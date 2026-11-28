Blanca García, nutricionista: "Para que el caldo de huesos esté más rico no uses un solo tipo de carne, sino hueso de jamón, pollo y cerdo"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca Nutri comparte su clave para un caldo sabroso: combinar distintos tipos de carne como hueso de jamón, saladillo, pollo, gallina y huesos de caña o rodilla. Aconseja cocinar el caldo a fuego lento, idealmente durante al menos 12 horas en una olla lenta, para maximizar la extracción de colágeno, minerales y nutrientes. Recomienda añadir dos o tres cucharadas de vinagre de manzana sin filtrar antes de la cocción, ya que su acidez facilita la liberación de minerales de los huesos. El caldo se puede conservar en la nevera entre 3 y 4 días y permite aprovechar las verduras y la carne desmenuzada para elaborar platos completos.

Blanca Nutri, una de las nutricionistas más conocidas en redes sociales, tiene la receta perfecta para lograr un caldo de huesos verdaderamente sabroso y nutritivo. A través de Instagram, la profesional ha compartido la "fórmula mágica" para la cena ideal en otoño y combatir la llegada del frío.

La especialista detalla, mediante dicha publicación, que la clave del sabor de su caldo reside en mezclar piezas como el hueso de jamón, el saladillo, la carcasa y patas de pollo con hueso de caña y rodilla y hasta con pechugas de pollo o gallina.

Es decir, que hay que hacer el caldo con varios tipos de carne y por supuesto con verduras para darle también ese toque verde y fresco al conjunto, sumando vitaminas y otros beneficios para el cuerpo.

El caldo más completo

Tras añadir todo ese surtido de huesos, Blanca Nutri apuesta por una selección de verduras que va desde la zanahoria y el calabacín, hasta el puerro y la cebolla, aunque indica que la elección de ingredientes en este caso puede ir al gusto de cada uno.

La clave de todo, sin embargo, está en el método y tiempo de cocción, que son un gran pilar fundamental para maximizar el sabor y el aporte de colágeno y de nutrientes. La experta indica que el caldo debe cocinarse a fuego lento durante el mayor tiempo posible.

Si se utiliza una olla lenta, se recomienda dejarlo un mínimo de 12 horas. De este modo, se consigue una extracción óptima de minerales y aminoácidos beneficiosos para la salud intestinal, la piel y las articulaciones.

Y lo mejor es que es un caldo que puede guardarse en la nevera durante tres o cuatro días, por lo que puede dar para varios días si repartimos las raciones adecuadamente, garantizando así que tenemos "extra" de colágeno.

Lo mejor, con todo, es utilizar el caldo en cuestión como acompañamiento para las comidas principales, enriqueciendo purés o aprovechando tanto la carne desmenuzada como las verduras como un plato completo.

Realmente, se trata de una propuesta muy completa, porque tanto se puede exprimir al caldo al máximo como, después, comer toda la carne y verduras que hemos utilizado para su elaboración -y realmente no es poca cosa-.

Importante, también, incorporar un extra al caldo: dos o tres cucharadas de vinagre de manzana sin filtrar antes de cubrir los ingredientes con agua. Es un paso muy sencillo pero cumple una función esencial durante la cocción, porque el medio ácido ayuda a extraer una mayor cantidad de minerales de los huesos.