José Antonio Maldonado, meteorólogo: "Llegará una borrasca que traerá chubascos pero subirán las temperaturas"

Una masa de aire muy cálida asociada a la dorsal dejará temperaturas altas para la época en las horas centrales en los próximos días. Meteored

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La borrasca Austen traer! chubascos al norte peninsular, la región cantábrica, Baleares y nieve en las cotas altas de los Pirineos. El meteorólogo José Antonio Maldonado prevé un aumento generalizado de las temperaturas durante el fin de semana, dejando un ambiente suave y de veroño. Ciudades del sur y levante como Alicante, Sevilla, Murcia o Huelva podrían registrar máximas de entre 27 ºC y 30 ºC el domingo. Este episodio de temperaturas anómalas y tiempo más estable podría prolongarse hasta mediados de la próxima semana en buena parte del país.

La borrasca Austen dejará chubascos en el norte peninsular durante el fin de semana, pero las temperaturas volverán a subir en buena parte de España. El meteorólogo José Antonio Maldonado prevé un ambiente especialmente suave en el sur.

Tras las intensas precipitaciones provocadas por la dana Adam, que descargó cantidades extraordinarias de agua en el litoral valenciano, la situación meteorológica evoluciona hacia una mayor estabilidad. Sin embargo, Austen mantendrá las lluvias en varias comunidades septentrionales.

Los registros de la dana Adam superaron los 700 litros por metro cuadrado en menos de 36 horas en Pego y Forna, según Avamet. Son cantidades excepcionales, aunque la torrencialidad fue menor que durante la dana de octubre de 2024.

Aquel episodio dejó 233 víctimas mortales y precipitaciones devastadoras en la Comunidad Valenciana. En esta ocasión, los acumulados más importantes se concentraron en la costa, mientras que posteriormente la atmósfera se estabilizó y los termómetros experimentaron un acusado descenso.

Dejará lluvias y nieve

Ahora, la borrasca Austen, nombrada por la Met Office británica, afectará especialmente al extremo norte peninsular. El sábado estará muy nuboso en las regiones cantábricas, con chubascos más probables en las comarcas orientales, los Pirineos y el nordeste catalán.

En los Pirineos, las precipitaciones serán de nieve en las cotas más altas. También se esperan chubascos en Baleares, mientras que el resto de la Península disfrutará de cielos poco nubosos, con algunas nieblas matinales en montañas septentrionales.

Pese a este panorama, las altas presiones seguirán dominando gran parte del país. Los vientos de poniente soplarán moderados en numerosas zonas, aunque podrán registrarse rachas fuertes y muy fuertes en Galicia, el Cantábrico, el Ampurdán y el bajo Ebro.

El contraste llegará con las temperaturas. Según las previsiones de Maldonado, el ambiente será especialmente suave este sábado en Andalucía, Extremadura y Murcia, donde las máximas alcanzarán valores propios de jornadas más avanzadas dentro del calendario otoñal.

Sevilla superará los 25 ºC, mientras que Córdoba llegará a los 24. En Murcia y Badajoz, los termómetros marcarán alrededor de 23 ºC. No obstante, las mínimas descenderán en buena parte del territorio, con heladas débiles en montañas norteñas.

El domingo continuará la estabilidad en la mayor parte de España, aunque persistirán algunas precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales. También podrían producirse lluvias en las islas más montañosas de Canarias.

La principal novedad será el ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente acusado en el este y el norte peninsulares. En algunas zonas del Pirineo, Teruel, Castellón, Alicante y Murcia, las máximas subirán entre cuatro y seis ºC.

Las previsiones del modelo europeo apuntan a que Alicante podría alcanzar los 30 ºC el domingo. Sevilla rondaría los 28, mientras que Huelva, Málaga y Murcia podrían registrar máximas cercanas a los 27 ºC durante las horas centrales.

Maldonado anticipa así un ambiente de veroño en el centro y el sur peninsular. El calor anómalo podría prolongarse hasta mediados de la próxima semana, con máximas próximas a los 30 ºC en algunas zonas y valores primaverales en buena parte del país.