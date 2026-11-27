Lara Ferreiro, psicóloga: "Rufián fue criado por un matriarcado y distribuyó sus vínculos de apego entre abuelas, tías y vecinas del barrio"

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LO ESENCIAL Las claves La psic3loga Lara Ferreiro analiza c3mo la infancia de Gabriel Rufi1n, marcada por sus abuelas, t3as y vecinas, influy3 en la construcci3n de su identidad adulta a trav9s de una red de apego m1ltiple. Seg1n la teor3a del apego, la crianza en un "matriarcado" de mujeres fuertes ofreci3 al portavoz de ERC estabilidad emocional y protecci3n cotidiana durante sus primeros a1os. El ejemplo de sacrificio de sus padres al trabajar y formarse molde3 sus valores de perseverancia y esfuerzo, comprensibles bajo la teor3a del aprendizaje social de Bandura. Las vivencias con su abuelo y el ambiente de su barrio en Santa Coloma de Gramenet contribuyeron a consolidar su identidad narrativa y su conexi3n con las clases trabajadoras.

La historia del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, nos permite comprender cómo las relaciones familiares pueden influir en nuestra identidad adulta. Según explica Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: el método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, a EL ESPAÑOL, la crianza no siempre gira exclusivamente alrededor de los progenitores.

Abuelas, tíos e incluso vecinos pueden convertirse en figuras de referencia fundamentales para el desarrollo emocional de un niño. Y es precisamente lo que ocurrió durante la infancia de Rufián, quien recordó en una entrevista concedida hace algunos años a La Vanguardia que su madre tenía apenas 18 años cuando nació, y su padre apenas 19 años.

Apego y matriarcado

Como relató el propio político, describiendo su infancia en Santa Coloma de Gramenet: "Me criaron mis abuelas, y recuerdo a vecinas que eran como tías y tías que eran como madres". Una infancia marcada por lo que él mismo denominó un "matriarcado", integrado por mujeres "muy fuertes y sufridas".

Desde la psicología, esta experiencia conecta con la teoría del apego, que explica cómo los vínculos afectivos tempranos contribuyen a desarrollar la seguridad emocional y la confianza en los demás. Aunque tradicionalmente se ha concedido mayor protagonismo a la relación maternofilial, la evidencia científica reconoce que los niños pueden establecer vínculos de apego con diferentes cuidadores.

Como ejemplo, una revisión publicada el pasado año 2022 profundizó en estas redes de apego múltiple, destacando la necesidad de estudiar conjuntamente las relaciones que los menores mantienen con sus diferentes figuras cuidadoras. En este sentido, las abuelas de Rufián pudieron representar mucho más que una ayuda doméstica: una fuente cotidiana de protección, acompañamiento y estabilidad emocional mientras sus padres trabajaban.

No obstante, lo determinante no es simplemente disponer de muchos cuidadores, sino la calidad, continuidad y sensibilidad de esas relaciones.

Ferreiro, por otra parte, también destaca otro elemento clave en la historia de Rufián: el ejemplo de sacrificio y perseverancia que recibió durante su infancia. Sus padres regentaron una peletería en el barrio del Fondo y, tras su cierre, desempeñaron diferentes trabajos mientras continuaban formándose. Como él mismo explicaba: "Los recuerdo siempre trabajando".

Estas experiencias pueden interpretarse mediante la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, según la cual los niños incorporan comportamientos y valores observando a sus referentes adultos. Así, crecer rodeado de personas que afrontan dificultades puede favorecer la interiorización de valores como la responsabilidad, la perseverancia o el esfuerzo.

Además, una revisión sistemática publicada en 2024, donde se analizaron 16 estudios, encontró asociaciones entre una mejor colaboración educativa de padres y abuelos y mayores niveles de competencia social, funciones ejecutivas y seguridad del apego infantil. Sin embargo, Ferreiro recuerda que conviene distinguir entre admirar el sacrificio y normalizar el sufrimiento como obligación. La fortaleza emocional también implica reconocer las propias necesidades y establecer límites.

Pero la influencia familiar no terminó con aquellas mujeres. Rufián también recuerda especialmente a su abuelo, quien lo llevaba a jugar a las cartas mientras escuchaba conversaciones políticas entre personas con diferente ideología. De él aprendió una enseñanza que todavía reivindica: lo importante no era ser de izquierdas o de derechas, sino ser una persona decente.

Para Ferreiro, estas experiencias ayudan a comprender cómo se construye la identidad narrativa: la historia que cada persona elabora sobre sus orígenes y que permite dar continuidad a su vida. En Rufián, esa conexión aparece en sus referencias públicas al barrio, las clases trabajadoras y el esfuerzo familiar.

Eso no significa que su infancia determine su personalidad ni explique por sí sola su estilo parlamentario, caracterizado por la contundencia y la ironía. Su historia recuerda, en definitiva, que la familia no siempre se limita a quienes nos dan la vida, sino que también incluye a quienes nos acompañan mientras aprendemos a vivirla.