Lara Ferreiro, psicóloga: "El sillón amarillo mostaza y las butacas de cuero del salón de Los Javis logran el equilibrio perfecto entre vitalidad y serenidad"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza la biblioteca de Los Javis desde la neuroarquitectura y destaca cómo su mobiliario equilibra la estimulación visual y la serenidad. El sillón amarillo mostaza y las butacas de cuero aportan calidez y equilibrio, mientras que los ventanales con vistas al jardín favorecen la concentración y la restauración atencional. El espacio combina distintas zonas para alternar el trabajo intenso con el descanso, lo que facilita el proceso de incubación creativa y evita la fijación cognitiva. Estudios científicos respaldan que hacer pausas distendidas y contemplar entornos naturales o vegetación mejora el rendimiento y la generación de ideas en tareas creativas.

Una enorme biblioteca de madera, grandes ventanales con vistas al jardín y varios rincones destinados al descanso forman parte de uno de los espacios más personales de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como Los Javis.

Un lugar donde los cineastas han desarrollado parte de su trabajo creativo, incluido su proyecto La bola negra.

Entre las estanterías repletas de libros y las mesas de trabajo destacan algunos elementos que podrían pasar inadvertidos: un sillón amarillo mostaza, varias butacas de cuero color coñac y una alfombra verde azulada. Una combinación de colores y materiales que va más allá de una simple elección decorativa.

Aunque pueda parecer que estos detalles responden únicamente a cuestiones estéticas, la psicología ambiental estudia cómo los espacios que habitamos pueden influir en nuestras emociones, nuestra capacidad de concentración y la manera en la que desarrollamos determinadas actividades.

Así lo explica Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, que ha analizado la biblioteca de Los Javis desde la neuroarquitectura y la psicología del color.

El efecto psicológico

La especialista destaca que los tonos cálidos, los materiales naturales y la distribución del mobiliario pueden contribuir a generar una atmósfera acogedora sin renunciar a los estímulos necesarios para desarrollar nuevas ideas.

En este sentido, el sillón amarillo mostaza ocupa un lugar especialmente interesante. Su tonalidad combina la luminosidad del amarillo con la calidez de los colores tierra, dando lugar a un elemento visualmente llamativo, pero menos intenso que un amarillo puro.

Para Ferreiro, uno de los aspectos más interesantes de esta estancia es la manera en la que combina elementos capaces de despertar sensaciones diferentes sin que el conjunto resulte excesivamente estimulante.

El amarillo mostaza suele relacionarse con la vitalidad, la originalidad y el optimismo. Sin embargo, al incorporar matices terrosos, también puede transmitir una sensación de calidez y confort que encaja especialmente bien en los espacios destinados al descanso.

Estimulación sensorial

La psicóloga también se fija en la forma del sillón. Su estructura envolvente y su superficie acolchada pueden evocar protección y recogimiento, dos sensaciones que ayudan a comprender por qué determinados muebles resultan especialmente acogedores.

Algo parecido sucede con las butacas de cuero color coñac, cuyos tonos marrones introducen una sensación visual de estabilidad. La alfombra verde azulada, por su parte, aporta un contraste más sereno, mientras que los detalles rojizos de algunas mesas añaden pequeños puntos de intensidad.

El resultado, según el análisis de la experta, es una combinación que establece un equilibrio entre la estimulación sensorial y la serenidad ambiental. No todos los elementos necesitan llamar la atención para contribuir a crear un espacio agradable.

No obstante, los colores no producen respuestas psicológicas idénticas en todas las personas. Su efecto también depende de las experiencias individuales, las asociaciones culturales, la iluminación y el contexto en el que aparecen.

Incubación creativa

La importancia de esta estancia tampoco se limita a la decoración. Los Javis han organizado su biblioteca con diferentes ambientes que permiten alternar el trabajo intelectual con momentos de lectura, conversación y descanso.

Esta distribución tiene una explicación desde la psicología de la creatividad. Cuando una persona permanece demasiado tiempo concentrada en un problema, puede acabar repitiendo las mismas soluciones sin encontrar una alternativa satisfactoria.

La especialista relaciona este fenómeno con la fijación cognitiva, una dificultad para abandonar determinadas estrategias de pensamiento aunque hayan dejado de resultar útiles.

Cambiar de actividad, levantarse de la mesa o sentarse durante unos minutos en un sillón puede facilitar que la mente se aleje temporalmente del problema. Este proceso está relacionado con la denominada incubación creativa.

De hecho, una investigación dirigida por Benjamin Baird, de la Universidad de California en Santa Bárbara, y publicada en Psychological Science en 2012 encontró que realizar actividades sencillas que favorecían la divagación mental podía mejorar el rendimiento posterior en determinadas tareas creativas.

Por eso, Ferreiro considera especialmente interesante que en la biblioteca convivan escritorios, sofás y butacas. Mientras los primeros están destinados a las tareas que requieren mayor concentración, los segundos ofrecen la posibilidad de adoptar una postura más distendida.

También destaca la presencia de grandes ventanales orientados hacia el jardín. Contemplar la naturaleza durante una pausa puede proporcionar un descanso frente a las exigencias de una actividad intelectual prolongada.

Este fenómeno está relacionado con la teoría de la restauración de la atención, desarrollada por Rachel y Stephen Kaplan, que plantea que determinados entornos naturales pueden favorecer la recuperación de los recursos atencionales.

La importancia del verde

Una investigación de la Universidad de Melbourne publicada en 2015 observó que mirar durante apenas 40 segundos una imagen de una cubierta vegetal contribuía a mejorar la atención sostenida en una tarea experimental.

En la biblioteca de Los Javis, la vegetación exterior, las plantas interiores y la entrada de luz natural complementan una decoración en la que predominan los tonos cálidos y los materiales orgánicos.

La psicóloga también destaca el papel de los libros, las pizarras y los diferentes espacios de trabajo. Estos elementos ofrecen oportunidades para aprender, conectar ideas y visualizar los avances de un proyecto creativo.

Para Ferreiro, los espacios más adecuados para desarrollar la creatividad no tienen por qué ser los más lujosos, sino aquellos que permiten combinar concentración, libertad de movimiento y comodidad emocional.

En este sentido, el sillón mostaza y las butacas de cuero representan algo más que dos elecciones decorativas. Forman parte de un entorno donde el trabajo y el descanso no aparecen como actividades incompatibles, sino como momentos complementarios.

Porque, como recuerda la especialista en su análisis, descansar también forma parte del proceso creativo. En ocasiones, alejarse durante unos minutos de una tarea puede ser precisamente lo que necesitamos para encontrar una nueva manera de abordarla.