Roberto Brasero, meteorólogo: "Los veranos en España en 25 años tendrán más olas de calor y los inviernos, menos fríos"

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LO ESENCIAL Las claves Roberto Brasero prevé un horizonte de 25 años caracterizado por veranos con olas de calor cada vez más frecuentes y con picos de temperatura progresivamente más altos. Los inviernos serán cada vez menos fríos y los episodios de frío extremo se volverán más escasos debido a un desequilibrio del clima hacia el calor. El meteorólogo advierte sobre el aumento de fenómenos tormentosos virulentos como las DANAs, capaces de generar lluvias torrenciales y granizo en cualquier época del año. Esta deriva hacia climas extremos no es repentina, sino una tendencia progresiva que se ha constatado y medido durante los últimos 30 o 40 años.

El meteorólogo Roberto Brasero lanza un aviso para los próximos veranos: el calor llegará con más frecuencia y con mayor intensidad. Su advertencia dibuja un horizonte de 25 años marcado por las olas de calor cada vez más habituales.

"El desafío de los próximos años es ver cómo evitamos que no se desmadre la tendencia a la que vamos", señalaba el experto en una entrevista concedida en 2025. Una tendencia que, según explica, apunta a veranos con olas de calor cada vez más frecuentes.

Durante esos episodios, añade, los picos de temperatura serán cada vez más altos y se irán superando de forma sucesiva. Es decir, cada ola podría superar las marcas de la anterior, en un patrón que se repetiría con frecuencia.

El meteorólogo no limita su aviso únicamente al verano. Recuerda que también habrá fenómenos tormentosos virulentos como las danas, que no son exclusivos de la estación estival y pueden golpear con una gran intensidad en cualquier otra época del año.

Inviernos cada vez menos fríos

Las DANAS, cuyas siglas significan depresión aislada en niveles altos, son bolsas de aire frío que se descuelgan de la circulación general en las capas altas. Su comportamiento errático puede desencadenar lluvias torrenciales en pocas horas sobre zonas concretas.

Brasero se apoya en lo que contaba Mariano Medina en su libro para describir estos fenómenos. Los mapas de niveles altos, cuando llegan con una carga de aire frío, complican primero el pronóstico, porque la situación no resulta clara.

En segundo lugar, explica, esa masa de aire frío hace que las lluvias puedan ser más intensas y de distribución más errática, e incluso llegar acompañadas de granizo. Un escenario difícil de anticipar para especialistas y para la ciudadanía.

El otro gran cambio que describe el meteorólogo afecta directamente al invierno. Brasero anticipa olas de calor cada vez más frecuentes y un frío matizado, con inviernos realmente fríos que serán cada vez más escasos en las próximas décadas.

En definitiva, concluye el propio experto, se producirá un desequilibrio del clima hacia el extremo, sobre todo hacia el calor. Se trata de una deriva que, recuerda, no tiene nada de repentina y que se gesta poco a poco.

Lo constatado durante los últimos 30 o 40 años, según Brasero, va en esa misma línea progresiva. El desequilibrio hacia el calor no es una hipótesis de futuro, sino una realidad que ya se ha podido medir con claridad.

Y lo que viene, advierte, seguirá en esa dirección. Según el meteorólogo, durante los próximos 25 años la tendencia continuará por esa misma senda progresiva que se observa, con veranos más calurosos y episodios extremos cada vez más habituales.

El diagnóstico del meteorólogo se resume en tres ideas: veranos con más olas de calor, tormentas más virulentas y un frío cada vez más escaso, todo ello dentro de una misma tendencia de fondo que ya viene de lejos.

Brasero plantea así el reto de los próximos años como una pregunta abierta: cómo evitar que la deriva del clima hacia los extremos se descontrole del todo. De la respuesta dependerá, en parte, el aspecto de los veranos futuros.