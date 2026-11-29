La psicología lo afirma: los nacidos entre los años 1970 y 1980 aprendían a tolerar el aburrimiento jugando en la calle

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LO ESENCIAL Las claves Los niños nacidos entre 1970 y 1980 desarrollaban la autorregulación y la tolerancia al aburrimiento gracias al juego libre e improvisado en la calle. La psicóloga María Jesús Andrés Pérez señala que la falta de ocio digital obligaba a los niños a usar su imaginación, negociar reglas y resolver pequeñas disputas. Diversos estudios vinculan el tiempo dedicado a actividades lúdicas no dirigidas en la infancia con una mayor capacidad para controlar impulsos y emociones a largo plazo. Los expertos recomiendan permitir tiempos sin actividades organizadas ni pantallas para que los menores aprendan a gestionar sus momentos muertos de forma autónoma.

Bajar a la calle después de merendar, llamar al telefonillo de algún amigo e improvisar un juego hasta que anocheciera formaba parte de la rutina de muchos niños españoles durante los años 70 y 80.

No siempre había algo previsto que hacer, pero aquella falta de entretenimiento inmediato también tenía sus ventajas. En una época en la que apenas existían alternativas digitales de ocio, los niños debían recurrir a su imaginación para combatir el aburrimiento.

Además de inventar juegos, tenían que negociar las reglas con sus amigos, resolver pequeñas disputas y aprender a gestionar la frustración.

Desde la psicología, estas experiencias resultan especialmente interesantes porque el juego libre y no estructurado ofrece oportunidades para desarrollar habilidades emocionales y sociales que van más allá del propio entretenimiento.

Así lo explica María Jesús Andrés Pérez, psicóloga y directora fundadora del centro Psicomaster, en una entrevista concedida a ¡Hola!, en la que analiza las diferencias entre la infancia de aquellas generaciones y la actual.

Gestionar el aburrimiento

Cuando un niño disponía de toda una tarde libre y no encontraba ninguna actividad que le resultara atractiva, tenía que buscar sus propias alternativas. Una caja de cartón podía convertirse en una nave espacial y unas piedras podían servir para organizar una competición improvisada.

La ausencia de estímulos inmediatos proporcionaba un espacio en el que desarrollar la creatividad, tomar decisiones y descubrir intereses propios.

Actualmente, sin embargo, resulta mucho más sencillo recurrir a una pantalla ante cualquier momento de aburrimiento.

Esta capacidad para gestionar los tiempos muertos guarda relación con lo que los psicólogos denominan autorregulación, que nos permite controlar nuestros impulsos, emociones y comportamientos en función de las circunstancias.

Una investigación publicada en Journal of Experimental Child Psychology analizó cómo experimentaban el aburrimiento 130 niños de entre cuatro y seis años y qué estrategias utilizaban para combatirlo.

Los investigadores observaron que esta emoción estaba relacionada con los procesos de autorregulación. Entre las estrategias más habituales para afrontarla se encontraban buscar la compañía de otras personas o comenzar a jugar con algún objeto disponible.

Andrés Pérez incide en que los padres tampoco deben sentirse obligados a organizar constantemente actividades para sus hijos. En ocasiones, intervenir demasiado pronto puede privarles de la oportunidad de encontrar una solución por sí mismos.

Se desarrolla jugando

Los beneficios de aquellas tardes de juegos en la calle no se limitaban al desarrollo de la imaginación. También proporcionaban oportunidades para aprender a convivir con otras personas, aceptar una derrota o gestionar el enfado cuando algo no salía como estaba previsto.

"El juego libre ofrece un contexto natural para entrenar la frustración", explica la psicóloga. En esta misma línea, una investigación publicada en Early Childhood Research Quarterly analizó los hábitos de juego de 2.213 niños australianos durante sus primeros años de vida.

Los resultados relacionaron el tiempo dedicado a actividades lúdicas no dirigidas durante la primera infancia con una mayor capacidad de autorregulación dos años después.

Asimismo, la Academia Americana de Pediatría destaca que el juego contribuye al desarrollo de las habilidades cognitivas, lingüísticas y socioemocionales, además de favorecer las funciones ejecutivas del cerebro.

Sin embargo, la solución no pasa necesariamente por recuperar todos los hábitos de las generaciones anteriores ni por eliminar completamente los dispositivos electrónicos.

La especialista recuerda que las pantallas no son las únicas responsables de las dificultades para gestionar la frustración. También intervienen factores como el estilo de crianza, el descanso y las características individuales de cada niño.

Por ello, resulta conveniente reservar momentos del día en los que los pequeños puedan decidir libremente a qué jugar, disponer de materiales sencillos y relacionarse presencialmente con otros niños.

Aprender a entretenerse sin depender constantemente de estímulos externos es una habilidad que puede seguir desarrollándose en la actualidad, siempre que los adultos proporcionen el tiempo y el espacio necesarios para ello.