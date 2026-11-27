José Miguel Viñas, meteorólogo: "Los veranos en España en 25 años tendrán muchas noches que podrían alcanzar los 28 ºC"

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo José Miguel Viñas advierte que en 25 años los veranos en España tendrán noches tropicales con temperaturas que podrían alcanzar los 28 ºC. Las ciudades sufrirán más el aumento térmico debido al efecto de 'isla de calor', provocado por la acumulación de calor nocturno en el cemento y el asfalto. El cambio climático provocará lluvias más torrenciales pero concentradas en menos días, además de acelerar la posible desaparición de varias playas costeras. Los fenómenos meteorológicos extremos, como borrascas y fuertes temporales de viento, aumentarán su frecuencia e intensidad a lo largo de este siglo.

España se encamina hacia veranos en los que el calor no dará tregua cuando se esconda el sol. Y es que en apenas 25 años los veranos contarán con muchas noches que podrían alcanzar los 28 ºC, tal y como ha advertido el meteorólogo José Miguel Viñas.

Cuando pensamos en el calor, la mente acude a las temperaturas máximas de las olas de verano. Viñas ha recordado que el cambio silencioso ocurre durante la noche, cuando el termómetro deja de bajar y el descanso se vuelve difícil.

El meteorólogo Viñas explica que "cuando pensamos en calor solemos pensar más en las temperaturas máximas que en las mínimas", y que ya se está notando que tenemos más noches cálidas con mínimas que no bajan de 20 ºC.

En las noches de verano de 2050 las temperaturas nocturnas podrán situarse entre los 21 y los 28 ºC, "que es lo que se conoce como noche tropical", un fenómeno que ya se ha multiplicado en la España actual.

Las zonas más afectadas

Este incremento de las temperaturas no afectará por igual a las zonas del país. Viñas subraya que en las áreas rurales las temperaturas no subirán tanto, aunque la tendencia al calentamiento es generalizada y alcanzará a todo el territorio.

La diferencia radica en las ciudades, donde el calor golpeará con más fuerza. "En las ciudades sube más la temperatura porque hay un efecto debido a la isla de calor urbana", apunta el experto meteorólogo.

"El cemento y el asfalto son grandes acumuladores de calor durante el día y de noche escapa al aire, pero lo hace a menos ritmo que el suelo desnudo que hay en el campo", detalla Viñas describiendo las ciudades.

Las playas y las zonas costeras se verán afectadas por el cambio climático. El experto considera muy probable que algunas playas desaparezcan, como ocurre hoy en ciudades como Barcelona, situada entre los deltas de los ríos Besòs y Llobregat.

Viñas recuerda que estas playas son artificiales: "Su arena se tiene que reponer cada año ya que no hay un aporte natural de sedimentos por parte del mar". Sin esa intervención humana constante, muchas playas del Mediterráneo estarían condenadas.

En cuanto a la lluvia, el meteorólogo admite que la predicción para mitad de siglo, para 2050, es complicada y "tiene alguna incertidumbre". Aun así, todo apunta a que lloverá de manera diferente a como lo hace actualmente en España.

En el Mediterráneo habrá menos días de lluvia al año, pero cuando llueva lo hará con mayor intensidad. "Las lluvias torrenciales estarán a la orden del día", advierte Viñas, quien subraya que este patrón ya comienza a ser observable.

Los fenómenos extremos ya están aumentando y lo seguirán haciendo a lo largo del siglo. "Vamos a seguir teniendo huracanes, profundas borrascas, fuertes temporales de viento. Todos estos fenómenos serán más intensos y aumentará su potencial destructivo", concluye Viñas.

La advertencia de Viñas se suma a las voces científicas que piden acelerar la adaptación de las ciudades españolas ante un clima cambiante. Noches tropicales, playas en retroceso y lluvias torrenciales dibujan ya el verano del futuro en España.