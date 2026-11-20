Mario Picazo, meteorólogo: "Los veranos en España en 10 años serán más extremos y no se tardará en llegar a los 50 ºC"

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo Mario Picazo prevé que España alcance los 50 ºC antes de que termine la presente década de 2020. Los veranos en España serán cada vez más extremos y las temperaturas actuales serán la norma habitual en unos 10 años. El calor nocturno continuará en aumento con temperaturas mínimas cada vez más altas, aunque habrá excepciones puntuales. Los datos de la AEMET respaldan la tendencia ascendente: los diez veranos más cálidos desde 1961 pertenecen al siglo XXI.

El meteorólogo Mario Picazo no descarta que 2027 llegue a ser más cálido que 2026, pese a que este último se situará entre los cuatro años más cálidos jamás registrados. Los motivos van desde el fortalecimiento de El Niño hasta el calentamiento de los océanos.

El experto ya explicó en anteriores entrevistas cómo sería el posible futuro climatológico de España antes de que acabe la década de 2020: los 50 ºC llegarán y los veranos serán cada vez más extremos a medio plazo, según advirtió durante una entrevista.

"Sabemos que en España, por desgracia, no tardaremos en registrar una marca de 50 ºC. Estamos en los 47,4 ºC de Montoro, Córdoba, pero llegaremos a los 50, creo, antes de que acabe esta década", señala el meteorólogo.

El dato de Montoro corresponde al 14 de agosto de 2021, cuando la AEMET midió 47,4 ºC. Minutos después, en La Rambla, también en Córdoba, marcó 47,6, la máxima que el organismo acabó validando como récord oficial de España.

Noches cada vez más cálidas

Más allá de la cifra concreta, Picazo cree que la tendencia de los próximos veranos será ascendente. Es decir, cada año hará más calor y esa temperatura acabará siendo la normal durante el verano dentro de unos diez años.

Y no se queda ahí: "Por desgracia, dentro de 10, 15 o 20 años estos serán los veranos de libro", y tendremos mucho más extremos que los que estamos teniendo, sostiene el propio experto, que augura episodios aún peores con el tiempo.

Admite que también habrá "alguno que, a lo mejor, está por debajo", pero no cree que eso cambie el rumbo. "Pero es la tendencia, sí. No hay duda de lo que estamos viviendo y lo que estamos diciendo", zanja.

Una de las principales diferencias de estas olas de calor respecto a las de otros años es el calor nocturno, que Picazo también considera que será lo habitual dentro de una década, con temperaturas mínimas cada vez más altas.

Eso no impedirá que existan algunas excepciones. Según el meteorólogo, "habrá veranos en los que la gente dirá que hasta se tiene que poner la chaqueta por la noche", pues la variabilidad natural del clima no desaparece por completo.

Los datos recientes respaldan al experto. Según el balance de la AEMET, el verano de 2026 fue el más cálido de la serie histórica, con 24,5 ºC de media en la España peninsular, 2,4 por encima del promedio 1991-2020.

Además, el organismo contabilizó 61 días bajo condiciones de ola de calor, repartidos en un total de cuatro episodios, y comprobó que el último verano superó en 0,3 ºC al de 2025, que hasta entonces ostentaba el anterior récord.

La serie refuerza la tesis de esa tendencia ascendente: los 10 veranos más cálidos registrados de la serie histórica, que arranca en 1961, pertenecen todos al siglo XXI, según recoge la propia AEMET en sus balances climáticos más recientes.

Por eso, alcanzar los 50 ºC supondría superar en 2,4 ºC el máximo oficial de La Rambla. Es una distancia considerable, pero Picazo la ve salvable antes de 2030, lo que marcaría un hito histórico en la climatología española.