Estas son las 50 playas que han perdido la bandera azul este año

Un total de 50 playas españolas que el año pasado tuvieron la Bandera Azul este año no contarán con ella. Por otro lado, otros 25 arenales de nuestro país acceden a esta distinción de calidad. Por lo que, en computo general, España ha perdido 25 banderas azules en sus playas desde 2018 hasta alcanzar un total de 566 insignias. Esto significa un 4% menos respecto a las 590 del año pasado, aunque sigue liderando sin interrupción el ránking mundial desde 1987.

En rueda de prensa, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), promotora de la iniciativa, ha difundido la lista de banderas azules para 2019, que suman un total de 669 (566 playas, 98 puertos y cinco embarcaciones sostenibles), lo que implica que una de cada cinco playas lucirá este verano la insignia.

En esta ocasión la caída del distintivo en las playas es casi cuatro veces superior al del último descenso, que se registró en 2017 cuando se perdieron siete banderas, al pasar de 586 a 579. La bajada en esta edición confirma "el alto nivel de exigencia" para alcanzar la insignia, después de que el año pasado se obtuviera "el máximo histórico" de banderas azules, según los responsables de la iniciativa.

El descenso es "un tirón de orejas" a quienes no cumplen los requisitos de sostenibilidad de las playas, que son "un espacio público, un ecosistema marítimo y terrestre frágil y escaso que tenemos que aprender a compartir y en donde confluyen numerosas competencias que tenemos que respetar", ha afirmado José R. Sánchez Moro, presidente de ADEAC.

Andalucía lidera el número de playas que tuvieron Bandera Azul en 2018, pero que este año ya no la tienen. En Almería cuatro no cuentan este año con la insignia: Palomares (Cuevas del Almanzora), Pozo del Esparto (Cuevas del Almanzora), El Corral (Carboneras), Piedra Villazar (Mojácar). En Málaga ocho no cuentan este año con el distintivo: Los Álamos (Torremolinos), Boliches-Gaviotas (Fuengirola), Fuengirola (Fuengirola), Castillo (Fuengirola), Artola (Marbella), El Padrón (Estepona), La Rada (Estepona), Sabinillas (Manilva). En Cádiz solo Zahara de los Atunes (Barbate) se queda sin Bandera Azul en 2019. En Huelva son ocho: Matalascañas Torrelahiguera (Almonte), Urbana de Punta Umbría (Punta Umbría), El Portil (Punta Umbría), La Antilla (Lepe), Central (Isla Cristina), Gaviota Punta del Caimán (Isla Cristina), Isla Canela (Ayamonte) y Punta del Moral (Ayamonte).

Canarias es la segunda región cuyo número de playas con Bandera Azul ha descendido: Amadores (Mogán), Blanca (Yaiza), Grandes Playas, La Concha Chica, Charco de las Agujas, Corralejo Viejo (todas ellas en La Oliva Fuerteventura), Los Cristianos (Arona), El Dique (Adeje) y Torviscas (Adeje).

Seis playas que tenían el distintivo en Galicia se quedan sin el distintivo en Galicia: Praia América, Panxón, Patos (Pontevedra), San Francisco (Muros), Laxe (A Coruña) y O Portelo (Burela).

Las Islas Baleares han dejado seis playas: Cala Major (Palma de Mallorca), Cala Gran (Santiyí), Cala Agulla, Canyamel, Cala Mesquida, Font de Sa Cala (Capdepera). Cataluña ha perdido cinco, todas ellas en Barcelona: Del Coco (Badalona), Kalima (Caldes d'Estrac), Terramar (Sitges), Aiguadolç (Sitges) y Les Gavines (Cubelles).

[Más información: Estas son las 7 nuevas playas en las que ondeará la Bandera Azul este verano].