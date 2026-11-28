Imagen del chorro polar que continuará desplazándose hacia nuestra geografía en los próximos días. Meteored

Roberto Brasero, meteorólogo: la nieve persistirá en el Pirineo occidental mientras las lluvias remiten el 28 y 29 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Las precipitaciones remitirán en gran parte de España durante el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, dejando paso a jornadas más tranquilas pero frías. La nieve dará un respiro el sábado 28, pero el domingo 29 se esperan nuevas nevadas débiles en los Pirineos por encima de los 1.800 a 2.200 metros. Las temperaturas máximas subirán gradualmente, alcanzando hasta 20 o 21 ºC en el Cantábrico oriental, el litoral mediterráneo y Sevilla. El interior peninsular registrará madrugadas heladas con mínimas de hasta 2 ºC en provincias como Teruel, León, Soria, Burgos y Albacete, además de nieblas.

El último fin de semana de noviembre traerá un cambio de tiempo a España después de varias jornadas marcadas por las precipitaciones, el fuerte oleaje y las nevadas.

Aunque el ambiente invernal comenzará a suavizarse en algunas regiones, el frío seguirá presente durante las primeras horas del día.

Las precipitaciones irán perdiendo protagonismo en buena parte del territorio peninsular, mientras que los Pirineos todavía podrían recibir nuevas nevadas, especialmente durante la jornada del domingo 29 de noviembre.

Así lo anticipaba Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, en su previsión del pasado 25 de noviembre, en la que explicaba cómo el episodio de inestabilidad iría dando paso a jornadas más tranquilas, aunque todavía marcadas por las bajas temperaturas.

Se concentra en los Pirineos

La llegada de una masa de aire frío ha permitido que numerosas montañas españolas recuperen su aspecto invernal antes de que termine noviembre. Las precipitaciones en forma de nieve han alcanzado durante esta semana la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico e incluso algunos puntos del Sistema Central.

"Todavía nevará un poco más, sobre todo en el Pirineo Occidental", señalaba Brasero en referencia a la evolución del temporal durante el jueves 26.

Sin embargo, las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan hacia una interrupción de las nevadas durante el sábado 28, tanto en el Pirineo navarro como en el aragonés.

En estas zonas predominarán los cielos despejados, aunque todavía podrán producirse heladas y aparecer bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana.

La situación volverá a cambiar el domingo 29. Según la predicción de montaña de AEMET, no se descartan nuevas precipitaciones débiles en el Pirineo aragonés, especialmente en las proximidades de la frontera francesa.

La cota de nieve oscilará entre los 1.800 y los 2.200 metros de altitud, mientras que en el valle de Arán también podrían registrarse nevadas débiles por encima de los 1.800 o 2.000 metros.

Temperaturas de hasta 21 ºC

Fuera de las zonas montañosas, el fin de semana estará marcado por una recuperación progresiva de las temperaturas. El alejamiento de las borrascas permitirá disfrutar de más horas de sol, especialmente durante el sábado.

Según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de AEMET, las temperaturas máximas podrán rondar los 20 ºC en el Cantábrico oriental, el litoral mediterráneo y el valle del Guadalquivir. En el interior peninsular, sin embargo, el ambiente continuará siendo más frío.

La mayor estabilidad atmosférica también favorecerá la aparición de bancos de niebla. Este fenómeno podrá resultar especialmente significativo en las zonas llanas del interior, donde la ausencia de viento facilitará la acumulación de aire frío cerca de la superficie.

De cara al domingo, la llegada de nuevas precipitaciones afectará principalmente a Galicia y Asturias, aunque tampoco se descartan lluvias en otras regiones cantábricas y en el noroeste de Castilla y León.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas rondarán los dos grados en Teruel, León, Soria, Burgos y Albacete, mientras que Sevilla podría alcanzar los 21 ºC durante las horas centrales del día, según la última previsión de Antena 3.

España despedirá así noviembre con un escenario meteorológico más tranquilo que el de los últimos días, aunque todavía con algunos episodios de lluvia en el norte y posibles nevadas en las cotas más elevadas de los Pirineos.