Meritxell Comes, pescadera: "Para tener el mejor pescado congelado no basta con que sea fresco, sino cómo lo preparas y envasas"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La pescadera Meritxell Comes señala que para mantener la calidad del pescado congelado es fundamental la limpieza, la porción adecuada y un correcto envasado. El envasado al vacío reduce el aire en torno al alimento, previniendo la deshidratación, la quema por congelación y los cambios de textura en la carne. Se aconseja congelar el pescado en raciones individuales y sin vísceras para evitar descongelar más cantidad de la necesaria y facilitar la circulación del aire. Para una descongelación segura, Sanidad recomienda pasar el pescado al frigorífico con antelación y evitar dejarlo a temperatura ambiente sobre la encimera.

Una buena merluza puede perder parte de su jugosidad antes de llegar a la sartén. No porque estuviera en malas condiciones cuando la compramos, sino porque pasó varias semanas en el congelador sin una protección adecuada.

Al cocinarla, la carne aparece reseca y su textura es muy diferente de la que esperábamos.

El problema es que la frescura del pescado no garantiza, por sí sola, que conserve todas sus propiedades durante la congelación.

La limpieza, el tamaño de las porciones y el contacto con el aire también influyen en el resultado.

Así lo explica Meritxell Comes, pescadera y propietaria de Peixos Duque, en L'Ametlla de Mar (Tarragona). La profesional, que lleva una década al frente del negocio familiar, ha convertido la preparación y el envasado del pescado en una parte importante de su servicio.

Cómo preparar el pescado

En una entrevista concedida a La Vanguardia, publicada el 1 de marzo de 2026, Comes explica que muchos clientes buscan productos que puedan guardar directamente en casa.

Para facilitarles la tarea, su pescadería ofrece piezas limpias y separadas según las necesidades de cada comprador.

"Hacemos packs, limpiamos todo, lo envasamos al vacío por porciones", señala la profesional.

La ventaja es que los clientes reciben el pescado preparado para cocinarlo inmediatamente o introducirlo en el congelador.

Esta forma de trabajar responde también a un cambio en los hábitos de compra. Según Comes, muchas personas disponen de poco tiempo y prefieren evitar tareas como limpiar una sepia o retirar las espinas.

Sin embargo, dividir y proteger correctamente el pescado también puede ayudar a conservar su calidad.

Por qué el envasado al vacío

Cuando un pescado permanece demasiado tiempo expuesto al aire frío del congelador, puede perder humedad.

Este fenómeno, conocido como quemadura por congelación, provoca alteraciones en la superficie, cambios de color y una textura menos jugosa después de cocinarlo.

El envasado al vacío permite reducir considerablemente la cantidad de aire alrededor del alimento, lo que ayuda a limitar la deshidratación y algunos procesos de oxidación.

No obstante, envasar al vacío no sustituye a la congelación ni elimina los microorganismos presentes en el pescado.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) establece que los productos pesqueros congelados deben mantenerse a una temperatura estable de -18 ºC o inferior.

Por tanto, tan importante como utilizar un buen envoltorio es conservar correctamente la cadena de frío.

Congelar toda la compra junta

Otra de las recomendaciones que pueden extraerse del trabajo de Comes consiste en adaptar las cantidades a cada comida.

En lugar de introducir varios filetes en un mismo paquete, conviene separar las raciones antes de congelarlas.

De esta manera, no será necesario descongelar más pescado del que realmente vayamos a consumir.

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria también recomienda congelar el pescado fresco y sin vísceras, utilizar envases adecuados y anotar la fecha de congelación.

Además, aconseja mantener cierto espacio entre los productos para facilitar la circulación del aire frío.

Si no disponemos de una máquina de vacío, podemos utilizar bolsas específicas de congelación, retirando la mayor cantidad de aire posible antes de cerrarlas.

Para descongelar, lo más recomendable es trasladar el pescado al frigorífico con suficiente antelación, colocándolo sobre una bandeja que recoja los líquidos.

El Ministerio de Sanidad desaconseja hacerlo sobre la encimera, ya que la superficie puede alcanzar temperaturas favorables para la multiplicación de microorganismos.