El sábado se espera que llegue un nuevo frente asociado a otra borrasca que circulará más al norte. eltiempo.es

Los meteorólogos avisan: del 13 al 15 de noviembre llegará otra borrasca a España que dejará fuertes lluvias en estas zonas

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LO ESENCIAL Las claves Una nueva borrasca atlántica dejará fuertes precipitaciones entre el 13 y el 15 de noviembre en el norte y oeste peninsular. Las precipitaciones serán especialmente intensas y persistentes en zonas de Galicia, la cordillera Cantábrica, el Sistema Central y los Pirineos. El domingo deparará las lluvias más severas del fin de semana, afectando también con fuerza al norte de Extremadura. Los meteorólogos prevén que las borrascas atlánticas continúen durante la siguiente semana sin dar un respiro, aumentando el riesgo de saturación del suelo y desbordamientos.

España vuelve a mirar al cielo con cierta preocupación. Tras el paso de la borrasca Bruna, que dejó lluvias muy intensas y avisos rojos en Ávila y Cáceres, el país afronta un nuevo fin de semana pasado por agua.

Así lo anticipa Marta Almarcha, meteoróloga de eltiempo.es, que prevé la llegada de otra borrasca atlántica entre este viernes y el domingo, con precipitaciones fuertes y persistentes en buena parte de la mitad norte y oeste peninsular.

Bruna ya ha demostrado lo que puede dar de sí un temporal de este tipo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió el pasado lunes un aviso especial por lluvias fuertes y persistentes, rachas muy fuertes y temporal marítimo.

El viernes aún se notarán los restos de Bruna, que seguirán dejando lluvias en el noroeste peninsular. Lloverá con más intensidad en Galicia, pero no se descartan en el norte de Extremadura y el sur de Castilla y León.

Unas jornadas sin tregua

El sábado 14 llegará un nuevo frente asociado a otra borrasca que circulará más al norte. Las precipitaciones podrán reactivarse así en buena parte del país, aunque serán más probables y persistentes en el norte y el oeste peninsular.

Según Almarcha, las lluvias podrán ser también abundantes en Galicia, en la cara sur de la cordillera Cantábrica y del oeste del Sistema Central, así como en sierras andaluzas como Grazalema y en la cara sur de los Pirineos.

Para el domingo 15 se espera, según la última actualización, la llegada de otra borrasca atlántica más a Galicia. Almarcha advierte, además, de que las lluvias de ese mismo día podrían ser incluso más intensas que las del sábado.

El nuevo frente avanzaría por todo el noroeste peninsular y dejaría lluvias fuertes y persistentes en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra y el área pirenaica, las zonas más expuestas al episodio.

Las lluvias también podrán ser fuertes en el norte de Extremadura, una zona que ya acusó con fuerza esta semana el paso de Bruna. Con ese escenario, conviene seguir los canales oficiales de la AEMET y consultar sus actualizaciones.

El episodio no terminará el domingo. Los modelos parecen indicar que la próxima semana volverá a ser muy lluviosa, con precipitaciones que entrarán desde el Atlántico y mantendrán el protagonismo de las borrascas sobre buena parte de la Península.

Las borrascas atlánticas son habituales en otoño, cuando el océano aún conserva calor y el chorro polar desciende en latitud, lo que favorece sucesiones de frentes que suelen descargar primero en el oeste y el norte de la Península.

El riesgo no depende solo de la cantidad de agua. Tras días de precipitaciones, el terreno del oeste peninsular llega saturado en ciertas zonas, de modo que cualquier nuevo episodio puede aumentar la escorrentía y favorecer desbordamientos de ríos.

Pese a que el fin de semana estará marcado por la lluvia en buena parte del norte y el oeste peninsular, los modelos apuntan a que la semana siguiente no traerá un respiro, según ha apuntado la propia Almarcha.