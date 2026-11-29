Lara Ferreiro, psicóloga: "Los 11 años de Emilio Delgado en el equipo nacional de taekwondo forjaron su control de los impulsos"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Emilio Delgado compitió en el equipo nacional de taekwondo entre los 14 y 25 años, experiencia que, según la psicóloga Lara Ferreiro, fortaleció su inhibición de respuesta y control de impulsos bajo presión. La práctica del taekwondo favorece la regulación emocional, la atención y el desarrollo de valores como la disciplina, además de ayudar a distinguir entre la agresividad instrumental y la reactiva. Quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 supuso un momento duro que le sirvió para trabajar la recompensa diferida, la gestión de la derrota y la reordenación de su trayectoria personal. A sus 50 años y como candidato de Frente Amplio por Madrid, Delgado mantiene la actividad física como una herramienta fundamental para el funcionamiento cognitivo y la gestión de ideas.

Antes de convertirse en candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado pasó buena parte de su adolescencia y juventud compitiendo al máximo nivel. Entre los 14 y los 25 años formó parte del equipo nacional de taekwondo.

Según explica Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, a EL ESPAÑOL, esos once años pudieron reforzar el control de la respuesta impulsiva, clave para medir al rival y elegir cuándo actuar.

En psicología, esa capacidad se relaciona con la inhibición de respuesta. Permite detener una reacción automática para escoger otra más eficaz, una función especialmente importante cuando la primera reacción puede hacer perder el control de una situación.

Delgado llegó muy lejos en aquel deporte. Fue campeón nacional júnior en varias ocasiones, compitió con la selección española y estuvo cerca de participar en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

El taekwondo exige velocidad, pero también precisión. Un competidor debe interpretar movimientos, anticipar ataques y controlar la intensidad de su respuesta. Una acción precipitada puede abrir un espacio al adversario y cambiar el desarrollo del combate en apenas unos segundos.

Ferreiro encuentra ahí uno de los aprendizajes psicológicos más interesantes de su trayectoria deportiva. Durante años, Delgado tuvo que entrenar la capacidad de responder bajo presión sin dejar que la activación del momento decidiera automáticamente por él.

Una revisión sistemática publicada en 2026 reunió 19 investigaciones sobre taekwondo y encontró resultados favorables en aspectos como regulación emocional, autoestima, sociabilidad, atención y desarrollo de valores como la disciplina y el respeto.

Ese mismo año, otro metaanálisis analizó 14 ensayos clínicos aleatorizados con 906 participantes. Los resultados mostraron mejoras moderadas en diferentes indicadores de función cognitiva entre quienes practicaban taekwondo.

Ferreiro introduce también una diferencia importante entre agresividad instrumental y agresividad reactiva. La primera persigue un objetivo concreto; la segunda aparece como una respuesta emocional inmediata ante una provocación o una amenaza percibida.

En un deporte de combate, la intensidad física está sometida a reglas muy precisas. Golpear forma parte de la competición, pero hacerlo fuera del momento adecuado, perder el control o ignorar las normas puede terminar perjudicando al propio deportista.

Ese entrenamiento obliga a separar la confrontación de la hostilidad personal. El adversario está delante para competir y obliga a tomar decisiones continuamente, desde cuándo iniciar un ataque hasta cuándo retroceder o esperar.

Ferreiro traslada ese mecanismo a otros escenarios de presión. En un debate, por ejemplo, una provocación verbal también obliga a decidir si se responde inmediatamente, se guarda silencio o se modifica la estrategia.

La competición añade además una exposición constante a la evaluación externa. Entrenadores, árbitros, rivales y resultados acompañan al deportista desde muy joven y convierten cada competición en una prueba pública de aquello que ha trabajado durante meses.

Aprender de la derrota

El taekwondo también familiarizó a Delgado con una forma de esfuerzo cuyos resultados rara vez son inmediatos. Repetir movimientos, corregir errores y entrenar durante meses forma parte del proceso antes de que esa preparación pueda traducirse en una competición.

Su trayectoria terminó además con uno de los momentos más duros de su etapa deportiva. Delgado ha contado que fue preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Sídney, pero finalmente su plaza en el equipo olímpico fue para otro compañero.

Después de años orientados hacia ese objetivo, decidió abandonar el taekwondo de competición. Ferreiro utiliza experiencias de este tipo para hablar de recompensa diferida, orientación al logro y de la manera en que los deportistas aprenden a relacionarse con la victoria y la derrota.

También aparece la identidad atlética. Cuando alguien organiza durante años sus horarios, amistades y objetivos alrededor del deporte, dejar de competir obliga a reordenar una parte importante de su vida y encontrar nuevos espacios donde invertir esfuerzo y reconocimiento.

En el caso de Delgado, ese cambio coincidió después con otra etapa muy distinta. Estudió Integración Social y pasó alrededor de una década trabajando con menores y familias vulnerables en barrios como San Diego, Entrevías y Villaverde.

El deporte siguió presente incluso entonces. Delgado ha explicado que utilizaba el boxeo con algunos adolescentes como una herramienta para crear vínculo, trabajar la constancia y generar confianza antes de abordar cuestiones más personales.

El deporte sigue presente

A sus 50 años, Delgado continúa entrenando. Ha contado que practica boxeo y pesas y que algunas de sus mejores ideas aparecen precisamente mientras está en el gimnasio, paseando o realizando otras actividades alejadas de una mesa.

La relación entre ejercicio y funcionamiento cognitivo cuenta con abundante investigación. Una gran revisión publicada en 2025 reunió 133 revisiones sistemáticas y más de 258.000 participantes y encontró beneficios sobre cognición general, memoria y funciones ejecutivas.

El movimiento también puede proporcionar momentos en los que la atención deja de estar concentrada de forma continua en un mismo problema. En algunas personas, ese cambio de actividad facilita que aparezcan nuevas asociaciones o maneras diferentes de abordar una cuestión.

Delgado llega ahora a las elecciones generales del 29 de noviembre como cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid. Su biografía deportiva ocupa un lugar destacado en la manera en que él mismo presenta su trayectoria durante la campaña.

Hace poco, lo resumía al recordar aquellos años: aprendió a "caer, levantarse y volver a intentarlo". Ferreiro pone el foco en otra parte de ese aprendizaje: once años de competición en los que reaccionar menos y decidir mejor podía marcar la diferencia.