Mikel Álvarez, castañero con 46 años de experiencia: "Para elegir las mejores castañas no te fijes en el color, sino en el interior"

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LO ESENCIAL Las claves El castañero Mikel Álvarez, con 46 años de experiencia, aconseja rajar la castaña y mirar su interior en lugar de fiarse del color o el brillo exterior. Destaca la importancia de una correcta conservación para alargar la temporada del producto, recordando que antiguamente en el País Vasco y Asturias se guardaba hasta seis o siete meses. Reivindica la castaña como un alimento tradicional extraordinario y anima a los padres a ofrecérsela a los niños como una alternativa saludable frente a las chucherías.

Elegir unas buenas castañas en el mercado puede parecer sencillo, pero no basta con fijarse en su aspecto. El castañero Mikel Álvarez, que acumula 46 años de experiencia, tiene un consejo para acertar: mirar dentro, especialmente en plena temporada.

Su recomendación se aleja de la habitual inspección exterior. Ni el tono de la piel ni su brillo permiten, por sí solos, garantizar que el fruto esté en buenas condiciones. La clave está en abrirlo y comprobarlo a simple vista.

"Lo primero de un castañero es comprar el mejor producto", explica el propio castañero. Sin embargo, esa selección no termina cuando la mercancía llega al puesto: también exige conservarla correctamente y revisar cada pieza antes de ofrecerla en el mercado.

El profesional resume el método en una operación sencilla: "saber elegir, rajando las castañas y mirando el interior". De esta manera puede detectar los ejemplares que no reúnen la calidad deseada y evitar que lleguen al consumidor.

Un alimento "extraordinario"

El trabajo, por tanto, empieza mucho antes de que el cliente se acerque al puesto. Comprar bien, cuidar el género y seleccionar las castañas una a una forman parte de un oficio que requiere conocimiento y constancia.

Álvarez defiende que mantener el producto en buenas condiciones permite alargar su disponibilidad más allá de los meses tradicionalmente asociados al otoño. Recuerda que en algunas zonas del País Vasco y Asturias se conservaba durante mucho tiempo.

"Se habla de que la castaña por toda la zona del País Vasco y de Asturias se guardaba hasta seis y siete meses", señala. Por eso, añade, antiguamente se consumía incluso después de Semana Santa en muchos hogares rurales.

El castañero reivindica así una tradición alimentaria que tuvo un peso importante en numerosos hogares. Según relata, las personas mayores de las zonas productoras recuerdan que las castañas formaban parte habitual de sus desayunos y cenas.

"La castaña era muy importante en su alimentación", afirma. Esos recuerdos siguen presentes entre parte de su clientela. Asegura que muchas personas mayores se acercan a comprarle precisamente porque el fruto les devuelve escenas de su infancia.

Más allá de la nostalgia, Álvarez insiste en el valor del alimento y anima a incorporarlo también a la dieta de los niños. Su reflexión parte de una comparación cotidiana sobre las elecciones de compra de las familias.

"¿Cómo una persona prefiere comprarle chucherías a un niño antes que unas castañas?", plantea. Y lanza una petición directa a los padres: "Si te está pidiendo castañas, cómprale castañas", porque considera que son un alimento extraordinario.

Su mensaje combina la defensa de un producto de temporada con la reivindicación de un oficio tradicional. Para Álvarez, el castañero no debe limitarse a vender: tiene la responsabilidad de ofrecer género cuidado y de calidad.

"Cada uno tenemos una labor y la mía es esa: tener un producto bueno, aguantarlo y hay que hacerlo con la alegría que uno puede dar", concluye. Una filosofía que resume casi medio siglo dedicado a las castañas.