Imagen de archivo de un mapa en el que se observa la entrada de frío ártico. E.E.

Los meteorólogos avisan: en 30 años el invierno en España será con la mitad de olas de frío y temperaturas nocturnas suaves

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio científico calcula que para el año 2050 los días al año con olas de frío en la Península se reducirán a la mitad, pasando de 20,7 días a unos 10. La intensidad de estos episodios extremos descenderá entre un 43% y un 54%, y su duración media bajará de seis a cinco días por evento. Las temperaturas nocturnas serán más suaves y las heladas irán en disminución, manteniendo la tendencia de calentamiento invernal detectada por la Aemet. Los expertos advierten de que la reducción del frío no elimina el peligro, ya que la población estará menos habituada a episodios raros pero potencialmente graves.

Los inviernos españoles vivirán en 30 años con la mitad de olas de frío y noches más suaves. Un estudio científico calcula que, hacia 2050, estos episodios gélidos se reducirán a unos 10 días al año en la Península.

La cifra supone un recorte del 50% respecto a los 20,7 días de media del periodo histórico 1971-2000. Además, la intensidad de los eventos extremos descenderá entre un 43% y un 54%, según las proyecciones del propio trabajo científico.

El trabajo, publicado en la revista Atmospheric Research, lo firman Nieves Lorenzo (Universidade de Vigo), Alejandro Díaz y Alberto Martí (Universidad de Santiago de Compostela) y Dominic Royé, de la Fundación para a Investigación do Clima.

Los autores emplearon simulaciones del proyecto EURO-CORDEX y el índice Excess Cold Factor, que mide el frío teniendo en cuenta la temperatura media de tres días y la de los treinta anteriores, para reflejar la aclimatación de la población.

Menos días, menos frío

Las tendencias para 2021-2050 apuntan a una pérdida de entre 1,2 y 2,4 días de ola de frío por década, según el escenario de emisiones, mientras la duración media de cada episodio bajará de seis a unos cinco días.

También se encogerá el territorio afectado: la extensión máxima de las olas de frío disminuirá entre un 2,4% y un 5,5% por década, un descenso mucho más acusado que el de la extensión media, según los investigadores del estudio.

La definición de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) exige al menos tres días seguidos con mínimas por debajo del percentil 5 de enero y febrero de 1971-2000 en al menos el 10% de las estaciones, un umbral cada vez más difícil de alcanzar.

El calentamiento invernal ya se aprecia en las mínimas. Según datos de la Aemet, entre 2016 y 2025 la anomalía media de las temperaturas mínimas en invierno fue de 0,66 grados, frente a los 0,1 grados de la década anterior.

Esta tendencia encaja con las proyecciones oficiales. La Aemet también prevé que las heladas disminuyan a medida que aumenten las temperaturas mínimas, mientras crece el número de noches cálidas en España, aunque con menor intensidad en el litoral norte peninsular.

Otro trabajo del mismo equipo, publicado en Climate Dynamics en 2025, extiende la proyección a 2050-2095. Allí la intensidad máxima de las olas de frío bajaría de media un 16%, con descensos superiores al 50% en la mitad norte.

Con todo, el escenario de más emisiones (RCP 8.5) registrará una intensidad máxima mayor que el RCP 4.5, lo que confirma que las olas de frío persistirán incluso con un fuerte forzamiento radiativo en la segunda mitad del siglo.

Los autores subrayan que menos exposición no equivale a ausencia de riesgo. Una población cada vez más envejecida y habituada al calor puede ser muy vulnerable y, pese a todo, el frío intenso seguirá siendo una amenaza local grave.

En definitiva, los inviernos de 2050 serán más templados, con menos olas de frío y noches más suaves, aunque el frío extremo no desaparecerá. Los autores recuerdan que la vulnerabilidad seguirá aún presente ante episodios cada vez más raros.