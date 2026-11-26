Ariadna Solé, nutricionista: "La cena más fácil y exquisita del otoño no lleva huevos con pan, sino gambas y verduras"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Ariadna Solé propone transformar los típicos huevos con pan en una cena más completa combinándolos con gambas y verduras en forma de revuelto. La preparación combina proteínas de alto valor biológico del huevo y las gambas con la fibra y vitaminas que aportan hortalizas como el calabacín, los champiñones o las espinacas. La especialista sugiere acompañar este revuelto con una crema de verduras o gazpacho, además de una pequeña porción de pan integral si se requiere mayor aporte energético. Se trata de un plato rápido de elaborar que permite salir de las opciones habituales empleando ajo picado, verduras salteadas, gambas y huevos batidos hasta lograr una textura cremosa.

Dos huevos, una sartén y cinco minutos suelen ser suficientes para improvisar una cena. El problema aparece cuando recurrimos siempre a la misma combinación y terminamos preparando unos huevos con pan, sin incorporar apenas otros ingredientes.

Sin embargo, un par de añadidos pueden transformar el resultado. Las gambas y las verduras permiten preparar un revuelto más variado, con diferentes texturas y un sabor más intenso. Además, se trata de una elaboración sencilla que puede resolverse con productos congelados y hortalizas que tengamos en el frigorífico.

Esta es una de las propuestas de Ariadna Solé, dietista-nutricionista graduada por la Universidad de Barcelona, que recomienda combinar huevos, gambas y verduras para preparar una cena equilibrada.

La especialista defiende que lo importante no es recurrir a alimentos milagrosos, sino mantener una alimentación variada.

Gambas y verduras al huevo

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Solé explicó cómo organizaría un menú diario basado en alimentos frescos y preparaciones sencillas.

Para la cena, su propuesta combina una crema de verduras o gazpacho con "un revuelto de gambas con un huevo y verduras". La idea permite aprovechar la versatilidad del huevo e incorporar otros alimentos sin necesidad de preparar varios platos complicados.

Las gambas aportan un sabor marino que combina especialmente bien con verduras como el calabacín, los champiñones o las espinacas. Además, el revuelto puede prepararse en pocos minutos, siempre que las gambas estén correctamente descongeladas y las verduras cortadas.

Solé también recomienda dar protagonismo a las hortalizas en las comidas principales y utilizar aceite de oliva virgen extra para cocinar.

Resulta interesante

El huevo contiene proteínas de alto valor biológico y nutrientes como vitamina B12, colina y selenio.

Las gambas también proporcionan proteínas y minerales, entre ellos yodo y fósforo, aunque su contenido en sal puede variar según el producto. Las verduras, por su parte, aportan fibra, agua y diferentes vitaminas y minerales.

Por eso, incorporarlas a un revuelto aumenta la variedad de nutrientes y alimentos presentes en la cena, algo que no siempre ocurre cuando los huevos se sirven solos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos tres raciones diarias de hortalizas y priorizar los productos vegetales dentro de una alimentación equilibrada.

Sin embargo, esto no significa que el pan deba eliminarse. Una pequeña porción integral puede complementar perfectamente el plato, especialmente cuando necesitamos una mayor cantidad de energía.

La clave está en no convertir el pan en el único acompañamiento habitual de los huevos, sino alternarlo con verduras, legumbres y otros alimentos.

Cómo prepararlo

Para dos personas se necesitan dos huevos, 150 gramos de gambas peladas, un calabacín pequeño, 100 gramos de champiñones y un diente de ajo.

También hacen falta aceite de oliva virgen extra, pimienta y una pequeña cantidad de sal. Primero, se lavan y cortan las verduras. Después, se calienta una sartén con aceite de oliva y se incorpora el ajo picado.

Se añaden los champiñones y el calabacín, dejando que se cocinen hasta que pierdan parte de su humedad. A continuación, se incorporan las gambas y se cocinan hasta que estén completamente hechas.

Por último, se añaden los huevos batidos y se remueve suavemente hasta que el revuelto alcance una textura cremosa, pero completamente cuajada.

La preparación puede acompañarse de una crema de verduras, como propone Solé, o servirse con una pequeña tostada integral.

El resultado es una cena con el sabor de las gambas, la suavidad del huevo y la textura de las verduras, que permite salir de las combinaciones habituales sin dedicar demasiado tiempo a cocinar.