Redes inteligentes con tecnología LED para luchar contra la sobrepesca

Cuando Dan Watson era estudiante decidió que deseaba crear una solución para el inconveniente de la sobrepesca, con el fin de impulsar una industria pesquera sostenible. Watson veía las noticias en las que los pescadores eran detenidos por pescar especies no toleradas. Algunos se amparaban en que no tenían herramientas para evitarlo. Estos peces eran devueltos al mar y acababan muriendo. Fue entonces cuando este ingeniero mecánico y diseñador de producto formado en universidades como la Universidad de Glasgow y la Escuela de Arte de Glasgow (ambas en Reino Unido), empezó a gestar su idea: un sistema de redes de pesca inteligentes que deja escoger qué ejemplares se atrapan. A día de hoy, sigue trabajando en ello como CEO y creador de Safety Net Technologies.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Nutrición y la Agricultura (FAO, por sus iniciales en inglés), entre el 8 y el 25% de las especies que se pescan son descartadas, lo que se traduce en un desperdicio de 27 millones de toneladas de peces cada año. No obstante, Watson sabía que no era suficiente solo con su formación. "Una de las primeras cosas que hice fue subirme en un navío de pesca para conocer el proceso para pescar. Si no diseñamos una solución con los pescadores hay poquísimas posibilidades de que la usen", comenta en el vídeo.

Echarse a la mar le dejó descubrir desafíos con los que ni había contado. Por poner un ejemplo, ¿de qué forma instalas dispositivos electrónicos en un entorno lleno de agua? Watson, que explica su proyecto con una enorme proximidad, creó entonces una solución en forma de anillos inteligentes llamada PISCIS (del inglés PISCES). Estos dispositivos se incorporan a los utensilios de pesca y emiten una luz con tecnología led que señala a los peces el camino que deben proseguir para salir de la red. En situaciones agobiantes, por servirnos de un ejemplo, los peces más pequeños nadan cara abajo y los más grandes cara arriba. De esta forma, la red atrapa los ejemplares más maduros al tiempo que el resto escapa. El dispositivo y la luz que emite se pueden amoldar al tipo de ejemplar.

Watson, que ha recibido premios como el de Innovador Menor de 35 Europa 2017 de MIT Technology Review en castellano y el Premio James Dyson 2012, aspira a preservar y explotar los recursos del mar de forma sostenible. La compañía ya ha efectuado pruebas en el mar del Norte y asegura que su tecnología reduce hasta el 60% de la captura de ejemplares que están fuera del objetivo de la pesca. El próximo paso es conseguir una versión comercial. "Hemos fabricado instrumentos científicos hasta este instante. Hemos aprendido un montón, pero realmente nuestro siguiente paso es generar nuestro primer producto comercial para pescadores", explica.

