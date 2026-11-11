Los meteorólogos avisan: el vórtice polar podría sufrir "un hito histórico" y afectaría al invierno en España

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LO ESENCIAL Las claves El vórtice polar estratosférico se está frenando en otoño y sus vientos podrían invertir su dirección a principios de noviembre. De confirmarse un calentamiento súbito estratosférico tan temprano, se trataría de un hito histórico sin precedentes desde 1959. Los meteorólogos señalan que es pronto para saber el impacto exacto en el tiempo de superficie y en el invierno en España. Si la alteración se traslada a la troposfera, aumentaría la probabilidad de borrascas y aire frío en Europa.

El vórtice polar ha dejado de ser un concepto reservado a los especialistas. Durante las últimas semanas ha ganado protagonismo en la conversación meteorológica, y la razón es que este otoño se comporta de forma distinta a la habitual.

En esta época del año suele fortalecerse, camino del invierno. Sin embargo, según las previsiones, y las observaciones lo van mostrando, el vórtice polar se está frenando y durante los próximos días podría invertir la dirección de sus vientos.

De confirmarse, sería "un hito histórico" y podría tener "consecuencias a largo plazo". Los meteorólogos siguen muy de cerca la evolución de un fenómeno que, por su fecha de aparición, no tiene precedentes en los registros disponibles hasta ahora.

Conviene aclarar de qué hablamos, porque el término se usa para dos realidades. Existe el vórtice troposférico, situado entre la superficie y unos 10 kilómetros de altitud, y el estratosférico, a unos 30 kilómetros, que es el protagonista ahora.

Cómo podría afectar a España

El estratosférico es una región de la atmósfera con una circulación de vientos que, en el hemisferio norte, va de oeste a este en condiciones normales. Su estructura e intensidad pueden repercutir también en la meteorología de la troposfera.

Normalmente el vórtice se refuerza durante el otoño y el invierno hasta alcanzar su pico de intensidad en pleno invierno. Es entonces cuando el viento del oeste sopla con mucha más fuerza, aunque a veces esta normalidad se rompe.

Esa ruptura es la que podría confirmarse a inicios de noviembre. Un calentamiento súbito estratosférico alteraría el vórtice y revertiría sus vientos: "el viento pasaría a soplar del este", como ha explicado el meteorólogo de eltiempo.es Roberto Granda, debilitando por completo la estructura polar que gobierna el invierno.

Sería el calentamiento súbito estratosférico más temprano jamás registrado desde que hay datos. Estos episodios tienden a ocurrir entre diciembre y febrero, pero nunca tan pronto como a principios de noviembre, según recuerdan los especialistas que analizan los modelos.

Los registros ayudan a dimensionar el episodio. Según las bases de datos consultadas por medios especializados, no se había documentado ningún calentamiento súbito mayor antes del 28 de noviembre desde 1959, lo que adelantaría el récord unas tres semanas.

La pregunta clave es si esta alteración tendría consecuencias en el tiempo, y la respuesta es muy prudente: "es pronto para saberlo". Primero, el calentamiento súbito debe producirse, algo que los modelos respaldan, aunque todavía no confirman la inversión.

Solo después habrá que comprobar si la alteración estratosférica se propaga a las capas inferiores. Únicamente en ese caso podría producir cambios en los patrones atmosféricos en la superficie, un acoplamiento que no siempre se produce ni es inmediato.

En ese escenario, lo habitual con estos episodios es que se produzca "tiempo inestable y/o frío con mayor probabilidad en Europa". Para España, eso supondría más opciones de borrascas y aire frío, aunque sin garantías de ola de frío.

Tampoco ayuda el contexto. "No siempre es así", advierten los especialistas, y "en un año como este, con fuerte El Niño, saber cómo afectaría es aún más difícil". El invierno español, de momento, sigue abierto a todos los escenarios.