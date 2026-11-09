Los meteorólogos avisan: del 9 al 15 de noviembre España sufrirá una borrasca que dejará lluvias de hasta 200 l/m2

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Una profunda borrasca atlántica afectará a España del 9 al 15 de noviembre, dejando un intenso temporal de lluvia y viento. Se prevén acumulados de entre 100 y 200 l/m2, especialmente en el cuadrante suroeste peninsular, la cara sur de Gredos, Extremadura y Andalucía occidental. El temporal vendrá acompañado de vientos del suroeste y lluvias intensas que también impactarán en Canarias y el interior peninsular a partir del fin de semana. Los meteorólogos señalan que la borrasca podría llegar a impactar directamente en la Península a mediados de semana, aumentando la adversidad del tiempo.

España va a afrontar una semana marcada por el agua. Entre el 9 y el 15 de noviembre, se espera que una profunda borrasca atlántica deje acumulados de hasta 200 l/m2 en el cuadrante suroeste peninsular, según la predicción del meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas.

La atención seguirá puesta en el Mediterráneo. Este viernes todo va a cambiar respecto al temporal que hemos tenido en las jornadas anteriores.

Según Viñas, "a partir del viernes cambia el patrón meteorológico y toca vigilar lo que vaya aconteciendo por el Atlántico", donde se irá formando una zona cerrada de bajas presiones al norte de las Azores.

La baja se profundizará con rapidez desde el viernes hasta formar una borrasca. Un primer frente de lluvias afectará al oeste de Canarias y al oeste peninsular, el primero de otros muchos frentes que repartirán precipitaciones abundantes y persistentes.

Lluvias persistentes y viento

En los próximos días, la borrasca seguirá profundizándose y acercándose a la Península. Su presión en el centro bajará hasta los 985 hPa el próximo lunes, cuando estará situada al oeste de Galicia, y, además, presentará "varias bajas secundarias".

Entre el domingo y el lunes generará un frente "muy activo" que barrerá Canarias y la mitad oeste peninsular, dando lugar a "un fuerte temporal del suroeste y a lluvias muy eficientes", con acumulados destacados en zonas más expuestas.

El cuadrante suroeste peninsular será principalmente el que más lluvia reciba durante la próxima semana. Viñas habla de "acumulados entre los 100 y los 200 l/m2 en una importante extensión de territorio", en un episodio de "alta eficiencia pluviométrica".

Las lluvias podrán ser "extraordinarias por su cuantía en la cara sur de Gredos", en las dehesas extremeñas y las provincias occidentales de Andalucía, "con Grazalema de nuevo en el punto de mira", como ocurrió a principios de año.

La borrasca seguirá evolucionando al noroeste de Galicia los días siguientes, lo que provocará un nuevo episodio de lluvias bastante generalizadas en la Península, acompañadas de viento. Por ello, advierte el meteorólogo de Meteored, "el tiempo será muy desapacible".

De cara a mediados de la próxima semana, Viñas no descarta que la borrasca, "todavía bastante fortalecida", impacte en territorio peninsular, lo que "aumentaría las adversidades meteorológicas" en un escenario ya marcado por las lluvias persistentes y el viento.

Por el momento, la borrasca atlántica, "aún por formar", no tiene nombre, aunque el meteorólogo Viñas considera "muy probable" que se le asigne el segundo de la lista de borrascas y danas de gran impacto de la presente temporada.

El episodio compensará "con creces" la prolongada ausencia de lluvias en el oeste peninsular. Será un "destacado temporal atlántico" que dejará "acumulaciones muy importantes" en las zonas más expuestas a los vientos húmedos del suroeste que empezarán a soplar.

No se descartan lluvias abundantes a ratos en otras muchas zonas del interior peninsular ni en Canarias, donde el frente asociado a la borrasca podría dejar precipitaciones intensas y alguna tormenta entre el domingo y el lunes, según Meteored.