El endocrino Francisco Rosero avisa a España: "El famoso pan de masa madre no es más saludable, sigue siendo pan"

El pan es el alimento de toda la vida por excelencia en España, pero esto no significa que sea siempre saludable. El gran problema de los españoles con el pan es que preferimos el blanco al integral, que es el que realmente puede aportar beneficios. En los últimos años, sin embargo, han surgido en panaderías y supermercados un montón de diferentes tipos de pan que por su aspecto pueden parecer más saludables que el blanco.

Son barras y hogazas que llevan semillas o están elaboradas con cereales diferentes del trigo, pero todo ello puede estar alejándonos de lo más importante. Sí queremos que el pan que tomamos sea saludable debemos buscar que sea 100% integral. Es decir, que el cereal con el que se haya elaborado se encuentre entero, que antes de molerlo no le hayan retirado el salvado, la capa más externa que contiene mucha fibra y minerales.

En este sentido, el médico endocrino Francisco Rosero ha advertido en un vídeo para su perfil de Instagram sobre uno de los panes más famosos actualmente: el pan de masa madre. La principal diferencia que tiene este pan es que, antes de ser horneado, la masa ha sido fermentada por levaduras y bacterias. De todas formas, este pan no se considera probiótico porque las bacterias son eliminadas por el calor de la cocción del horno.

Rosero advierte de que no debemos dejarnos llevar por el márketing de este pan, que puede hacerle parecer mejor para la salud. "El famoso pan de masa madre sigue siendo pan: un carbohidrato de muy pobre valor nutricional", señala el experto. Es decir, no presentan casi diferencias entre ellos y, para demostrarlo, el experto ha detallado varias de las características nutricionales de uno y otro.

"Son 55 gramos de carbohidrato, igual que el pan blanco. No hay mucha diferencia: el índice glucémico es de 60, en el pan blanco es de 70, es prácticamente igual", asegura este médico. "La concentración de fibra es más o menos cuatro gramos, en el pan blanco son dos gramos, eso es insignificante. Y el aporte energético en calorías es exactamente igual al pan blanco. Sin olvidarnos de que el pan de masa madre sigue siendo trigo, gluten".

El gluten es una proteína presente en algunos cereales pero, sobre todo, en el trigo. Sin embargo, algunas personas con celiaquía y otras con sensibilidad reaccionan a este cereal con síntomas desagradables, como la hinchazón o la diarrea. De todas formas, no todas las personas manifiestan estos síntomas y no tienen por qué dejar de tomar estos cereales. En cualquier caso, Rosero sostiene que "nuestro intestino no responde bien al gluten".

"El gluten aumenta la permeabilidad intestinal y la inflamación a nivel intestinal y sistémico, por supuesto. Y, claro, estarán pensando que la fermentación producirá disminución de gluten: esa disminución es muy poquita", sostiene el experto. La Universidad de Harvard, sin embargo, sostiene en su página web que "no hay evidencia de que una dieta sin gluten mejore la salud o prevenga enfermedades si no eres celíaco o puedes comerlo sin problemas".

Sin embargo, es cierto que si el pan de masa madre es blanco, no encontraremos muchos más beneficios para la salud. "Si te han dicho que el pan de masa madre es saludable, lamento decirte que no es así. Porque un gran estudio que analizó otros estudios de intervención no lograron llegar a esa conclusión. Hasta la fecha no hay evidencia científica de que el pan de masa madre sea un producto saludable, quizás un poquito mejor que el pan blanco, pero sigue siendo pan", explica Rosero.

"Y el problema del pan es que el momento en el que usualmente lo comemos es en la mañana para romper el ayuno", continúa el endocrino. "Y es la peor forma de romper el ayuno si tienes insulina alta, si tienes la glucosa alta, si tienes diabetes, si tienes obesidad o si tienes hígado graso. No rompas el ayuno con pan: es puro aporte de carbohidrato con muy poco interés nutricional".