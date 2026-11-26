Los meteorólogos avisan: Roberto Brasero alerta de noches tropicales en España en noviembre con mínimas de más de 22 ºC

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LO ESENCIAL Las claves Roberto Brasero alerta de un inédito episodio de noches tropicales en el este de España a mediados de noviembre, rozando el comienzo del invierno meteorológico. Municipios como Pego y Miramar registraron mínimas de 22,4 ºC, mientras que en Banyalbufar (Mallorca) los termómetros no bajaron de los 24 ºC durante la madrugada. Durante la jornada del 18 de noviembre se alcanzaron además temperaturas máximas extraordinarias, llegando a marcar 32,2 ºC en la ciudad de Murcia. Un cambio en la circulación atmosférica provocará un brusco descenso térmico a lo largo del fin de semana, devolviendo los valores normales para la época.

Dormir con las ventanas abiertas en pleno noviembre no es precisamente lo habitual, pero esta semana algunos municipios españoles han registrado temperaturas nocturnas más propias de agosto que de finales de otoño.

En determinados puntos del Mediterráneo, los termómetros apenas han descendido durante la madrugada. Localidades de Alicante y Valencia han registrado mínimas de 22,4 ºC, mientras que en Baleares se han alcanzado valores todavía más elevados.

Un episodio especialmente llamativo por producirse cuando el calendario se aproxima al comienzo del invierno meteorológico.

Así lo ha explicado Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, quien ha alertado de un "noviembre tropical en el este de España". El presentador ha detallado los registros del miércoles 18 de noviembre, una jornada marcada también por temperaturas máximas extraordinarias en el sureste peninsular.

Mínimas de 22,4 ºC

En su previsión publicada el 18 de noviembre, Brasero destacó que algunas localidades mediterráneas habían experimentado una noche tropical.

"Pego y Miramar han tenido 22,4 ºC de mínima", explicó el meteorólogo, haciendo referencia a dos municipios situados en las provincias de Alicante y Valencia, respectivamente.

El episodio también afectó a Oliva y a diferentes zonas de Baleares, donde los termómetros permanecieron por encima de los 20 ºC durante la noche.

Según Brasero, algunas de estas localidades registraron temperaturas mínimas superiores a las de Canarias, un territorio donde las noches cálidas son más habituales.

La situación fue especialmente excepcional en el archipiélago balear. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirmó que Banyalbufar, en Mallorca, alcanzó una mínima de 24 ºC.

Además, buena parte del archipiélago experimentó noches tropicales durante este episodio de calor.

¿Qué es una noche tropical?

Aunque su nombre pueda recordar a temperaturas extremas, el concepto tiene una definición meteorológica concreta. La AEMET considera que una noche tropical se produce cuando la temperatura mínima no desciende de los 20 ºC.

No significa, por tanto, que se alcancen los 30 ºC durante la madrugada. Basta con que el termómetro permanezca por encima de ese umbral.

En las ciudades mediterráneas, estas situaciones son relativamente frecuentes durante el verano. Sin embargo, resultan mucho menos habituales en noviembre.

El propio organismo meteorológico ha estudiado cómo han aumentado las noches tropicales en las últimas décadas.

En Valencia, por ejemplo, su frecuencia se ha multiplicado por cuatro respecto a los registros de hace varias décadas, según un análisis publicado por AEMET en 2020.

Entre las causas se encuentran el calentamiento global y, en determinados entornos urbanos, el efecto de isla de calor, que dificulta el enfriamiento nocturno.

No obstante, un episodio aislado no permite atribuir automáticamente todas sus características al cambio climático.

Murcia superó los 32 ºC

Las temperaturas extraordinarias no se limitaron a las madrugadas. Durante el miércoles 18 de noviembre, Murcia alcanzó los 32,2 ºC, una cifra excepcionalmente elevada para la segunda quincena del mes.

Brasero explicó que el calor tenía las horas contadas, ya que un cambio en la circulación atmosférica provocaría la llegada de aire más fresco. El jueves 19, las máximas previstas en Murcia descendieron hasta unos 26 ºC, mientras que el viernes continuó la bajada.

En paralelo, el norte peninsular experimentó condiciones muy diferentes, con temperaturas mucho más bajas, lluvias y temporal marítimo.

De hecho, el meteorólogo anunció que las máximas podrían quedarse alrededor de los 11 ºC en León, reflejando el contraste entre ambas zonas.

El descenso térmico continuó durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, poniendo fin al episodio de calor más destacado.

Así, España ha vivido una situación poco habitual para estas fechas: noches tropicales en pleno otoño, máximas superiores a 30 ºC y una posterior bajada de temperaturas que devuelve el ambiente a valores más propios de noviembre.