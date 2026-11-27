Leticia Martín Enjuto, psicóloga: "El esfuerzo de su madre tras separarse en Rocafonda dio a Lamine la seguridad para no depender solo de sus éxitos"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Leticia Martín Enjuto analiza la importancia del entorno familiar y la infancia de Lamine Yamal en Rocafonda para gestionar el éxito a una edad tan temprana. El esfuerzo de su madre tras la separación de sus padres ayudó a construir en el futbolista una base emocional sólida que no depende únicamente de sus logros deportivos. Mantener el contacto con sus orígenes y sus seres queridos actúa como factor de protección para no perder la perspectiva frente a la fama y la presión pública. El gran desafío de Yamal es desarrollar su identidad personal mientras atraviesa la juventud en el foco mediático, aprendiendo a tolerar la frustración y los errores.

Con apenas 19 años, Lamine Yamal ha conseguido algo que muchos futbolistas persiguen durante toda su carrera: convertirse en una de las grandes figuras del fútbol internacional.

Sin embargo, detrás de los estadios llenos, los contratos millonarios y los reconocimientos individuales existe una historia familiar que comenzó muy lejos de los focos.

El jugador del FC Barcelona creció en Rocafonda, un barrio humilde de Mataró donde aprendió a jugar al fútbol mientras su familia afrontaba las dificultades propias de sacar adelante un hogar con recursos limitados. Sus padres, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, se separaron cuando todavía era pequeño.

Su madre tuvo que asumir buena parte de las responsabilidades familiares y compaginar el trabajo con el cuidado de sus hijos. Un esfuerzo que el propio futbolista ha reconocido públicamente en diferentes ocasiones y que permite comprender la importancia que sigue teniendo su entorno familiar.

Pero ¿hasta qué punto puede influir una infancia marcada por las dificultades económicas y la separación de los padres en la personalidad de alguien que alcanza el éxito siendo adolescente?

Una infancia marcada

Leticia Martín Enjuto, psicóloga general sanitaria y directora del Centro de Psicología Leticia Martín Enjuto de Valencia, ha analizado para EL ESPAÑOL cómo las experiencias familiares y los vínculos emocionales pueden contribuir al desarrollo de la autoestima, especialmente cuando una persona debe enfrentarse a una popularidad extraordinaria a una edad tan temprana.

La especialista explica que crecer en un entorno donde el esfuerzo y las dificultades forman parte de la vida cotidiana puede influir en la manera de interpretar el mundo. En ocasiones, las experiencias que acompañan a una persona durante su infancia tienen tanta importancia como los logros que consigue posteriormente.

En el caso de Lamine Yamal, la presencia de su madre y el vínculo que mantiene con sus familiares representan elementos relevantes para comprender su trayectoria personal, aunque no permiten determinar por sí solos cómo es su personalidad.

Lamine Yamal REUTERS/Hannah Mckay

Uno de los aspectos que destaca Martín Enjuto es la importancia de contar con figuras de referencia capaces de proporcionar apoyo, confianza y estabilidad emocional durante los primeros años de vida.

La separación de los padres no determina necesariamente el bienestar psicológico de un niño. Lo que puede marcar la diferencia es la calidad de los vínculos que mantiene con las personas encargadas de su cuidado y la seguridad que encuentra en su entorno.

En este sentido, el esfuerzo de Sheila Ebana adquiere especial relevancia en la historia del futbolista. La madre de Lamine tuvo que trabajar para sacar adelante a su familia, mientras su hijo comenzaba a desarrollar unas habilidades deportivas que acabarían llevándolo hasta La Masia.

Autoestima más allá del fútbol

La psicóloga recuerda que los vínculos familiares ayudan a construir una identidad que no dependa exclusivamente de los resultados obtenidos. Cuando una persona crece sintiéndose valorada más allá de sus logros, dispone de una base emocional que puede facilitar su relación con el éxito y el fracaso.

Esta cuestión resulta especialmente importante en los deportistas de élite, cuya valoración pública suele depender de su rendimiento. Un buen partido puede desencadenar una oleada de elogios, mientras que un error puede provocar críticas desproporcionadas.

Para Martín Enjuto, conservar cerca a las personas que conocieron al deportista antes de alcanzar la fama puede ayudarle a mantener la perspectiva. Sus familiares y amigos representan una conexión con una etapa en la que todavía no existían los contratos millonarios ni la obligación de responder a las expectativas de millones de aficionados.

No obstante, la especialista también recuerda que Lamine mantiene una relación cercana con su padre y otros familiares. Su desarrollo emocional no puede explicarse únicamente a través de una figura, sino mediante el conjunto de relaciones y experiencias que han acompañado su crecimiento.

Lamine Yamal Javier Borrego Europa Press

La llegada del futbolista a La Masia supuso un punto de inflexión en su vida. Su talento le permitió avanzar rápidamente hasta debutar con el primer equipo del Barcelona cuando todavía era adolescente.

Sin embargo, detrás de esa progresión también existen habilidades psicológicas que suelen recibir menos atención que las deportivas, como la constancia, la tolerancia a la frustración y la capacidad para aprender de los errores.

La psicóloga señala que aceptar las críticas, continuar trabajando después de una derrota y comprender que equivocarse forma parte del aprendizaje son experiencias fundamentales para el desarrollo personal.

Y es precisamente aquí donde aparece uno de los mayores desafíos de Yamal: aprender a convivir con el éxito mientras todavía está construyendo su propia identidad.

Crecer bajo el foco

La adolescencia y la primera juventud son etapas en las que las personas comienzan a definir quiénes son, qué quieren y cómo desean relacionarse con los demás. La diferencia es que el futbolista debe atravesar ese proceso mientras millones de espectadores observan y comentan sus decisiones.

Situaciones que pasarían inadvertidas en la vida de cualquier otro joven pueden convertirse, en su caso, en motivo de polémica. Una declaración, una fotografía o una decisión personal pueden adquirir una repercusión que va mucho más allá del terreno deportivo.

Esta exposición constante introduce una dificultad añadida: el riesgo de construir la propia imagen a partir de lo que los demás piensan.

Martín Enjuto advierte de que recibir continuamente elogios y críticas puede modificar la relación que una persona mantiene consigo misma. Cuando la aprobación externa adquiere demasiada importancia, la autoestima corre el riesgo de quedar condicionada por circunstancias que no siempre se pueden controlar.

Por eso, la especialista insiste en una recomendación que también traslada a sus pacientes: desarrollar una autoestima que no dependa únicamente de los éxitos, los titulares o el reconocimiento de los demás.

En el caso de Lamine, el apoyo familiar, sus experiencias en Rocafonda y las relaciones construidas antes de convertirse en una estrella pueden funcionar como factores de protección frente a esas exigencias.

Aunque no garantizan por sí mismos una determinada fortaleza psicológica, sí forman parte de los recursos que pueden ayudar a un joven a mantener una identidad más allá de su profesión.

Porque, por muchos récords que consiga y por grandes que sean las expectativas depositadas en él, Yamal continúa atravesando una etapa fundamental de su desarrollo personal.

Su verdadero desafío no consiste únicamente en seguir ganando partidos, sino también en encontrar espacio para crecer, equivocarse y descubrir quién es cuando deja de llevar puesta la camiseta del Barcelona.