José María Sánchez, pescadero: "Para que el pescado frito quede más crujiente no uses huevo, sino agua con gas"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez aconseja usar agua con gas en lugar de huevo para lograr un rebozado de pescado frito más crujiente. La base de su masa para tortillitas combina harina de garbanzo y harina de arroz incorporadas poco a poco hasta obtener una textura líquida. Añade sal, cebolla picada y camarón cristal a la mezcla antes de freírla en aceite de oliva a alta temperatura. La clave en la sartén está en verter la masa con un cazo y extenderla rápidamente para conseguir que queden finas, doradas y crujientes.

Conseguir que el pescado frito quede crujiente por fuera y sabroso por dentro no depende de la temperatura del aceite. La clave también está en el rebozado, una preparación a la que José María Sánchez incorpora ingredientes poco habituales.

El pescadero ha compartido en su perfil de Instagram una receta de tortillitas de camarón cristal con la que muestra cómo elaborar una masa ligera antes de freírla. Su propuesta combina dos harinas y un ingrediente que aporta burbujas.

En concreto, recomienda mezclar casi un vaso de harina de garbanzo con otro de harina de arroz. La combinación constituye la base de la elaboración y se completa después con agua con gas, que debe incorporarse poco a poco.

"Vamos a ir agregando agua hasta que se quede una masa más bien líquida", explica Sánchez en el vídeo. Busca una textura fluida, no una pasta espesa, para que la mezcla pueda extenderse con facilidad en la propia sartén.

La clave de la fritura

Una vez alcanzada esa consistencia, el pescadero añade sal y cebolla picada. Ambos ingredientes se integran bien antes de incorporar el ingrediente principal: un puñado de camarón cristal, que distribuye por toda la masa, antes de pasar a freír.

Sánchez aconseja mezclar de nuevo y añadir más camarón para que quede repartido. La cantidad no se fija con exactitud, por lo que cada cocinero puede ajustarla según sus preferencias y la intensidad de sabor que busque en tortillitas.

El siguiente paso consiste en calentar aceite de oliva en una sartén. Es importante esperar a que alcance una temperatura elevada antes de empezar a freír, de modo que las tortillitas puedan dorarse y adquirir una textura exterior crujiente.

El propio pescadero reconoce que esta fase exige cierta destreza. "La parte más difícil es freír las tortillitas", advierte. Para darles forma, recomienda echar la mezcla en el aceite con ayuda de un cazo cuando esté bien caliente.

Tras verter la masa, no basta con dejarla caer y esperar. Sánchez muestra que conviene extenderla con el utensilio, hasta conseguir la forma deseada y evitar acumulaciones. Así, cada tortillita queda fina y puede cocinarse de forma uniforme siempre.

El tiempo de fritura dependerá del tamaño y del calor del aceite, pero en el vídeo se ofrece una referencia clara para controlar el punto. El pescadero las mantiene en la sartén hasta comprobar que están doradas por la parte superior.

En ese momento, las tortillitas están listas para salir del aceite. Como ocurre con cualquier fritura, conviene escurrirlas para retirar el exceso de grasa antes de servirlas, procurando que conserven el contraste entre el exterior tostado y el interior.

La receta se apoya en una combinación de harinas de garbanzo y arroz, agua con gas y camarón cristal. Sánchez no plantea complicaciones, aunque sí insiste en controlar la consistencia de la masa y trabajar con aceite caliente.

Con este método, el pescadero propone una alternativa para quienes buscan un bocado marinero muy crujiente. Su consejo final es sencillo: probar el resultado una vez terminado. "Ya solo quedará probarlas", concluye en el citado vídeo.