Mariano, carnicero con 30 años de experiencia: "Para que la carne esté más rica el aceite no debe estar frío, sino a 190 ºC"
El secreto para conseguir una carne más sabrosa y dorada no siempre está en elegir el mejor corte, sino también en controlar la temperatura del aceite.
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El carnicero Mariano Sánchez recomienda cocinar la carne con el aceite a unos 190 ºC para sellar la pieza correctamente y evitar que pierda sus jugos y acabe cociéndose.
Es fundamental sacar la carne del frigorífico al menos 30 minutos antes para atemperarla y lograr una cocción homogénea.
El experto aconseja secar bien la humedad de la superficie de la carne con papel de cocina antes de ponerla al fuego para favorecer el dorado.
Para mantener la temperatura alta en la sartén y conseguir una costra crujiente, se debe evitar recargarla cocinando las piezas en varias tandas.
La carne ocupa un lugar habitual en muchas cocinas, pero conseguir que quede dorada por fuera y jugosa por dentro no siempre resulta sencillo. Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, explica cómo evitarlo bien.
Conocido en redes como El As Carnicero, el profesional insiste en un detalle que puede cambiar el resultado: la temperatura del aceite. Para que la carne se dore, no debe incorporarse cuando está fría, sino a unos 190 ºC.
El motivo es sencillo. Si la superficie de cocción no está suficientemente caliente, la pieza tarda más en sellarse y comienza a liberar sus jugos. El líquido se acumula en la sartén y, en vez de dorarse, acaba cociéndose.
Este fenómeno perjudica la textura y el sabor. La costra exterior, responsable del atractivo de una carne bien cocinada, necesita un contacto inicial intenso con el calor. Por eso, empezar con el aceite a temperatura adecuada resulta eficaz en casa.
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Sin embargo, no basta con calentar el aceite. Sánchez recomienda sacar la carne del frigorífico con antelación y dejarla atemperar al menos 30 minutos antes de cocinarla. Así se evita que llegue fría a la sartén de la cocina.
El contraste entre una pieza fría y una superficie caliente puede dificultar una cocción uniforme. El problema se acentúa cuando la carne se ha congelado y descongelado poco antes, pues su interior puede conservar una temperatura demasiado baja aún.
Otro gesto importante consiste en secar bien la superficie. La carne puede acumular agua al salir del envase o después de descongelarse. Si se coloca húmeda sobre el aceite, primero tendrá que evaporarse y el dorado se retrasará bastante.
Para evitarlo, el carnicero aconseja utilizar papel de cocina y retirar el exceso de líquido antes de poner la pieza al fuego. Es un paso rápido que favorece el contacto directo con el calor y ayuda a dorarla mejor.
La combinación de estos cuidados permite mejorar el resultado sin recurrir a técnicas complicadas. Atemperar la carne, secarla y esperar a que el aceite alcance la temperatura indicada son hábitos sencillos que pueden incorporarse a cualquier rutina de cocina.
También conviene evitar llenar demasiado la sartén. Cuando se introducen muchas piezas a la vez, la temperatura del aceite puede descender y la carne pierde parte del golpe de calor inicial. Cocinar en tandas ayuda a mantener condiciones estables.
El objetivo no es prolongar la cocción. Cada corte tiene un grosor y unas características propias, por lo que el tiempo dependerá de la pieza y del punto deseado. La temperatura facilita el dorado, pero no sustituye ese criterio.
La recomendación de El As Carnicero pone el foco en una fase que a menudo pasa inadvertida: los preparativos anteriores al cocinado. No todo depende de elegir una buena pieza; también importa cómo se lleva a la sartén caliente.
Así, para lograr una carne más sabrosa y con mejor textura, la clave está en evitar el aceite frío y alcanzar 190 ºC antes de cocinar. Atemperar y secar la pieza completa el proceso y favorece un dorado apetecible.