La lluvia seguirá sin hacer acto de presencia esta semana en la mayor parte de España. Meteored

Los meteorólogos lo confirman: desde el domingo 1 llega a España un bloqueo a la circulación atmosférica

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LO ESENCIAL Las claves A partir del 1 de noviembre, la formación de un bloqueo atmosférico en el norte de Europa impulsará un flujo de levante que alterará el tiempo en España. Los modelos meteorológicos prevén la llegada de aire frío retrógrado y un inicio de noviembre más húmedo, especialmente en la vertiente mediterránea. Hasta el cambio de mes continuará la dorsal anticiclónica, con temperaturas de hasta 3 ºC por encima de lo normal en el interior y la mitad occidental. Octubre se despide con un balance desigual tras precipitaciones en el Mediterráneo y acumulados de más de 700 l/m² en zonas del este de La Palma.

El meteorólogo Samuel Biener advierte de que el próximo 1 de noviembre podría marcar un punto de inflexión en el tiempo de España. La formación de un bloqueo en el norte de Europa alteraría por completo la situación actual.

Octubre se despide con un balance desigual. Las lluvias torrenciales castigaron a las comunidades mediterráneas y dejaron acumulados cuantiosos en Canarias, mientras el resto del país ha vivido unas semanas mayoritariamente secas, pese a ser tradicionalmente un mes lluvioso.

El caso más llamativo se registra en La Palma, donde los totales mensuales superan localmente los 700 litros por metro cuadrado en zonas del este de la isla. Canarias mantiene un ambiente variable e inseguro en las próximas jornadas.

Mientras tanto, el calor ha sido protagonista en las horas centrales del día. En el penúltimo fin de semana de octubre se alcanzaron los 30 ºC en puntos de Alicante, Valencia y la Región de Murcia, una cifra poco habitual para finales de octubre en España.

Un inicio de mes húmedo

La dorsal anticiclónica seguirá instalada sobre la Península durante lo que resta de mes. Las temperaturas se situarán hasta 3 ºC por encima de lo normal en el interior y en la mitad occidental, con algunos altibajos térmicos puntuales.

Estas anomalías serán más notables en las horas centrales, mientras que las noches resultarán frescas. El resultado serán amplitudes térmicas importantes, sobre todo en los lugares más alejados de la influencia marina, donde el contraste será aún mucho mayor.

Habrá, no obstante, algunos matices. La cola de varios frentes atlánticos dejará precipitaciones débiles o localmente moderadas en el extremo norte, y en el oeste de Galicia y el Pirineo más occidental podrían sumarse allí más de 15 litros.

Además, el paso de una pequeña vaguada entre el miércoles y el jueves dejará lluvias de escasa cuantía en Baleares, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, el litoral mediterráneo andaluz, Ceuta y Melilla, aunque sin ningún riesgo relevante.

En Canarias, el cielo estará algo turbio por la entrada de polvo en suspensión. Aun así, los modelos insisten en posibles chubascos y alguna tormenta en Gran Canaria y la provincia occidental, que podrían descargar localmente con cierta intensidad.

El verdadero vuelco llegará con el cambio de mes. Los modelos insisten en la formación de un potente bloqueo en el entorno de las islas británicas y el mar del Norte, que impulsaría un flujo de levante sobre España.

Ese flujo ya podría generar algunas precipitaciones en las regiones mediterráneas durante este fin de semana. Los cambios más relevantes, sin embargo, podrían depender precisamente de la posición que adopten las altas presiones en los primeros días de noviembre.

Varios escenarios contemplan la llegada de aire frío de forma retrógrada, de noreste a suroeste, por el sur del anticiclón. En algún mapa incluso se intuye una dana en el entorno de la Península, lo que cambiaría el panorama.

De cumplirse, las precipitaciones ganarían extensión e intensidad en España, y podría acercarse además alguna baja desde el Atlántico. Por ahora, los modelos apuestan por un inicio de noviembre húmedo, sobre todo en la vertiente mediterránea de la Península.