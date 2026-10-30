Roberto Brasero, meteorólogo: "No podemos llegar a 2049 y cambiar todo un sistema productivo. Hay que hacerlo ya"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Roberto Brasero urge a transformar el sistema productivo de inmediato para alcanzar las emisiones netas cero en 2050 sin esperar al %c3%baltimo momento. El meteor%c3%b3logo destaca que el calentamiento global actual est%c3%a1 alterando las lluvias, concentr%c3%a1ndolas en episodios torrenciales m%c3%a1s peligrosos, y disparando la frecuencia de las olas de calor. Asegura que prevenir el cambio clim%c3%a1tico es mucho m%c3%a1s econ%c3%b3mico que asumir los costes de reparar los da%c3%b1os de un planeta sobrecalentado. Hace un llamamiento a gobiernos y ciudadanos para colaborar en la transici%c3%b3n energ%c3%a9tica y reducir activamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

El calentamiento global avanza y sus consecuencias son cada vez más visibles. El meteorólogo Roberto Brasero advierte de que la transición hacia un modelo sostenible no puede aplazarse hasta el último momento: alcanzar las emisiones netas cero exige actuar inmediatamente.

"Tenemos que ponernos en 2050 en emisiones netas cero; no podemos llegar a 2049 y cambiar todo un sistema productivo, eso hay que hacerlo ya", sostiene el presentador, que reclama decisiones políticas y sociales con perspectiva de futuro.

Aunque el clima terrestre ha experimentado transformaciones durante toda su historia, Brasero considera importante distinguir el fenómeno actual.

"Me gusta más llamarlo calentamiento global, porque cambio climático ha habido siempre y ahora lo que estamos viviendo es un calentamiento de toda la Tierra", explicaba el meteorólogo en una entrevista concedida en 2023.

Qué acciones deben tomarse

La actividad humana está detrás de este proceso. Las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero retienen calor en la atmósfera y elevan las temperaturas. Reducirlas resulta imprescindible para frenar el calentamiento y limitar sus consecuencias.

Una de ellas afecta directamente al régimen de precipitaciones. Aunque pueda parecer que llueve lo mismo, el problema reside en cómo se distribuyen esas precipitaciones. "Parece que está lloviendo lo mismo, pero de manera distinta", señala Brasero.

Las lluvias se concentran durante periodos más cortos y descargan grandes cantidades de agua en pocas horas. En el Mediterráneo, estos episodios torrenciales constituyen una amenaza creciente, porque los suelos y los sistemas de drenaje pueden verse desbordados.

El calor representa otra consecuencia inmediata. Brasero recuerda que España ha experimentado veranos con varias olas de calor, algunas especialmente intensas y adelantadas. Estos episodios podrían repetirse con mayor frecuencia si las temperaturas continúan aumentando durante las próximas décadas.

Para el meteorólogo, la clave no consiste únicamente en observar máximos históricos, sino en comprender su repetición. "Si esos récords se baten con mayor frecuencia, ahí sí tenemos un problema", advierte, al señalar que los récords de frío prácticamente han desaparecido.

El impacto tampoco se limita a España. En distintas regiones del Pacífico, la subida del nivel del mar y los temporales provocan inundaciones que alcanzan viviendas y amenazan comunidades enteras. Son efectos que muestran la dimensión global del calentamiento terrestre.

Brasero también plantea una cuestión económica: prevenir resulta más barato que reparar los daños. "La inversión en prevenir el cambio climático es mucho menor que el gasto en paliar las consecuencias de un planeta sobrecalentado", afirma.

Por eso, considera fundamental adaptar nuestros hábitos y exigir políticas que no se limiten a resolver problemas inmediatos. La transición energética y productiva requiere planificación, inversiones y medidas sostenidas que permitan reducir las emisiones antes de alcanzar mediados de siglo.

La responsabilidad, sin embargo, no corresponde exclusivamente a los gobiernos. Los ciudadanos también pueden reclamar medidas eficaces y contribuir a transformar el modelo de consumo. "Tenéis un papel protagonista a la hora de reclamar e intentar limitar esa excesiva presencia de gases de efecto invernadero", recuerda.

Pese a la gravedad del escenario, Brasero no renuncia a la esperanza. "Claro que hay esperanza, no nos queda otra", concluye. Para él, reconocer las consecuencias del calentamiento y actuar cuanto antes constituye el primer paso para proteger el planeta.