Los pronósticos estacionales del ECMWF muestran temperaturas por encima de lo normal en el ecuador del invierno. Meteored

Los meteorólogos avisan: el invierno en España podría ser como el de 1997 con fuertes nevadas por el vórtice polar

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LO ESENCIAL Las claves Meteorólogos comparan la intensidad del actual fenómeno de El Niño con el histórico episodio de 1997-1998, cuando se registraron fuertes nevadas en España. La alteración del vórtice polar durante enero y febrero podría facilitar la bajada de masas de aire ártico y helado hacia Europa. A pesar de la amenaza del Superniño, los modelos del ECMWF prevén de momento un invierno en España más templado de lo habitual y con lluvias abundantes. Los expertos aclaran que el precedente de 1997 no garantiza una repetición exacta, aunque no descartan sorpresas meteorológicas en el inicio de 2027.

El meteorólogo Sergio Escama ha puesto el foco en un precedente que invita a mirar al invierno con cautela: hace tres décadas, durante un episodio de El Niño similar, España registró nevadas. La comparación, advierte, no anticipa una repetición.

El invierno de 2026-2027 llega con el Pacífico ecuatorial sometido a un calentamiento excepcional. Los registros sitúan el episodio actual entre los más intensos de la era moderna y los modelos contemplan que pueda reforzarse durante los próximos meses.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense (NOAA), el índice oceánico Niño 3.4 alcanzó una anomalía de unos 2,5 grados en el trimestre agosto-octubre de 2026. El valor ONI fue de +2,46 grados, prácticamente igual al máximo de 1997-1998.

Aquel episodio histórico alimenta ahora las comparaciones. Entre el 27 de diciembre de 1997 y el 9 de enero de 1998, España vivió un episodio de grandes nevadas. Sin embargo, aquellas precipitaciones llegaron antes del apogeo del fenómeno climático.

Cómo influye en España

El Niño comenzaba entonces a desarrollarse y se intensificó después. Por eso, no puede afirmarse que provocara directamente aquellas nevadas, aunque tampoco cabe descartar una posible conexión. El episodio constituye, por tanto, un "interesante precedente meteorológico" para estudiar ahora.

La influencia del actual Superniño sobre Europa podría llegar a través de la estratosfera. Allí se encuentra el vórtice polar, una circulación de vientos que rodea las regiones árticas durante el invierno y ayuda a confinar el aire frío.

Cuando ese sistema se debilita o se deforma, puede cambiar la circulación atmosférica y facilitar que las masas heladas desciendan hacia latitudes medias. Algunos estudios relacionan El Niño con alteraciones estratosféricas, pero el vínculo no es automático ni determinante.

Los registros muestran que, en noviembre y diciembre de 1997, el vórtice polar permaneció frío y fuerte. En los primeros meses de 1998 aumentó la actividad de las ondas atmosféricas que llegan a la estratosfera y ayudan a debilitarlo.

Por tanto, aquel invierno no estuvo dominado por un debilitamiento constante del vórtice, sino por una evolución cambiante. Ahora, los modelos del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF) apuntan a una perturbación durante enero y febrero.

Si se produjera, podrían aumentar las opciones de que el aire ártico alcanzara Europa con mayor frecuencia. Para España, las masas continentales del nordeste favorecerían nieve en zonas interiores y mediterráneas; otras circulaciones dejarían nevadas en cotas más altas.

De momento, las previsiones estacionales del ECMWF dibujan un invierno más templado de lo habitual en buena parte de Europa, con vientos atlánticos del oeste y suroeste, húmedos pero suaves, y precipitaciones superiores a la media en numerosas regiones.

En España, el escenario más probable apunta a temperaturas por encima de lo normal y lluvias abundantes, especialmente en el centro y oeste peninsular. No parece, por ahora, una configuración favorable para grandes nevadas en cotas medias y bajas.

La evolución de las borrascas atlánticas y de la Oscilación del Atlántico Norte será clave. Aunque el Superniño podría alterar patrones de circulación, "no hay señales suficientes para anticipar un invierno especialmente frío". Enero y febrero podrían deparar sorpresas.