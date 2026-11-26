Laura Jorge, nutricionista: "Para que los huevos duros estén más sabrosos no acompañes con jamón, sino con berenjena, bonito y champiñones"
La especialista desmonta el mito de que cenar ligero implique pasar hambre y propone una receta al horno sencilla.
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La nutricionista Laura Jorge sugiere sustituir el típico huevo duro con jamón por una opción más completa, sabrosa y saciante para la cena.
Propone preparar minipizzas de berenjena al horno usando la hortaliza como base y añadiendo bonito, huevo duro troceado, champiñones, tomate, aceitunas y queso.
El bonito aporta proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos insaturados, mientras que el huevo complementa el plato con vitaminas A, D y del grupo B.
La experta recuerda que una cena sana debe adaptarse a cada persona y no tiene por qué ser escasa, recomendando acompañar el plato con ensalada o crema de verduras.
Llegas a casa tras una jornada interminable, abres la nevera y te encuentras con el clásico dilema nocturno, quieres comer algo sano, pero la idea de repetir la tortilla francesa de ayer te quita el apetito.
Al final, muchos acaban recurriendo al huevo duro acompañado de unas lonchas de jamón por pura inercia.
Sin embargo, hay formas mucho más sabrosas y completas de resolver la última comida del día sin complicarse la vida.
Así lo defiende la dietista-nutricionista Laura Jorge, quien insiste en que "una cena ligera no significa que deba ser incompleta, poco saciante o que nos vayamos a la cama con hambre porque nos hayamos servido un trozo de merluza con lechuga".
Para romper con la monotonía, la experta propone una alternativa que transforma ingredientes básicos en un plato de lo más apetecible: minipizzas de berenjena al horno.
La preparación no tiene ningún misterio. Solo hay que cortar la berenjena en rodajas y utilizarla como base.
Encima, se añade un poco de tomate triturado, champiñones, aceitunas cortadas, bonito, el huevo duro troceado y un toque de queso rallado.
Huevos con champiñones
Después, basta con meter la bandeja al horno y dejar que el calor haga su magia.
Más allá del sabor, el bonito aporta los ácidos grasos insaturados propios del pescado azul, proteínas de alto valor biológico y micronutrientes clave como la vitamina D, el fósforo, el potasio y el selenio.
Todo ello se redondea con el huevo, uno de los alimentos más completos de la despensa.
Sus proteínas son de máxima calidad y aportan vitaminas A, D y del grupo B, sin que el color de la cáscara o la yema altere en absoluto su valor nutritivo.
Esta receta encaja a la perfección con la estructura equilibrada que recomienda Jorge para las noches, una buena base de verduras u hortalizas, proteína de calidad y grasas saludables.
La experta también recuerda que la regla de la cena ligera no es inamovible y siempre debe adaptarse a cada persona.
Si entrenas por la tarde, planeas hacer deporte en ayunas al día siguiente o notas que te quedas con hambre y acabas picoteando productos de peor calidad antes de dormir, lo más inteligente es preparar un plato contundente.
Además, la propia nutricionista confiesa que suele acompañar estas minipizzas con una ensalada o una crema de verduras según el apetito del día.
Porque cuidar la alimentación por la noche no consiste en comer poco, sino en elegir bien para disfrutar y descansar mejor.