Juanma, pescadero: "El mejor pescado para que coman los niños no es el salmón, sino los filetes de gallo rebozados"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Juanma, pescadero de La Plaza, recomienda el gallo en filetes, rebozado o a la plancha, como una de las mejores opciones económicas y sencillas para que los niños coman pescado. La estructura del gallo facilita la retirada de sus espinas gruesas y ramificadas de una sola vez, permitiendo obtener lomos limpios con mayor seguridad para los más pequeños. El gallo es un pescado blanco rico en vitaminas del grupo B (B3, B6, B9 y B12) y aporta ácidos grasos saludables como el omega 3. Su bajo contenido en sodio lo convierte en una alternativa idónea para cuidar el equilibrio arterial y cardiovascular en la alimentación diaria.

Conseguir que los niños coman pescado puede resultar más sencillo si se eligen piezas fáciles de preparar y de comer. Entre las alternativas, un pescadero destaca una opción económica y versátil: el gallo.

Juanma, pescadero de los supermercados La Plaza, ha compartido en TikTok varias propuestas para acercar este alimento a los más pequeños. Su recomendación incluye tanto pescados enteros como filetes que pueden cocinarse de distintas maneras.

"Mira, tienes varias opciones", comienza explicando. Para quienes prefieren preparar el pescado entero, menciona los gallos de ración y los lenguaditos, dos alternativas que permiten obtener porciones limpias después de cocinarlas.

En concreto, sobre los lenguaditos señala que "salen muy bien los cuatro lomitos limpios una vez ya se han cocinado". De esta manera, resulta más fácil servirlos sin tener que lidiar con las espinas.

El pescadero también propone recurrir a filetes de perca y bacalao, además de lomitos de merluza. Otra posibilidad son los gallos preparados directamente en filetes, que pueden cocinarse rebozados o a la plancha.

Fáciles de comer

Entre esas opciones, el gallo destaca por una característica práctica: aunque tiene espinas, su distribución facilita retirarlas de una sola vez. Estas salen ramificadas y gruesas desde la espina dorsal, dejando los lomos lisos.

Esta estructura permite separar la carne con mayor facilidad y servirla sin espinas, siempre comprobando el pescado antes de ofrecérselo a los niños. Además, el gallo tiene un precio asequible y es un pescado blanco.

El gallo del norte aporta niacina o vitamina B3, vitamina B6 y vitamina B12, además de B9. Estos micronutrientes participan en funciones importantes del organismo, desde el metabolismo energético hasta el mantenimiento del sistema nervioso.

En cuanto a las grasas, cada 100 gramos de gallo del norte contienen 0,33 gramos de ácidos grasos saturados, 0,39 de monoinsaturados y 0,61 de poliinsaturados, entre ellos omega 3.

Este pescado también puede encajar en una alimentación baja en sodio. La Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos asociados al consumo excesivo de este mineral y promueve medidas para reducir su ingesta.

El sodio es necesario para la hidratación, el equilibrio de líquidos y el funcionamiento de los nervios y los músculos. Sin embargo, consumirlo en exceso se relaciona con una mayor presión arterial y problemas cardiovasculares.

Por su bajo contenido en sodio y su perfil nutricional, el gallo del norte puede ser una alternativa para quienes necesitan vigilar su consumo. Para los niños, sus lomos fáciles de limpiar facilitan la comida.