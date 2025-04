José Abellán, cardiólogo: "Consumir café se asocia con un menor riesgo de infarto, ictus e incluso vivir más"

El café es mucho más que una bebida: es una parte esencial de la rutina diaria de millones de personas alrededor del mundo. Desde el momento en que su aroma inunda la cocina por la mañana, se convierte en el inicio simbólico del día. Sin embargo, mientras algunos lo señalan como una posible amenaza para el corazón, otros lo defienden como un aliado inesperado.

En este sentido, José Abellán, quien a través de sus redes sociales habla claro sobre los beneficios y perjuicios del café, ha desvelado, precisamente, la realidad que esconde esta bebida tan popular a nivel mundial.

Su componente principal, la cafeína, actúa como un estimulante natural que ayuda a despejar la mente, mejorar la concentración y aumentar la energía. Para muchos, una taza de café es ese primer impulso necesario para enfrentar las responsabilidades cotidianas.

"El café parece que le sienta mal a tu corazón, pues justo después de tomarlo aumenta tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial", comienza diciendo Abellán en uno de sus vídeos publicados en Instagram. Esta afirmación puede sonar alarmante, especialmente si se observa solo esa reacción inmediata tras su consumo.

Sin embargo, Abellán señala que cuando se estudia el efecto del café a largo plazo, los resultados sorprenden. "Consumir café se asocia con un menor riesgo de infarto, ictus e incluso vivir más", añade. La pregunta que plantea entonces es inevitable: ¿cómo es posible que una bebida que acelera el pulso también pueda proteger al corazón?

La clave, según explica, está en que el café no se reduce solo a la cafeína. De hecho, contiene una gran cantidad de compuestos bioactivos y antioxidantes como los ácidos clorogénicos y fenólicos, los cuales "reducen la inflamación, el estrés oxidativo y mejoran el reciclaje del colesterol en sangre".

Estos efectos positivos impactan directamente en la salud cardiovascular, ayudando a mantener en buen estado tanto los vasos sanguíneos como el corazón.

Además, Abellán aclara que estos beneficios se han observado incluso con un consumo diario de hasta 400-450 mg de cafeína, lo que equivale aproximadamente a unas cuatro tazas de café.

No obstante, advierte que "cada persona es distinta", y que si alguien no tolera bien el café o nota palpitaciones, es mejor evitarlo. Así, la recomendación no es universal, sino ajustada a la respuesta individual del organismo.

El café más recomendable

Después de explorar los efectos del café sobre la salud cardiovascular, José Abellán no solo aclara los beneficios potenciales del consumo moderado, sino que también ofrece recomendaciones concretas sobre el tipo de café más adecuado. No todo café es igual, y según este experto, la calidad y el método de preparación marcan una gran diferencia.

"Te aconsejo que elijas café de especialidad, de tueste natural y si puedes, filtrado", apunta Abellán. Esta última recomendación tiene fundamento, ya que el filtrado ayuda a retener ciertos compuestos como los diterpenos, que podrían elevar los niveles de colesterol si se consumen en exceso.

El café de especialidad, a diferencia del comercial o industrial, suele estar compuesto por granos de alta calidad, cultivados en condiciones óptimas y con un mayor control durante el proceso de recolección y tostado.

Esto no solo mejora el perfil organoléptico de la bebida, sino que preserva mejor sus compuestos beneficiosos, como los antioxidantes y ácidos fenólicos, que Abellán destaca como claves en la protección cardiovascular.

El tueste natural también juega un papel importante. A diferencia de los cafés torrefactos, que incluyen azúcar añadido durante el proceso de tostado, el tueste natural permite conservar las propiedades originales del grano sin introducir sustancias potencialmente dañinas.