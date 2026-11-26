Lara Ferreiro, psicóloga: "El sentimiento de pertenencia de Patxi López se forjó por el destierro franquista de sus padres y su separación forzosa"

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LO ESENCIAL Las claves Patxi L#243;pez sufri#243; a los siete a#241;os la separaci#243;n de sus padres debido a su destierro a C#225;ceres y Almer#237;a por la represi#243;n franquista. La psic#243;loga Lara Ferreiro explica que la solidaridad vivida durante esa etapa influy#243; de forma clave en la construcci#243;n de su sentimiento de pertenencia e identidad social. Crecido en un entorno obrero y politizado de Portugalete, el portavoz socialista conect#243; desde la infancia con la militancia y la realidad del trabajo industrial. Las investigaciones confirman que los v#237;nculos familiares y los apoyos recibidos en separaciones tempranas son determinantes en la seguridad afectiva del adulto.

Patxi López tenía siete años cuando la represión franquista alteró por completo la vida de su familia. Sus padres fueron desterrados a cientos de kilómetros de Euskadi y él quedó temporalmente separado de ambos.

Su madre fue enviada a Cáceres y su padre, Eduardo López Albizu, a Huércal-Overa, en Almería. López permaneció entonces con sus abuelos y durante aquel verano viajó para poder reencontrarse con sus padres.

Aquella experiencia ocupa un lugar especial en sus recuerdos. Lejos de describir únicamente la distancia, López habla también de la solidaridad que encontró alrededor de su familia y de los vínculos que surgieron durante el destierro.

Según explica Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, a EL ESPAÑOL, estas experiencias tempranas pueden influir en cómo construimos nuestro sentimiento de pertenencia.

La militancia política de sus padres tenía consecuencias muy concretas. Su padre, dirigente socialista y sindical durante la clandestinidad, sufrió varios encarcelamientos y destierros por su actividad contra la dictadura.

"Tenía 7 años y desterraron a unos cuantos socialistas vascos. A mi madre a Cáceres, a mi padre a Huércal-Overa", recordó López al hablar años después de aquella etapa de su infancia.

La separación ocurrió en un momento especialmente sensible del desarrollo. A esa edad, la familia sigue siendo la principal referencia de seguridad, mientras el niño amplía progresivamente sus vínculos con amigos, escuela y otros adultos.

La investigación ha relacionado las separaciones forzosas durante la infancia con cambios posteriores en la seguridad afectiva. El impacto depende mucho de las circunstancias, del tiempo de separación y, especialmente, de los apoyos que conserva el menor durante ese periodo.

Patxi López Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Una revisión de 2025 que reunió 28 metaanálisis y más de 746.000 participantes encontró una mayor presencia de problemas emocionales, cognitivos y conductuales entre niños que habían vivido separaciones prolongadas de sus progenitores.

El caso de López incorpora un elemento importante: permaneció dentro de su red familiar y pudo visitar a sus padres. Sus propios recuerdos ponen el acento tanto en la ausencia como en las personas que aparecieron alrededor para acompañarlos.

Uno de sus recuerdos más claros procede precisamente de Huércal-Overa. López viajó hasta allí para ver a su padre y descubrió una realidad muy distinta a la de la Margen Izquierda vizcaína donde había crecido.

Jugaba al fútbol con los niños del pueblo, salía a buscar caracoles y convivía con las personas que frecuentaban el hostal de carretera donde vivía su padre. Antes de marcharse, le regalaron un balón reglamentario firmado por todos.

Cuando años después le preguntaron si había vivido mal aquella separación, López recordó otra dimensión de la experiencia: "Podía sentirme mal, pero en realidad yo también había encontrado una familia aquí".

Ferreiro sitúa ahí el sentimiento de pertenencia. Durante la infancia, sentirse integrado dentro de un grupo proporciona referencias emocionales y sociales que ayudan a construir la propia identidad, especialmente cuando el entorno habitual cambia de manera brusca.

Una investigación publicada en 2025 con más de 202.000 participantes de 22 países estudió precisamente las raíces infantiles de la pertenencia adulta. Las relaciones familiares, la sensación de exclusión y las dificultades económicas aparecieron asociadas posteriormente con ese sentimiento.

El estudio también encontró diferencias importantes entre países y experiencias. La pertenencia se construye a partir de múltiples relaciones y contextos, desde la familia inmediata hasta los grupos y comunidades en los que una persona encuentra reconocimiento.

La política en casa

El destierro tampoco fue un episodio aislado dentro de la infancia de López. Su casa estuvo estrechamente vinculada a la actividad socialista clandestina y su padre fue detenido en varias ocasiones durante la dictadura.

Su madre le explicaba entonces que su padre estaba encarcelado porque "luchaba por los demás". Por la vivienda familiar pasaron dirigentes socialistas de la clandestinidad y el propio López recuerda incluso registros policiales mientras todavía era un niño.

También creció en un entorno profundamente obrero. Nació en Portugalete, en la Margen Izquierda, y su grupo de amigos estaba formado principalmente por hijos de trabajadores de las grandes fábricas industriales de la zona.

López ha recordado cómo aquellos niños veían directamente las condiciones laborales y económicas de sus familias. La política, el trabajo industrial, las dificultades materiales y la solidaridad formaban parte de conversaciones y experiencias muy cercanas.

Ferreiro relaciona este tipo de entornos con la construcción de la identidad social. Desde pequeños, las personas van aprendiendo qué grupos sienten como propios, qué historias comparten con ellos y qué valores consideran importantes dentro de esas comunidades.

López se afilió al Partido Socialista de Euskadi en 1977 y terminó desarrollando prácticamente toda su vida profesional dentro de la política. Fue lehendakari entre 2009 y 2012 y presidente del Congreso en 2016.

En noviembre de 2026 es portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y candidato del PSOE por Bizkaia para las elecciones generales del 29 de noviembre. Esta semana ha participado además en el debate electoral de portavoces organizado por RTVE.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, este martes en el Congreso de los Diputados. Europa Press.

Su historia familiar sigue apareciendo cuando habla públicamente de política. En el debate del 23 de noviembre volvió a recordar una época en España en la que las personas podían ser encarceladas o desterradas por sus ideas.

Es una referencia que conecta directamente con su propia biografía. Durante su infancia, el destierro político dejó de ser una idea abstracta: significó ver a sus padres enviados a dos extremos diferentes del país y aprender a convivir temporalmente sin ellos.

También significó encontrarse con abuelos, vecinos y desconocidos que ofrecieron apoyo a la familia. En los recuerdos de López, esa solidaridad ocupa tanto espacio como la separación y ayuda a entender por qué habla de aquellos lugares como parte de sus propias raíces.