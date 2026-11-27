Ana Sirvent, nutricionista: "Para que los huevos estén más ricos no acompañes con jamón, sino con judías verdes, patatas y tomates"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Ana Sirvent aconseja cambiar el acompañamiento tradicional del jamón serrano en los huevos por una alternativa más saludable: judías verdes, patatas cocidas y tomates cherry. Acompañar los huevos con hortalizas potencia la salud, ya que las grasas de la yema ayudan al organismo a absorber mejor antioxidantes como los carotenoides del tomate y de las judías. Las patatas cocidas junto a proteínas aumentan la saciedad y ayudan a controlar la ingesta calórica mejor que otros carbohidratos como el arroz. Expertos y organismos como la AESAN recomiendan priorizar los vegetales sobre carnes procesadas como el jamón serrano, cuyo consumo frecuente se asocia a un mayor riesgo de diabetes tipo 2.

El huevo es uno de los alimentos más versátiles, económicos y nutricionalmente interesantes de los que disponemos en España. Aunque durante décadas su consumo se ha visto condicionado por el temor al colesterol, actualmente se sabe que lo más importante no es la cantidad de huevos que consumimos, sino más bien la elección de alimentos que elegimos como acompañamiento.

Si bien es cierto que el jamón serrano es uno de los acompañamientos más tradicionales del huevo en nuestro país, existen alternativas que permiten enriquecer nutricionalmente el plato sin renunciar al sabor. Así lo ejemplifica la dietista-nutricionista Ana Sirvent Gisbert, quien, en declaraciones a La Voz de Galicia, propone recurrir a una combinación menos común: judías verdes, patatas cocidas y tomates cherry.

Huevos sin jamón, con verduras

Según explica Sirvent, la elaboración es sencilla: basta con saltear estos tres ingredientes con un poco de aceite de oliva, añadir especias al gusto y culminar el plato con huevos cocidos. Incluso es posible recurrir a verduras y patatas en conserva para agilizar su preparación si vamos con prisas. Aunque, a priori, la receta parece bastante convencional, la evidencia científica sugiere que esta combinación esconde ventajas nutricionales que van más allá de la suma de sus ingredientes.

Una de las particularidades del huevo es su capacidad para favorecer la absorción de determinados compuestos presentes en los vegetales. Entre ellos destacan los carotenoides, pigmentos naturales con propiedades antioxidantes, como el betacaroteno de las judías verdes, o el licopeno, responsable del característico color rojizo del tomate.

De hecho, un ensayo clínico publicado en The American Journal of Clinical Nutrition sugirió que acompañar una ensalada de verduras con tres huevos enteros podría multiplicar entre tres y ocho veces la absorción de determinados carotenoides de origen vegetal respecto a consumir la misma ensalada sin huevos. La clave, fundamentalmente, estaría en las grasas presentes en la yema, que facilitan la absorción intestinal de estos compuestos liposolubles.

Asimismo, otro estudio publicado en The Journal of Nutrition observó un efecto similar con la vitamina E. Por tanto, eliminar sistemáticamente la yema de huevo de nuestras recetas con el objetivo de reducir las calorías del plato también puede suponer renunciar a parte de sus ventajas nutricionales.

Por otro lado, las patatas cocidas aportan hidratos de carbono, potasio y una gran capacidad saciante. Otro ensayo clínico publicado en 2024 observó que incluir patatas en las comidas acompañadas de una fuente de proteína favorecería la saciedad y reduciría la ingesta energética en comparación con el arroz. Por dicho motivo, lejos de ser un alimento a evitar durante la cena, la patata cocida puede ser una gran aliada para quienes buscan controlar su apetito, al menos si se consume en forma cocida.

Finalmente, aunque el jamón serrano aporta proteínas de calidad, también pertenece al grupo de carnes procesadas dado que precisa salazón y curación. Y, como sucede con otros alimentos similares, las recomendaciones actuales aconsejan moderar su consumo de forma habitual.

Un metaanálisis publicado en 2024 en The Lancet Diabetes & Endocrinology, donde se analizó a casi dos millones de personas, relacionó el consumo diario de 50 gramos de carne procesada con hasta un 15% más de riesgo relativo de desarrollar diabetes tipo 2. Asimismo, otra revisión publicada en 2025 no encontró relación entre un mayor consumo de huevos y un mayor riesgo cardiovascular o mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa.

Todo esto coincide con las actuales recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la cual aconseja potenciar el consumo de alimentos de origen vegetal y reducir el de carnes procesadas. Esto no significa que debamos desterrar totalmente el jamón de nuestra alimentación, sino que conviene dar un mayor protagonismo a verduras y hortalizas. Al final, una cena saludable no requiere de usar ingredientes exóticos o buscar 'superalimentos', sino más bien combinar lo que ya tenemos a mano en la despensa.