables y que esta sea una suerte de 'combustible para el cuerpo'.

Para evitar la deshidratación es imprescindible conseguir que el cuerpo disponga del nivel adecuado de agua y normalmente la recomendación habitual son los clásicos 2,2 litros de agua al día o los famosos ocho vasos diarios. Una realidad que recientemente ha desmentido la uróloga Rena Malik, asegurando que se necesitaría consumir cualquier tipo de líquido pero en esa proporción.

Y es que, con respecto a esto se sabe también que las necesidades de hidratación diaria varían en cada persona dependiendo además de la edad, de si es hombre o mujer, así como de su condición física y estado de salud.

Lo cierto es que existen diferentes opiniones al respecto y cada organización también se ha encargado a lo largo de los años de proponer su propia recomendación sobre el consumo diario de agua.

Cuánto agua hay que beber al día

A pesar de que son muchas las personas que piensan en esos 2,2 litros de agua diarios como una de esas verdades absolutas y generalizadas sobre la que existe consenso científico, la realidad es que esta cantidad estaría bastante alejada de la verdadera recomendación del consumo de agua por parte de los expertos.

La propuesta de la Academia Nacional de Estados Unidos es que la cantidad de agua recomendada para hombres debería ser de 3,7 litros entre los líquidos ingeridos a través de las bebidas y los alimentos. En las mujeres esta cifra sería de 2,7 litros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, incide en la importancia de que esta se corresponda con el peso de cada persona. Según la OMS serían necesarios unos 35 mililitros de agua al día por cada kilo de peso.

No opina lo mismo la uróloga Rena Malik, que un reciente video publicado en Youtube no ha dudado en destacar la importancia de beber de forma habitual para mantenerse hidratado.

Ni poca ni mucha agua

En lo que respecta a la cantidad de agua recomendada por esta experta, la uróloga ha concretado que no es obligatorio tomar esos ocho vasos diarios de agua o 2,2 litros de agua. Lo verdaderamente necesario es consumir diferentes tipos de líquidos en ese volumen cada día.

"De hecho, obtenemos el 20% de nuestros fluidos a través solo de la comida, de las verduras y de las frutas que también contienen agua", asegura la uróloga. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuánto debemos beber exactamente? La experta concreta que "nuestro propio cuerpo es increíble regulando nuestros fluidos y nos avisa cuando necesitamos beber dándonos señales de que tenemos sed".

Cuánto agua necesitas beber al día

Otro dato importante es que, según apunta la experta, también hay personas que necesitan beber más líquido que otras, sobre todo aquellas que sufren infecciones frecuentes de orina y en las que el agua sería fundamental para evitar la orina muy concentrada y que a menudo irrita la vejiga.

Un consumo de agua que en cualquier caso "deberá ser moderado" y no sobrepasar los niveles recomendados. Y es que, si nos excedemos en su consumo, también podremos exponernos a que se reduzca la sal de nuestro cuerpo y esto provoque hiponatremia. De ahí que lo más importante es precisamente tener en cuenta esos avisos del propio organismo que nos ayudan a tener el perfecto equilibrio entre el agua y la sal.

"En términos generales, tu cuerpo no dice que tiene sed hasta que no has perdido el 2% de tu agua corporal y eso no es mucho. Es muy fácil compensarlo bebiendo líquido. Sin embargo, esto es para una persona con buena salud en general". Por lo que lo mejor es siempre consultarlo con nuestro médico y si este dice que es preciso beber más por diferentes problemas, entonces deberás hacerlo.