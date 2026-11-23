Un profundo meandro en el chorro polar llegará a España el próximo martes. Meteored

Los meteorólogos avisan: del 23 al 29 de noviembre España tendrá temperaturas de 2 ºC y vientos de más de 180 km/h

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un bloqueo anticiclónico sobre Escandinavia prevé desviar borrascas hacia la Península entre el 23 y el 29 de noviembre, favoreciendo la entrada de aire polar. El chorro polar apuntará hacia España con velocidades superiores a 180 km/h a unos 9.000 metros de altitud. Se esperan cambios térmicos bruscos con bajadas de temperatura de entre 2 ºC y 4 ºC a 1.400 metros y nevadas desde los 1.500 metros en la Cantábrica y Pirineos. Las lluvias más intensas se concentrarán en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia, mientras que el Mediterráneo y Canarias registrarán un ambiente más seco.

España afronta un cambio de patrón meteorológico durante la última semana de noviembre. El meteorólogo Duncan Wingen advierte de que un bloqueo anticiclónico sobre Escandinavia podría desviar las borrascas hacia la Península y favorecer la entrada de aire polar.

El escenario, previsto entre el 23 y el 29 de noviembre, todavía no está confirmado. Sin embargo, ha ganado peso en las últimas actualizaciones de los modelos, especialmente el europeo, que dibuja altas presiones persistentes sobre Suecia y Noruega.

Según explica Wingen, este anticiclón actuaría como una barrera para las borrascas atlánticas. Al no poder avanzar hacia el norte, se verían obligadas a rodearlo por el sur, abriendo un pasillo de bajas presiones hacia latitudes peninsulares y atlánticas.

El cambio también modificaría la circulación en altura. El chorro polar adoptaría una trayectoria de noroeste a sureste y apuntaría directamente hacia España, con velocidades superiores a 180 kilómetros por hora en torno a los 9.000 metros de altitud.

Nevadas, frío y lluvias

Esta configuración podría mantener el tiempo inestable, con frentes, precipitaciones y viento, aunque no necesariamente repetiría los episodios de lluvias abundantes de las últimas semanas. La procedencia de las masas de aire será determinante para entender ese contraste térmico.

Hasta ahora, las borrascas llegaban principalmente desde el oeste o el suroeste, impulsadas por ríos atmosféricos cargados de humedad. En cambio, la próxima semana entrarían desde el noroeste, acompañadas de aire polar, más frío y menos húmedo en origen.

Por ello, el meteorólogo espera acumulados de lluvia menos destacados y cambios térmicos más bruscos. El modelo europeo apunta a una semana todavía lluviosa en el noroeste, pero con anomalías inferiores a las registradas durante anteriores temporales atlánticos recientes.

Galicia sería una de las comunidades expuestas a las precipitaciones. La previsión contempla entre 30 y 60 litros por metro cuadrado por encima de la media, mientras que Extremadura y el oeste de Castilla y León sumarían hasta 10.

No se espera un superávit significativo en el conjunto del territorio. El área mediterránea y Canarias podrían registrar una semana seca, mientras los frentes atlánticos perderían fuerza al avanzar hacia el este y llegarían debilitados a la costa mediterránea.

El primer frente más activo de este nuevo patrón podría alcanzar Galicia el martes. Desde allí avanzaría hacia la vertiente cantábrica y la meseta norte, donde dejaría lluvias generalizadas antes de cruzar el interior peninsular con menor intensidad también.

Tras su paso, entraría una masa de aire polar que provocaría un descenso térmico. Wingen señala que podrían registrarse temperaturas de entre 2 ºC y 4 ºC a unos 1.400 metros, favoreciendo un ambiente más invernal en las montañas altas.

Este aire frío también reduciría la cota de nieve en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Según la previsión, las nevadas podrían aparecer desde los 1.500 o 1.600 metros, especialmente en las vertientes sur y oeste de ambas cordilleras.

En cualquier caso, el escenario mantiene incertidumbre en las predicciones a varios días. Wingen resume la evolución con una advertencia: «continuidad del tiempo borrascoso en la Península», aunque la intensidad y el alcance dependerán de cómo evolucione el bloqueo.