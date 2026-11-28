Manuel Prieto, castañero con más de 50 años de experiencia: "Las mejores castañas del otoño no son de Galicia, sino las de Portugal"

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LO ESENCIAL Las claves Manuel Prieto, un castañero de Santiago de Compostela con más de 50 años de experiencia, afirma que las mejores castañas del otoño proceden del noreste de Portugal y no de Galicia. El profesional destaca la alta calidad del fruto de la región portuguesa de Trás-os-Montes, lo que compensa su mayor coste económico frente al producto local. Portugal alberga cuatro denominaciones de origen protegidas (DOP) para sus castañas, entre las que destacan variedades como la Longal, Judia o Martaínha. A diferencia de otros frutos secos, las castañas destacan por ser bajas en grasa, ricas en almidón, agua y fibra, y su dulzor aumenta con el almacenamiento adecuado.

Con la llegada del frío, pocas cosas resultan tan apetecibles como disfrutar de un puñado de castañas recién asadas.

Sin embargo, detrás de ese sabor ligeramente dulce y esa textura cremosa que caracteriza a las mejores castañas existe un importante trabajo de selección del producto.

Aunque España cuenta con importantes regiones productoras, como Galicia, El Bierzo o Extremadura, algunos profesionales prefieren recurrir a los frutos procedentes del país vecino. En concreto, las castañas del noreste de Portugal gozan de un especial reconocimiento entre los vendedores.

Es el caso de Manuel Prieto, castañero con más de 50 años de experiencia, que comenzó a aprender el oficio de su padre cuando era adolescente y lleva décadas vendiendo este alimento en las calles de Santiago de Compostela, según recoge Onda Cero.

Las mejores de Portugal

En declaraciones a La Voz de Galicia, el veterano castañero reconocía su predilección por los frutos portugueses, cuya calidad le compensa el desembolso económico adicional que supone adquirirlos. "Son mejores, aunque más caras", aseguraba en noviembre de 2024.

El profesional llegó incluso a recorrer varios cientos de kilómetros para adquirir personalmente las castañas en la región de Trás-os-Montes, una zona montañosa situada al noreste de Portugal, próxima a las provincias españolas de Ourense y Zamora.

Aunque reconocía que en Galicia también había buenas castañas, prefería apostar por un producto cuya calidad conocía de antemano. Su objetivo era evitar que los clientes se encontraran con ejemplares en mal estado al abrir el cucurucho.

Precisamente, Portugal cuenta con cuatro denominaciones de origen protegidas (DOP) de castañas: Terra Fria, Padrela, Soutos da Lapa y Marvão-Portalegre, según recoge una investigación publicada en la revista científica Agriculture.

En el caso de la Castanha da Terra Fria, la denominación comprende diez variedades diferentes del castaño europeo (Castanea sativa), entre las que destacan la Longal, la Judia y la Martaínha.

Las características genéticas de cada variedad, junto con las condiciones ambientales y el grado de maduración, influyen en el contenido de azúcares, la textura y la facilidad con la que se desprende la piel interior del fruto.

Bajas en grasa

Más allá de sus cualidades gastronómicas, las castañas presentan una composición nutricional bastante diferente de la de otros frutos secos, como las almendras, las avellanas o las nueces.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estos frutos contienen entre un 37% y un 45% de almidón, mientras que su contenido en grasas se sitúa entre el 2% y el 3%.

También aportan fibra, potasio y diferentes compuestos antioxidantes. De hecho, un estudio publicado en Food Chemistry analizó la composición nutricional de ocho variedades portuguesas, poniendo de manifiesto la diversidad existente entre los frutos cultivados en distintas regiones.

Otra de las particularidades de las castañas es que su dulzor puede aumentar después de la recolección. Esto se debe a que parte del almidón almacenado en su interior se transforma en azúcares más sencillos.

Una investigación publicada en 2024 profundizó en los mecanismos moleculares responsables de este fenómeno durante el almacenamiento a bajas temperaturas.

A la hora de comprarlas, independientemente de su procedencia, conviene seleccionar aquellas que tengan una piel brillante, sean firmes al tacto y no presenten agujeros ni signos de deshidratación.

Por último, a diferencia de otros frutos secos, las castañas contienen una elevada proporción de agua, por lo que resulta recomendable conservarlas en el frigorífico si no tenemos previsto consumirlas inmediatamente.