Imagen de archivo de un mapa en el que se observa la llega de una ola de calor a España. Aemet

Los meteorólogos avisan: los inviernos en España en 25 años tendrán 15 días con menos de mínimas bajo cero

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio de eltiempo.es proyecta que en la década de 2050 los inviernos en España serán más suaves, con menos heladas y un aumento generalizado de la temperatura media. El centro del país registrará unos 15 días menos de temperaturas mínimas bajo cero durante el invierno, y en zonas costeras como el Mediterráneo no se prevén heladas ni en las jornadas más frías. Los días considerados extremadamente cálidos serán habituales; ciudades como Cádiz podrían registrar hasta 32 días cálidos en invierno, mientras que Madrid sumará 10 días más de este tipo. La suavización de las olas de frío y la reducción de las heladas extremas podría tener como efecto positivo una disminución de la mortalidad invernal vinculada a las bajas temperaturas.

Los inviernos de España serán cada vez más suaves y, dentro de 25 años, registrarán más días cálidos y 15 jornadas menos de mínimas bajo cero en el centro del país. Así lo advierte ya la meteoróloga Mar Gómez.

No es de extrañar que cada vez haya semanas con temperaturas insólitas en pleno invierno. Ocurrió a finales de 2021, cuando la última semana de diciembre superó los 25 ºC y dejó récords de temperatura desde que existen registros.

Es la "nueva normalidad" climática, a la que, según el análisis, deberemos acostumbrarnos. El Equipo de Meteorología de eltiempo.es ha estudiado cómo serán los inviernos de la década de 2050, con un clima más cálido y bastante menos frío.

Según ese mismo estudio, habrá "inviernos con un mayor número de días cálidos, con menos heladas" y olas de frío suavizadas, en las que probablemente haya que "retocar" los umbrales. El verano seguirá siendo claramente la estación más afectada.

Hasta 32 días cálidos

Los días que a finales del siglo pasado se consideraban extremadamente cálidos en invierno pasarían a ser algo habitual en 2050. Valladolid tendría 20 días cálidos, Sevilla 22, Vigo 26 y Cádiz hasta 32, un tercio de la estación.

Frente a la actualidad, supondría 10 días cálidos más en Madrid, 11 en Barcelona y hasta 23 en Ceuta. Además, se espera un aumento de la temperatura media y también de "los episodios de altas temperaturas" durante la estación.

Con el suavizado térmico, las mínimas extremas seguirán siendo frías, pero menos que ahora. Rondarían, según estimaciones, los -3 ºC en Madrid y Albacete, -2 ºC en Zaragoza, -7 ºC en Soria y Teruel y -8 ºC en Cuenca.

En la costa mediterránea, en cambio, "ya ni en el día más frío se producen heladas". Aun así, seguirán apareciendo en algunas regiones: en Soria, Cuenca y Teruel afectarán a más de la mitad de los días del invierno.

También se registrarían heladas durante unos 20 días en Huesca, Madrid y Ciudad Real, mientras que apenas aparecerían en Valencia o Cádiz. En total, el centro del país contaría en 2050 con 15 días menos de mínimas bajo cero.

Al subir la temperatura media, probablemente también lo haga el umbral que define una ola de frío. "Posiblemente nos adaptemos a un clima más cálido" y consideremos olas de frío episodios que antes no habrían llegado a esa categoría.

A principios del siglo XX, en Madrid hacían falta temperaturas bajo cero para hablar de ola de frío. En 2050 bastarán 3 ºC. En Cáceres el umbral será de 5 ºC, sin necesidad de heladas, cada vez menos habituales.

Las olas de frío pueden causar más mortalidad que las de calor por sus complicaciones para la salud. Por ese motivo, "una de las pocas buenas noticias que deja el cambio climático" es que esa mortalidad asociada podría reducirse.

En Madrid, la mortalidad pasaría de más de 48 a 15, y en Asturias y Cantabria, de más de 32 a menos de 10 en 2050. Un invierno aún frío en el interior, pero ya no el de antes.