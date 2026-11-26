La psicología lo afirma: los nacidos entre 1945 y 1965 no rechazan los abrazos por falta de cariño, sino por su infancia

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LO ESENCIAL Las claves La psicología señala que la incomodidad de los nacidos entre 1945 y 1965 ante los abrazos no se debe a la falta de cariño, sino a patrones de conducta aprendidos durante una infancia donde primaban la disciplina y el trabajo sobre el contacto físico. Teorías sobre crianza del siglo XX y el contexto social de la época promovieron la idea de que demostrar demasiado afecto o mimar en exceso a los hijos podía llegar a malcriarlos. Estudios e investigaciones en psicología confirman que el contacto físico y el afecto entre distintas generaciones reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la oxitocina, mejorando el bienestar de mayores y niños. Los expertos sugieren abordar esta reticencia física con paciencia y empatía, además de buscar vías alternativas de conexión emocional entre generaciones, como compartir gustos musicales.

Un abrazo dura apenas unos segundos, pero para muchas personas nacidas entre 1945 y 1965 sigue siendo un gesto incómodo. La psicología sugiere que esa distancia no revela falta de cariño, sino aprendizajes adquiridos durante una infancia muy concreta.

Un artículo de Psychology Today firmado por Sara Leila Sherman y Morton Sherman describe el poder del abrazo entre abuelos y nietos. Según explican, ese contacto eleva la oxitocina en ambos y favorece un apego seguro en el niño.

El texto añade que recibir abrazos reduce el cortisol, la hormona del estrés, tanto en niños como en mayores. Cita, además, investigaciones que asocian el afecto físico entre distintas generaciones con menos estrés y con mayor bienestar emocional general.

Si abrazar sienta tan bien, ¿por qué tantos mayores de 60 años se ponen rígidos al recibir uno? La respuesta, según la psicología del apego, no está en el presente, sino en cómo fueron educados cuando apenas eran niños.

Una crianza sin mimos

En 1928, el psicólogo conductista John B. Watson publicó un manual de crianza que desaconsejaba besar y abrazar a los niños. Contribuyó a extender en Occidente la idea de que el exceso de mimos podía malcriar a los hijos.

En España, a ese clima se sumó el peso de la posguerra y de una educación rígida. En los hogares de los años 50 y 60, el esfuerzo y la disciplina primaban sobre la expresión abierta de las emociones.

Frases como "no llores" eran más habituales que "cuéntame qué te pasa". Muchos niños de aquella época crecieron viendo cómo sus padres demostraban el cariño trabajando, proveyendo y cuidando, pero rara vez con caricias, besos o palabras de ternura.

Quien crece sin contacto físico cotidiano puede vivir el abrazo como algo desconocido, incluso invasivo. El cuerpo se tensa no por rechazo hacia la otra persona, sino por falta de costumbre y por un hábito emocional aprendido hace décadas.

Nada de eso implica que aquellos padres no quisieran a sus hijos. Muchos expresaban el amor con sacrificio y trabajo, y los hijos así lo entendieron. La diferencia es que el lenguaje del afecto físico quedó casi sin practicar.

Para algunos, la reticencia convive con el deseo de cercanía: aprecian el cariño de hijos y nietos, aunque les cueste iniciar el gesto o corresponderlo con naturalidad. La paciencia de los más jóvenes suele ayudar a romper ese hielo.

El propio artículo de Psychology Today propone otro puente entre generaciones: la música. Escuchar las canciones del otro, crear listas compartidas y preguntar qué se siente al oírlas genera cercanía sin exigir contacto físico y construye una confianza mutua.

Conviene no generalizar: no todos los nacidos entre 1945 y 1965 crecieron sin ternura, y el temperamento y las vivencias personales pesan tanto como la época. Aun así, el contexto histórico y familiar ayuda a entender mejor esas reticencias.

Entender de dónde viene ese gesto reservado permite acercarse con más empatía y paciencia. Quizá la clave no sea insistir, sino ofrecer el abrazo con respeto y dejar que cada persona decida cuándo y cómo corresponderlo, a su ritmo.