Los meteorólogos lo confirman: España sufrirá temperaturas y lluvias superiores a la media del 1 al 15 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves La primera quincena de noviembre traer!a en Espa!a temperaturas m!s altas de lo habitual en la mayor!a del territorio, especialmente en el centro, sur, este y los archipi!lagos. Se prev!n precipitaciones ligeramente por encima de la media en amplias zonas del centro, sur, este y oeste peninsular, adem!s de Baleares y Canarias. A pesar del ambiente c!lido general, la entrada de aire fr!o del este de Europa podr!a provocar descensos t!rmicos puntuales y las primeras nevadas en zonas de monta!a. En la cornisa cant!brica las anomal!as t!rmicas ser!n m!s moderadas y el nivel de lluvia se mantendr! dentro de lo normal para la !poca.

Después de un octubre marcado por temperaturas anormalmente altas para la época y episodios de lluvias intensas en el Mediterráneo, noviembre está a punto de comenzar con una gran pregunta: ¿llegará por fin el otoño con temperaturas más bajas?

La meteoróloga de eltiempo.es Mar Gómez explica que las últimas tendencias para la primera quincena, del 1 al 15 de noviembre, muestran dos señales: temperaturas superiores a la media en prácticamente toda España y precipitaciones ligeramente por encima de lo habitual.

Ese comportamiento, advierte, no será uniforme. El mes podría arrancar con un ambiente todavía cálido en numerosas regiones, pero también con cambios atmosféricos capaces de provocar descensos térmicos y episodios de inestabilidad en distintos puntos de la geografía española.

Los primeros días de noviembre mantendrán cierta continuidad con el final de octubre. Las temperaturas seguirán siendo suaves, e incluso elevadas para las fechas, en buena parte del territorio, especialmente en el sur peninsular, según los modelos que maneja.

Una entrada de aire más frío

Sin embargo, a partir del domingo 1 y durante los primeros días de la semana siguiente, los modelos meteorológicos contemplan cambios en la circulación atmosférica que podrían favorecer la entrada de aire más frío procedente del este de Europa.

Esta situación podría traducirse en un descenso de las temperaturas, especialmente en el norte, el este peninsular y Baleares, donde los termómetros recuperarían valores más propios de la época, aunque sin que ello cambie el balance de la quincena.

Pese a ello, las tendencias para el conjunto de la primera quincena mantienen un predominio de las anomalías cálidas. Las temperaturas podrían situarse por encima de lo habitual en buena parte del centro, el sur y el este peninsular.

También en Baleares y Canarias se prevé un ambiente ligeramente más cálido de lo normal. En cambio, en numerosas regiones del norte, sobre todo en el entorno cantábrico y el nordeste, las anomalías cálidas serían, en general, más moderadas.

Conviene recordar, subraya la experta, que una anomalía positiva de temperatura no significa que todos los días vayan a ser cálidos. Los mapas indican que el promedio de la quincena podría superar los valores climatológicos habituales para estas fechas.

Esto resulta, de hecho, perfectamente compatible con la llegada de masas de aire frío, con descensos térmicos puntuales o incluso con las primeras nevadas importantes en zonas de montaña, de modo que el otoño podría dejarse notar a ratos.

En cuanto a las precipitaciones, el mapa de tendencias muestra una señal hacia lluvias ligeramente superiores a la media en amplias zonas del centro, sur, este y oeste peninsular, además de Baleares y Canarias, según la meteoróloga Gómez.

Entre las regiones donde aparece esta tendencia destacan Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia y buena parte de Castilla y León. También se observan anomalías positivas en sectores del nordeste peninsular y del sur de Galicia.

Por el contrario, en la cornisa cantábrica la lluvia se mantendría dentro de lo normal, lo que no significa que vaya a llover poco: noviembre es climatológicamente uno de los meses más lluviosos del año en el norte peninsular.