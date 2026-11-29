Angelines Cardenal, castañera con 60 años de experiencia: "No todas las castañas son iguales, las mejores son las de Gredos"

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LO ESENCIAL Las claves Angelines Cardenal, con más de 60 años de experiencia como castañera en Madrid, afirma que sus castañas favoritas son las procedentes de la sierra de Gredos. Aunque Galicia lidera la producción nacional, los valles abulenses del Tiétar y del Alberche destacan por una tradición centenaria con variedades apreciadas como la Injerta o Longal. Estudios científicos señalan que el nivel de sacarosa y la facilidad para pelar la piel interior son factores clave en la calidad y aceptación de las castañas asadas. Para elegir una buena castaña se deben buscar ejemplares firmes y conservarlos en el frigorífico, ya que al tener un alto contenido de agua pierden su calidad rápidamente si se deshidratan.

Mucho antes de que las calles se llenen de luces navideñas, los puestos de castañas asadas anuncian la llegada del frío. Un negocio en el que la elección de la materia prima resulta fundamental para conseguir ese sabor dulce y esa textura tierna que muchos españoles buscan durante el otoño.

Aunque Galicia es una de las principales regiones productoras de castañas de nuestro país, existen otras zonas que cuentan con una larga tradición de cultivo. Entre ellas destaca la sierra de Gredos, cuyos frutos tienen especial aceptación entre algunos vendedores.

Es el caso de Angelines Cardenal, castañera con más de 60 años de experiencia, que comenzó a familiarizarse con el oficio durante su infancia y que, después de décadas trabajando en las calles de Madrid, tiene muy claro cuáles son sus castañas preferidas.

Las mejores castañas de Gredos

Cardenal tenía apenas seis años cuando empezó a preparar los cucuruchos de papel y a realizar los cortes en las castañas antes de asarlas. A los 12 años ya tenía un puesto a su nombre en la plaza de Castilla de Madrid.

En una entrevista concedida a El País en diciembre de 2019, la veterana castañera reconocía su predilección por los frutos procedentes de Ávila: "Mis favoritas son las de la sierra de Gredos".

Su elección no resulta sorprendente. El cultivo del castaño cuenta con siglos de historia en esta provincia castellana, especialmente en los valles del Tiétar y del Alberche, donde las condiciones ambientales han favorecido el desarrollo de importantes poblaciones de estos árboles.

De hecho, según recoge la Diputación de Ávila, estos frutos forman parte del patrimonio gastronómico de la provincia, donde se emplean también para elaborar guarniciones, dulces y conservas.

Entre las variedades cultivadas en las estribaciones de Gredos se encuentra la Injerta, conocida también como Longal, cuya relación genética ha sido identificada en una investigación sobre la diversidad del castaño en España.

Durante generaciones, los agricultores han seleccionado y reproducido mediante injertos aquellos árboles que proporcionaban frutos con características especialmente interesantes para su comercialización.

Qué la distingue

La procedencia no es el único factor que determina el sabor de estos frutos. Una investigación publicada en Scientia Horticulturae analizó 131 muestras correspondientes a 47 variedades de castañas cultivadas en España.

Los científicos encontraron importantes diferencias en las concentraciones de almidón y azúcares, dos componentes que influyen directamente en las características gastronómicas del fruto.

Por otro lado, un estudio publicado en Journal of the Science of Food and Agriculture examinó los cambios que experimentaban diferentes variedades de castañas durante el asado.

Los resultados demostraron que el dulzor era uno de los factores que más influían en la aceptación del producto, especialmente por su relación con el contenido de sacarosa.

Además, según el Centro de Investigación y Extensión de Poscosecha de la Universidad de California en Davis, la facilidad con la que se desprende la piel interior del fruto constituye otro importante indicador de calidad.

Por ello, independientemente de su procedencia, a la hora de comprarlas conviene buscar ejemplares firmes, voluminosos y sin perforaciones en la cáscara.

También es recomendable conservarlas en el frigorífico si no vamos a consumirlas inmediatamente. A diferencia de otros frutos secos, las castañas contienen una elevada proporción de agua y pueden perder rápidamente su calidad cuando permanecen a temperatura ambiente.

Al deshidratarse, su interior se endurece, lo que dificulta conseguir esa textura tierna y ligeramente cremosa que caracteriza a unas buenas castañas recién asadas.