José, 104 años: "Me levanto y lo primero que hago es ducharme. Después desayuno, escucho las noticias y paseo un poco"

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LO ESENCIAL Las claves José Fernández tiene 104 años, asegura sentirse "como un chaval" y mantiene una rutina diaria que incluye ducha, desayuno con calma, noticias y paseo. Afirma que no tiene ningún secreto ni dieta especial para su longevidad, habiendo llevado una vida de trabajo normal como pastelero. Se mantiene activo físicamente en su residencia haciendo ejercicios con pelota, caminando y subiendo escaleras porque el movimiento le sienta bien. Su gran afición es la pintura, la cual sigue practicando con ayuda de una lupa a pesar de sufrir degeneración macular.

José Fernández tiene 104 años y asegura sentirse "como un chaval". Cada mañana repite siempre el mismo ritual: lo primero que hace al levantarse es ducharse, después desayuna con calma, escucha las noticias y sale a pasear un poco.

"Ahora mismo estoy en un momento en el que me encuentro fenomenal y acepto las cosas tal como son", afirma Fernández. Sin embargo, rechaza categóricamente que exista fórmula alguna para llegar a tan avanzada edad: "No tengo ningún secreto".

Su vida, explica, ha sido "normal": trabajar y vivir, "nada más". "Ni dietas, ni nada extraordinario", resume este hombre centenario que, a lo largo de más de un siglo, ya ha conocido "cosas muy buenas y cosas muy malas".

Entre las cosas malas, las guerras son "lo peor". Fernández subraya que "no las hace la gente corriente; las deciden los de arriba", mientras que quienes sufren son siempre "los de abajo, los que no tenían nada que ganar".

Cuál es su secreto

Sostiene que "es tan importante el cuerpo como la cabeza", porque "la cabeza no hace nada sin el cuerpo y el cuerpo no hace nada sin la cabeza". Intenta cuidarlos y, dice, "de momento no me ha ido mal".

Admite que el tiempo pasa factura: antes podía agacharse y tocar el suelo con las dos manos y ahora "ya no llego igual". Aun así camina, sube escaleras y hace ejercicios con la pelota. "Lo que puedo, lo hago".

También participa en las actividades de la residencia. "Moverme me sienta bien", asegura, y cuando el cuerpo le pide movimiento, se lo da. Los médicos, cuenta, "se callan" al ver su estado físico y luego escriben conclusiones "bastante buenas".

Sobre qué mantiene su mente joven y despierta, no tiene respuesta: "Yo no me considero especial". Hace lo que puede y sabe "sin darle demasiadas vueltas". Lo que le acompaña desde joven es una afición que le relaja: pintar.

La vista, sin embargo, ya no es la de antes: los médicos le han diagnosticado degeneración macular. No lo ha dejado. Con una lupa sigue haciendo algunos dibujos cuando le apetece, sin reglas ni objetivos y "sin pensarlo demasiado".

"Es mi afición, mi manera de pasar el tiempo", dice en una reciente entrevista. Durante años conservó sus dibujos, pero ahora están en manos de sus hijas y nietas, que los guardan y los reparten: "Cada dibujo tiene su momento y su historia".

Fernández trabajó toda su vida como pastelero en tres lugares distintos y siempre fue muy feliz. Recuerda a muy buenos compañeros y, en especial, a una gran pastelera: cree firmemente que las mujeres pueden trabajar igual que los hombres.

Sus gustos son sencillos: con un arroz bien hecho o unos huevos fritos "ya estoy contento". Siempre ha bailado pasodobles y música española, y es muy futbolero: sigue los partidos siempre que puede, sobre todo cuando juega el Madrid.

Así transcurre la mañana del centenario: ducha, desayuno, noticias, paseo y actividades. Sin recetas ni misterios, su testimonio resume una forma de envejecer basada en la aceptación, el movimiento y las aficiones; en sus palabras, "seguir viviendo con normalidad".