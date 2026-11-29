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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista María Eugenia Menechey aconseja añadir patata o boniato a la tortilla del desayuno para completarla con hidratos de carbono complejos, fibra y minerales. Combinar el huevo con tubérculos y vegetales ayuda a equilibrar sus nutrientes y genera mayor saciedad, contribuyendo a controlar el apetito durante la mañana. Se recomienda cocinar la patata o el boniato al vapor o al microondas en lugar de freírlos, reduciendo así el uso de aceite en la preparación. Acompañar la tortilla con fruta fresca y frutos secos es una alternativa saludable frente a los desayunos tradicionales ricos en productos ultraprocesados y azúcares.

Un par de huevos batidos, unas gotas de aceite de oliva y una sartén bastan para preparar uno de los desayunos salados más rápidos.

Sin embargo, incorporar un ingrediente que normalmente reservamos para las comidas o las cenas puede mejorar considerablemente su composición nutricional.

Tanto la patata como el boniato son alimentos económicos, fáciles de encontrar en cualquier supermercado y que combinan especialmente bien con el huevo. Además, aportan hidratos de carbono complejos, fibra y minerales que complementan los nutrientes presentes en una tortilla francesa.

Así lo explica María Eugenia Menechey, dietista-nutricionista y codirectora del Máster en Nutrición Clínica de la Universidad Europea de Valencia, en una entrevista concedida a La Vanguardia, en la que aborda la importancia de mejorar la calidad nutricional de los desayunos, especialmente entre los niños.

Mucho más que huevo

"Una tortilla en la que mezcles algunos vegetales chafados o le pongas patata o boniato es un plato muy completo", explica Menechey. La especialista defiende una mayor presencia de alimentos nutritivos frente a los productos azucarados que suelen protagonizar la primera comida del día.

El huevo proporciona proteínas de alto valor biológico, es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. También aporta vitamina B12, vitamina D y colina, esta última implicada en el funcionamiento del sistema nervioso.

Sin embargo, su contenido en hidratos de carbono es prácticamente residual y carece de fibra. Incorporar patata o boniato permite compensar estas carencias y conseguir un desayuno que reúna una mayor variedad de nutrientes.

La patata destaca por su contenido en almidón, potasio y vitamina C, mientras que las variedades anaranjadas del boniato son especialmente ricas en betacarotenos, unos pigmentos naturales que el organismo puede transformar en vitamina A.

Esta vitamina interviene en el mantenimiento de la visión, el funcionamiento del sistema inmunitario y el desarrollo de diferentes tejidos del organismo.

Además, la combinación del huevo con alimentos de origen vegetal puede resultar interesante a la hora de controlar el apetito durante la mañana.

Un ensayo clínico publicado en European Journal of Nutrition observó que determinados desayunos que combinaban huevo y fibra reducían la ingesta energética en la siguiente comida frente a otros elaborados con cereales y con menor contenido en proteínas y fibra.

Cómo prepararla

Uno de los aspectos que conviene tener en cuenta es la forma de cocinar estos ingredientes. Aunque la receta española de tortilla de patatas suele elaborarse friendo previamente los tubérculos, existen otras técnicas que permiten reducir la cantidad de aceite.

Una alternativa consiste en cocinar la patata o el boniato al vapor o en el microondas antes de incorporarlos al huevo batido. De esta manera, se consigue una textura tierna sin necesidad de recurrir a una fritura prolongada.

En el caso del boniato, su sabor ligeramente dulce combina especialmente bien con la cebolla, las espinacas o incluso con una pizca de pimienta negra. También puede aprovecharse el que haya sobrado de alguna preparación del día anterior.

Por otro lado, añadir verduras como calabacín, champiñones o pimiento permite incrementar todavía más el aporte de fibra y micronutrientes sin elevar excesivamente el contenido calórico del plato.

Esta propuesta encaja con las recomendaciones dietéticas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que aconseja aumentar la presencia de alimentos vegetales en la dieta y consumir patatas y otros tubérculos con moderación.

Para completar el desayuno, también podemos acompañar la tortilla con una pieza de fruta fresca y un puñado de frutos secos naturales. Una combinación que permite incorporar diferentes grupos de alimentos sin recurrir a productos ultraprocesados ni a desayunos con grandes cantidades de azúcares añadidos.