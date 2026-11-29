Los meteorólogos coinciden: llega a España un zarpazo de frío con nieve y heladas en estas zonas

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LO ESENCIAL Las claves La entrada de una masa de aire polar marítima provoca un acusado descenso térmico con heladas y nevadas en la Península. Zonas de Teruel, Albacete, Almería, Granada y Murcia registrarán desplomes de entre 8 y 10 grados en los termómetros. Las madrugadas dejarán temperaturas bajo cero y heladas en numerosas capitales de provincia del interior como Ávila, Burgos, Segovia y Teruel. Las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse de forma generalizada entre el viernes y el fin de semana, aunque se mantendrá el ambiente frío.

España se prepara para afrontar una de las jornadas más frías de la semana. La llegada de una masa de aire polar marítima provocará un importante descenso térmico, acompañado de nevadas y heladas.

El cambio de tiempo ya ha comenzado a notarse después del paso de un frente por el oeste peninsular el pasado martes. Desde entonces, el aire frío ha ido penetrando en la Península y extendiéndose por diferentes comunidades.

Según la previsión de Eltiempo.es, las temperaturas experimentarán nuevos descensos durante los próximos días. Los meteorólogos advierten de que las bajadas más acusadas se producirán en el Cantábrico oriental, los Pirineos, el sur de Aragón y el interior del sureste peninsular.

En algunas zonas, el desplome será considerable. Concretamente, puntos de Teruel, Albacete, el interior de Almería, Granada y Murcia podrían experimentar descensos de entre 8 y 10 grados.

Se trata de algunas de las áreas donde más se notará la entrada de aire polar. El episodio de frío dejará máximas especialmente bajas en numerosas regiones del interior peninsular.

Descensos térmicos

Esta situación afectará al interior de Galicia y del Cantábrico, así como a amplias zonas de Castilla y León. También estarán entre las áreas más frías La Rioja, Navarra y el norte de Madrid.

El descenso térmico alcanzará igualmente el norte y el este de Castilla-La Mancha, el sur de Aragón y todo el entorno pirenaico. El interior de Cataluña y las sierras del sureste también registrarán temperaturas bajas.

A partir del jueves comenzarán a recuperarse las máximas en el norte peninsular, aunque el resto del país apenas experimentará cambios significativos. La subida será más generalizada durante el viernes y el sábado.

Sin embargo, esta mejoría no significará el final del ambiente frío. En los grandes sistemas montañosos y sus alrededores, las máximas continuarán sin superar los 10 grados, mientras que buena parte del interior rondará los 10 y los 15 grados.

El frío también se dejará sentir especialmente durante las madrugadas, cuando las temperaturas mínimas favorecerán la aparición de heladas en diferentes puntos del país.

La situación será todavía más destacada durante la noche del viernes al sábado. Las heladas ganarán intensidad en el este peninsular y volverán a afectar a las montañas del norte y sureste, además de algunas zonas de las mesetas.

En los Pirineos podrían registrarse heladas más fuertes, mientras que varias capitales de provincia amanecerán con temperaturas próximas a los cero grados. Algunas incluso podrían situarse por debajo de ese umbral.

Entre las ciudades afectadas figuran Ávila, Segovia, Burgos, León, Teruel, Zamora, Valladolid, Soria, Granada, Cuenca y Guadalajara. Además, Madrid podría registrar cero grados durante la madrugada del viernes.

De cara al fin de semana, los termómetros experimentarán nuevos ascensos, aunque el frío seguirá presente en numerosas localidades. Especialmente en el norte y el este del interior peninsular, las mínimas continuarán por debajo de los dos grados.