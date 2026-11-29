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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca García comparte una receta de ensaladilla rusa casera pensada para cuatro personas y elaborada con ingredientes sencillos. La preparación combina tres huevos duros, de tres a cuatro patatas pequeñas, dos zanahorias, guisantes, aceitunas y 200 gramos de atún en aceite de oliva. La clave del plato reside en preparar una mayonesa casera con aceite de oliva virgen extra arbequina, huevo a temperatura ambiente, sal y un toque de vinagre o limón. Para un resultado óptimo, la nutricionista aconseja enfriar bien las verduras y los huevos antes de picarlos e integrar la salsa de forma gradual.

La ensaladilla rusa es uno de esos platos que nunca fallan: sencilla, fresca y fácil de adaptar a cada casa. La nutricionista Blanca García propone una versión para cuatro personas, con ingredientes habituales y una mayonesa elaborada desde cero.

Su receta combina patata, zanahoria, guisantes, huevo, aceitunas y atún en aceite de oliva. La clave está en cocer previamente las verduras y los huevos, preparar una salsa cremosa y reunir después todos los ingredientes en una mezcla homogénea.

García acompaña la preparación con una mayonesa casera de aceite de oliva virgen extra, que aporta sabor y textura. Hacerla en casa permite controlar la calidad de los productos y la cantidad de salsa que se añade al plato.

La receta lleva tres huevos duros, entre tres y cuatro patatas pequeñas cocidas y dos zanahorias cocidas. También, entre 100 y 150 gramos de guisantes cocidos, aceitunas al gusto y 200 gramos de atún en aceite de oliva.

Mayonesa casera, la clave

La mayonesa se añade al gusto, según se prefiera una ensaladilla más ligera o cremosa. Puede prepararse en pocos minutos con los siguientes ingredientes: 125 mililitros de aceite de oliva virgen extra arbequina, un huevo a temperatura ambiente, sal y vinagre.

Para completar la salsa, García utiliza un chorrito adicional de aceite de oliva virgen extra. La cantidad puede ajustarse durante el batido, hasta conseguir una consistencia ligada y una textura adecuada para integrar con las patatas y verduras.

El siguiente paso consiste en preparar la mayonesa. Se colocan en el vaso de la batidora el aceite, el huevo, la sal y una cucharada de vinagre o limón. El huevo debe estar a temperatura ambiente para facilitar la emulsión.

Una vez incorporados los ingredientes, se introduce la batidora apagada hasta el fondo del recipiente y se mantiene vertical. Después se pone en marcha, sin levantarla, y se deja trabajar hasta que la mezcla comience a ligar y espesar.

A mitad del proceso, se incorpora otro chorrito de aceite de oliva virgen extra. La batidora debe seguir trabajando desde el fondo, sin movimientos bruscos. Cuando la preparación adquiera textura de mayonesa, la salsa estará lista para utilizar.

Con la salsa preparada, hay que asegurarse de que las patatas y las zanahorias estén cocidas y frías. También deben estar listos los huevos y los guisantes. Conviene dejar enfriar bien todos estos ingredientes antes de montar la ensaladilla.

A continuación, se trocean las patatas, las zanahorias y los huevos duros, y se colocan en un recipiente amplio. Se agregan los guisantes, las aceitunas y el atún, procurando repartir bien los ingredientes para que aparezcan en cada ración.

Por último, se incorpora la mayonesa casera poco a poco y se mezcla con cuidado hasta que todos los elementos queden integrados. Añadirla gradualmente permite ajustar la cremosidad y evitar que la patata se deshaga durante la preparación del plato.

El resultado es una ensaladilla sencilla, pensada para compartir y preparada con alimentos cotidianos. La propuesta de Blanca García demuestra que no hacen falta elaboraciones complicadas para disfrutar en casa de un clásico, con una salsa hecha al momento.